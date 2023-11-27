https://ria.ru/20231127/bolnitsy-1912252070.html

На Кубани все центральные районные больницы поставили современные томографы

На Кубани все центральные районные больницы поставили современные томографы - РИА Новости, 27.11.2023

На Кубани все центральные районные больницы поставили современные томографы

Все центральные районные больницы Краснодарского края установили современные томографы благодаря региональным программам и национальному проекту... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T23:34

2023-11-27T23:34

2023-11-27T23:38

краснодарский край

общество

здоровье - общество

краснодарский край

мостовский район

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Все центральные районные больницы Краснодарского края установили современные томографы благодаря региональным программам и национальному проекту "Здравоохранение", сообщили в пресс-службе краевой администрации. Отмечается, что в 2021 году на прямую линию губернатора Кубани Вениамина Кондратьева обратился житель Мостовского района и рассказал, что населению муниципалитета приходится выезжать в соседние города и районы для прохождения компьютерной томографии. Глава региона тогда отметил, что для оказания качественной медицинской помощи современные томографы должны быть в каждой центральной районной больнице региона. "Во все центральные районные больницы региона поставили современные томографы… Их приобрели в рамках программ нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении. Такими направлениями нацпроекта стали "Модернизация первичного звена здравоохранения", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", а также госпрограмма "Развитие здравоохранения Краснодарского края". По данным властей, в 2021 году в медицинские учреждения Краснодарского края закупили 22 компьютерных томографа, в 2022 году – еще 18, добавляют власти.

https://ria.ru/20231124/oms-1911469306.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, краснодарский край, мостовский район, вениамин кондратьев