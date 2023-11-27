https://ria.ru/20231127/sobor-1912057496.html

В Москве начнет работу Всемирный русский народный собор

В Москве начнет работу Всемирный русский народный собор - РИА Новости, 27.11.2023

В Москве начнет работу Всемирный русский народный собор

Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор начнет работу в понедельник в Москве и продлится два дня, на нем религиозные и общественные деятели, ученые и... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:21

2023-11-27T11:21

2023-11-27T11:21

религия

россия

москва

александр щипков

петр толстой

ольга васильева

врнс

российский православный университет

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор начнет работу в понедельник в Москве и продлится два дня, на нем религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники обсудят вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики.Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, существующий с 1993 года, проходит почти ежегодно. Глава ВРНС - патриарх Московский и всея Руси Кирилл."В этом году собору исполняется 30 лет - и все эти годы на нем вырабатывались предложения, которые через какое-то время овладевали общественным сознанием. Например, именно на Всемирном русском народном соборе впервые была озвучена, сформулирована, отточена идея Русского мира. Впервые на соборе прозвучал тезис о том, что "Россия - это страна цивилизация". Впервые тут озвучили понятие "традиционные ценности" - это было предложение патриарха Кирилла. Постоянно повторяется на соборах тема народосбережения, ведь проблема абортов до сих пор не решена, а мы все понимаем, что если не остановим "избиение младенцев" - уничтожение собственных детей, не победим", - рассказал РИА Новости заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), ректор Российского православного университета Александр Щипков.Он напомнил, что в этом году собор посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира", он будет проходить два дня."Главная часть - 28 числа, в Кремле, это торжественное собрание с участием президента и патриарха, выступления которых мы с большим интересом ожидаем. Накануне, 27 числа, в храме Христа Спасителя традиционно будут проходить секционные заседания, посвященные самым разнообразным темам", - пояснил Щипков.Так, например, по его словам, международную секцию будет вести вице-спикер ГД Пётр Толстой, секцию, посвящённую проблемам церковного и вообще российского образования - академик РАО Ольга Васильева, экономическую - академик РАН и министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, идеологическую - сам Александр Щипков. Также будут секции, по благотворительности, молодёжному движению, градостроительству и другим темам."Мы стараемся провести наши секции так, чтобы они были максимально интеллектуально насыщенны и информативны. Нас интересуют реальные предложения, идеи, смыслы, тезисы, чтобы мы могли использовать их в итоговых документах собора. Потому выступления краткие, семь минут, иногда меньше. Мы просим гостей работать максимально сконцентрированно", - призвал замглавы ВРНС.Как ранее уточняли в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на соборе будут работать дискуссионные секции по ряду направлений: идеологическому, экономическому, образовательному, демографическому, молодёжному, военному, международному, писательскому, а также по темам волонтёрства и благотворительности, миграционной политики, пространственному и градостроительному развитию. Как ожидается, в работе собора примут участие учёные, религиозные, политические и общественные деятели, представители администрации президента, министры РФ, главы регионов, сенаторы, депутаты всех уровней.По информации на сайте РПЦ, ВРНС является местом встречи людей разных политических взглядов, которые объединены целью заботы о настоящем и будущем России. В почти ежегодных заседаниях Собора принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20231126/patriarkh-1911948181.html

https://ria.ru/20231124/gaza-1911685997.html

https://ria.ru/20231124/putin-1911678397.html

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Никита Бизин

россия, москва, александр щипков, петр толстой, ольга васильева, врнс, российский православный университет, госдума рф, религия