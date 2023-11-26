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Система ПВО ОДКБ фактически создана, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.11.2023
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14:30 26.11.2023 (обновлено: 14:39 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/pvo-1911932925.html
Система ПВО ОДКБ фактически создана, заявил Шойгу
Система ПВО ОДКБ фактически создана, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.11.2023
Система ПВО ОДКБ фактически создана, заявил Шойгу
Объединенная система ПВО стран стран ОДКБ фактически создана, у России есть двусторонние соглашения с каждым из государств организации, систему оформят... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:30
2023-11-26T14:39
россия
одкб
сергей шойгу
пво
армения
казахстан
павел зарубин
снг
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (Камчатский край), 26 ноя - РИА Новости. Объединенная система ПВО стран стран ОДКБ фактически создана, у России есть двусторонние соглашения с каждым из государств организации, систему оформят документально, если потребуется, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1"."Фактически она (система ПВО ОДКБ) создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение, есть системы противовоздушной обороны с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно с Белоруссией", - сказал Шойгу в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.По словам министра, система "оснащена и работает", периодически проводятся учения для поддержания ее в боевом состоянии."Объединенная система ПВО, она есть в СНГ. А в ОДКБ она по факту сделана. Если требуется оформления документально, мы будем оформлять документально. Но с каждой из стран-членов ОДКБ у нас есть соглашение двустороннее. И по этому двустороннему соглашению система создана", - пояснил Шойгу.В настоящее время в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20231122/pvo-1911045619.html
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армения
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россия, одкб, сергей шойгу, пво, армения, казахстан, павел зарубин, снг
Россия, ОДКБ, Сергей Шойгу, ПВО, Армения, Казахстан, Павел Зарубин, СНГ
Система ПВО ОДКБ фактически создана, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что объединенная система ПВО стран ОДКБ фактически создана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (Камчатский край), 26 ноя - РИА Новости. Объединенная система ПВО стран стран ОДКБ фактически создана, у России есть двусторонние соглашения с каждым из государств организации, систему оформят документально, если потребуется, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
«
"Фактически она (система ПВО ОДКБ) создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение, есть системы противовоздушной обороны с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно с Белоруссией", - сказал Шойгу в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
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По словам министра, система "оснащена и работает", периодически проводятся учения для поддержания ее в боевом состоянии.
«
"Объединенная система ПВО, она есть в СНГ. А в ОДКБ она по факту сделана. Если требуется оформления документально, мы будем оформлять документально. Но с каждой из стран-членов ОДКБ у нас есть соглашение двустороннее. И по этому двустороннему соглашению система создана", - пояснил Шойгу.
В настоящее время в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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РоссияОДКБСергей ШойгуПВОАрменияКазахстанПавел ЗарубинСНГ
 
 
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