https://ria.ru/20231128/koran-1912321817.html

Имамы назвали сожжение Корана Журавелем вопиющим оскорблением

Имамы назвали сожжение Корана Журавелем вопиющим оскорблением - РИА Новости, 28.11.2023

Имамы назвали сожжение Корана Журавелем вопиющим оскорблением

Висаитовский районный суд Грозного допросил имамов, которые проходят потерпевшими по делу поджигателя Корана Никиты Журавеля: они единогласно расценили поступок РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:18

2023-11-28T12:18

2023-11-28T12:18

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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя – РИА Новости. Висаитовский районный суд Грозного допросил имамов, которые проходят потерпевшими по делу поджигателя Корана Никиты Журавеля: они единогласно расценили поступок молодого человека как вопиющее оскорбление, передает из зала суда корреспондент РИА Новости. Потерпевшими выступают 13 имамов мечетей Грозного, во вторник на процесс пришли пятеро из них. "Я расцениваю эти действия как <…> вопиющий факт, грубое и недопустимое действие. Это меня в частности оскорбило, я думаю, это задело чувства всех верующих. Причинило моральный вред", — заявил, в частности, имам мечети Байсангуровского района Грозного Салман Бибулатов. Другие потерпевшие также рассказали, что поступок Журавеля оскорбил правоверных мусульман и причинил им моральный ущерб. Журавель со своей стороны в очередной раз извинился за то, что сделал. "Мне жутко стыдно", - признался молодой человек в суде. Журавеля задержали в мае в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве передали чеченским следователям, а самого Журавеля этапировали в Чечню. В ходе следствия Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.

https://ria.ru/20231102/kanal-1906905507.html

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грозный, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, россия, происшествия