Система ПВО ОДКБ фактически создана, заявил Шойгу
Шойгу заявил, что объединенная система ПВО стран ОДКБ фактически создана
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (Камчатский край), 26 ноя - РИА Новости. Объединенная система ПВО стран стран ОДКБ фактически создана, у России есть двусторонние соглашения с каждым из государств организации, систему оформят документально, если потребуется, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
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"Фактически она (система ПВО ОДКБ) создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение, есть системы противовоздушной обороны с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно с Белоруссией", - сказал Шойгу в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
По словам министра, система "оснащена и работает", периодически проводятся учения для поддержания ее в боевом состоянии.
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"Объединенная система ПВО, она есть в СНГ. А в ОДКБ она по факту сделана. Если требуется оформления документально, мы будем оформлять документально. Но с каждой из стран-членов ОДКБ у нас есть соглашение двустороннее. И по этому двустороннему соглашению система создана", - пояснил Шойгу.
В настоящее время в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.