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В Британии выявили первого зараженного вирусом, схожим со свиным гриппом - РИА Новости, 27.11.2023
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17:46 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/virus-1912202374.html
В Британии выявили первого зараженного вирусом, схожим со свиным гриппом
В Британии выявили первого зараженного вирусом, схожим со свиным гриппом - РИА Новости, 27.11.2023
В Британии выявили первого зараженного вирусом, схожим со свиным гриппом
В Великобритании выявлен первый случай заражения человека вариантным гриппом группы А, который похож на вирусы свиного гриппа, сообщается в понедельник на сайте РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:46
2023-11-27T17:46
великобритания
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Великобритании выявлен первый случай заражения человека вариантным гриппом группы А, который похож на вирусы свиного гриппа, сообщается в понедельник на сайте правительства королевства. "Вирус A(H1N2)v похож на вирусы гриппа, распространяющегося в настоящее время среди свиней в Великобритании. Это первый случай обнаружения этого штамма вируса у человека в Великобритании", - говорится в сообщении. Вирус был обнаружен в результате проведения планового исследования на респираторные заболевания у пациента. Пациент перенес заболевание в легкой форме. Людям, контактировавшим с ним, будет предложено в профилактических целях сдать тест на респираторные инфекции. Британское агентство охраны здоровья следит за развитием эпидемиологической ситуации, сказано в пресс-релизе. Вирусы гриппа А(Н1) присущи популяциям свиней в большинстве регионов мира. Когда у человека обнаруживается вирус гриппа, который обычно распространяется среди свиней, его называют "вариантным вирусом гриппа". Заражение подтипами вируса H1N1, H1N2 и H3N2 происходит после прямого или косвенного контакта со свиньями или загрязненной окружающей средой. С 2005 года во всем мире было зарегистрировано в общей сложности 50 случаев заболевания людей гриппом A(H1N2)v.
https://ria.ru/20231117/covid-1910181985.html
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великобритания
Великобритания
В Британии выявили первого зараженного вирусом, схожим со свиным гриппом

В Великобритании выявили первого зараженного вирусом, схожим со свиным гриппом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Великобритании выявлен первый случай заражения человека вариантным гриппом группы А, который похож на вирусы свиного гриппа, сообщается в понедельник на сайте правительства королевства.
«
"Вирус A(H1N2)v похож на вирусы гриппа, распространяющегося в настоящее время среди свиней в Великобритании. Это первый случай обнаружения этого штамма вируса у человека в Великобритании", - говорится в сообщении.
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Вирус был обнаружен в результате проведения планового исследования на респираторные заболевания у пациента.
Пациент перенес заболевание в легкой форме. Людям, контактировавшим с ним, будет предложено в профилактических целях сдать тест на респираторные инфекции. Британское агентство охраны здоровья следит за развитием эпидемиологической ситуации, сказано в пресс-релизе.
Вирусы гриппа А(Н1) присущи популяциям свиней в большинстве регионов мира. Когда у человека обнаруживается вирус гриппа, который обычно распространяется среди свиней, его называют "вариантным вирусом гриппа".
Заражение подтипами вируса H1N1, H1N2 и H3N2 происходит после прямого или косвенного контакта со свиньями или загрязненной окружающей средой. С 2005 года во всем мире было зарегистрировано в общей сложности 50 случаев заболевания людей гриппом A(H1N2)v.
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