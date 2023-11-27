https://ria.ru/20231127/virus-1912202374.html

В Британии выявили первого зараженного вирусом, схожим со свиным гриппом

В Британии выявили первого зараженного вирусом, схожим со свиным гриппом - РИА Новости, 27.11.2023

В Британии выявили первого зараженного вирусом, схожим со свиным гриппом

В Великобритании выявлен первый случай заражения человека вариантным гриппом группы А, который похож на вирусы свиного гриппа, сообщается в понедельник на сайте РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:46

2023-11-27T17:46

2023-11-27T17:46

великобритания

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Великобритании выявлен первый случай заражения человека вариантным гриппом группы А, который похож на вирусы свиного гриппа, сообщается в понедельник на сайте правительства королевства. "Вирус A(H1N2)v похож на вирусы гриппа, распространяющегося в настоящее время среди свиней в Великобритании. Это первый случай обнаружения этого штамма вируса у человека в Великобритании", - говорится в сообщении. Вирус был обнаружен в результате проведения планового исследования на респираторные заболевания у пациента. Пациент перенес заболевание в легкой форме. Людям, контактировавшим с ним, будет предложено в профилактических целях сдать тест на респираторные инфекции. Британское агентство охраны здоровья следит за развитием эпидемиологической ситуации, сказано в пресс-релизе. Вирусы гриппа А(Н1) присущи популяциям свиней в большинстве регионов мира. Когда у человека обнаруживается вирус гриппа, который обычно распространяется среди свиней, его называют "вариантным вирусом гриппа". Заражение подтипами вируса H1N1, H1N2 и H3N2 происходит после прямого или косвенного контакта со свиньями или загрязненной окружающей средой. С 2005 года во всем мире было зарегистрировано в общей сложности 50 случаев заболевания людей гриппом A(H1N2)v.

https://ria.ru/20231117/covid-1910181985.html

https://ria.ru/20231103/denge-1906967875.html

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