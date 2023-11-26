День матери в России
© Depositphotos.com / HayDmitriyРебенок на руках у матери
© Depositphotos.com / HayDmitriy
День матери в России – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября.
Праздник был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года в целях повышения социальной значимости материнства.
В 1993 году первым регионом России, установившим День матери (третье воскресенье октября), стала Якутия.
Истоки праздника уходят далеко в прошлое. В Древней Греции существовал праздник в честь богини плодородия Персефоны. Обряды в честь Кибелы, или Реи, великой матери богов, устраивали в середине марта во всей Малой Азии.
Впервые День матери (или Материнское воскресенье) стали отмечать в Англии в XVII веке.
В 1914 году президент США Вудро Вильмон подписал указ о том, что второе воскресенье мая – национальный праздник всех матерей Соединенных Штатов.
Затем этот день объявили праздником 23 страны.
В Египте День матери отмечают 21 марта, в Белоруссии –14 октября, в Грузии – 3 марта, в Армении – 7 апреля, в Казахстане – в третье воскресенье сентября. В Великобритании он приходится на первое воскресенье марта, а в Греции его отмечают 9 мая.
В каждой стране есть свои традиции Дня матери. Так, в США и Австралии принято носить на одежде цветок гвоздики. Если мама жива – цветок яркий, если нет – белый.
В Российской империи День матери впервые был проведен в декабре 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов по инициативе главного инструктора скаутмастера Рагнара Фернберга.
В СССР День матери впервые провели 30 октября 1988 года в школе № 228 в Баку (Азербайджанская ССР, ныне Азербайджан). Автором и организатором празднества стала учитель русского языка и литературы Эльмира Гусейнова. В тот день было принято обращение ко всем школьникам с призывом сделать этот праздник ежегодным.
В Советском Союзе многодетных матерей награждали медалью "Медаль материнства" (за воспитание 5-6 детей), орденом "Материнская слава" (за воспитание 7-9 детей) и орденом "Мать-героиня" (за воспитание 10 и более детей).
В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава". Родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, награждаются орденом "Родительская слава".
В Москве почетным знаком "Родительская слава Москвы" награждаются родители (усыновители), проживающие в городе не менее 10 лет, которые воспитывают пять и более детей.
В августе 2022 года в России учредили звание "Мать-героиня", которое присваивается гражданке РФ, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся гражданами страны.
Символом Дня матери в России стала незабудка, которая по древним поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких. В этот день принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки.
В России по данным на 1 января 2023 года проживают более 2,2 миллиона многодетных семей, в них воспитываются 7,4 миллиона детей. В 2010 году таких семей было 980 тысяч. Более 7,3 тысячи многодетных семей в России воспитывают восемь и более детей.
В последние годы в стране проходит социальная акция "Мама, я тебя люблю!". В предпраздничную неделю россиянам раздают промооткрытки, которые можно отправить почтой или просто подарить маме. По всей стране в этот день проводят культурно-массовые мероприятия.