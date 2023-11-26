https://ria.ru/20231126/pvo-1911932925.html

Система ПВО ОДКБ фактически создана, заявил Шойгу

Система ПВО ОДКБ фактически создана, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.11.2023

Система ПВО ОДКБ фактически создана, заявил Шойгу

Объединенная система ПВО стран стран ОДКБ фактически создана, у России есть двусторонние соглашения с каждым из государств организации, систему оформят... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:30

2023-11-26T14:30

2023-11-26T14:39

россия

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сергей шойгу

пво

армения

казахстан

павел зарубин

снг

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (Камчатский край), 26 ноя - РИА Новости. Объединенная система ПВО стран стран ОДКБ фактически создана, у России есть двусторонние соглашения с каждым из государств организации, систему оформят документально, если потребуется, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1"."Фактически она (система ПВО ОДКБ) создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение, есть системы противовоздушной обороны с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно с Белоруссией", - сказал Шойгу в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.По словам министра, система "оснащена и работает", периодически проводятся учения для поддержания ее в боевом состоянии."Объединенная система ПВО, она есть в СНГ. А в ОДКБ она по факту сделана. Если требуется оформления документально, мы будем оформлять документально. Но с каждой из стран-членов ОДКБ у нас есть соглашение двустороннее. И по этому двустороннему соглашению система создана", - пояснил Шойгу.В настоящее время в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20231122/pvo-1911045619.html

https://ria.ru/20231123/odkb-1911194917.html

россия

армения

казахстан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, одкб, сергей шойгу, пво, армения, казахстан, павел зарубин, снг