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На Кубани все центральные районные больницы поставили современные томографы - РИА Новости, 27.11.2023
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Краснодарский край
 
23:34 27.11.2023 (обновлено: 23:38 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/bolnitsy-1912252070.html
На Кубани все центральные районные больницы поставили современные томографы
На Кубани все центральные районные больницы поставили современные томографы - РИА Новости, 27.11.2023
На Кубани все центральные районные больницы поставили современные томографы
Все центральные районные больницы Краснодарского края установили современные томографы благодаря региональным программам и национальному проекту... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T23:34
2023-11-27T23:38
краснодарский край
общество
здоровье - общество
краснодарский край
мостовский район
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Все центральные районные больницы Краснодарского края установили современные томографы благодаря региональным программам и национальному проекту "Здравоохранение", сообщили в пресс-службе краевой администрации. Отмечается, что в 2021 году на прямую линию губернатора Кубани Вениамина Кондратьева обратился житель Мостовского района и рассказал, что населению муниципалитета приходится выезжать в соседние города и районы для прохождения компьютерной томографии. Глава региона тогда отметил, что для оказания качественной медицинской помощи современные томографы должны быть в каждой центральной районной больнице региона. "Во все центральные районные больницы региона поставили современные томографы… Их приобрели в рамках программ нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении. Такими направлениями нацпроекта стали "Модернизация первичного звена здравоохранения", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", а также госпрограмма "Развитие здравоохранения Краснодарского края". По данным властей, в 2021 году в медицинские учреждения Краснодарского края закупили 22 компьютерных томографа, в 2022 году – еще 18, добавляют власти.
https://ria.ru/20231124/oms-1911469306.html
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общество, здоровье - общество, краснодарский край, мостовский район, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, Здоровье - Общество, Краснодарский край, Мостовский район, Вениамин Кондратьев

На Кубани все центральные районные больницы поставили современные томографы

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник готовит пациента к проведению компьютерной томографии
Медицинский сотрудник готовит пациента к проведению компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский сотрудник готовит пациента к проведению компьютерной томографии . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Все центральные районные больницы Краснодарского края установили современные томографы благодаря региональным программам и национальному проекту "Здравоохранение", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Отмечается, что в 2021 году на прямую линию губернатора Кубани Вениамина Кондратьева обратился житель Мостовского района и рассказал, что населению муниципалитета приходится выезжать в соседние города и районы для прохождения компьютерной томографии. Глава региона тогда отметил, что для оказания качественной медицинской помощи современные томографы должны быть в каждой центральной районной больнице региона.
«
"Во все центральные районные больницы региона поставили современные томографы… Их приобрели в рамках программ нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.
Такими направлениями нацпроекта стали "Модернизация первичного звена здравоохранения", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", а также госпрограмма "Развитие здравоохранения Краснодарского края". По данным властей, в 2021 году в медицинские учреждения Краснодарского края закупили 22 компьютерных томографа, в 2022 году – еще 18, добавляют власти.
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Краснодарский крайОбществоЗдоровье - ОбществоКраснодарский крайМостовский районВениамин Кондратьев
 
 
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