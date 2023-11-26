Рейтинг@Mail.ru
День матери в России - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/den_materi-1911576164.html
День матери в России
День матери в России - РИА Новости, 26.11.2023
День матери в России
День матери в России – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T03:04
2023-11-26T03:04
справки
день матери
праздники
традиции
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156083/93/1560839315_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_44e97835726eeda41ff8a13c1abb7369.jpg
День матери в России – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября.Праздник был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года в целях повышения социальной значимости материнства.С инициативой его учреждения выступил комитет Госдумы РФ по делам женщин, семьи и молодежи. В числе задач проведения мероприятия – поддержка традиций бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение главного человека в жизни каждого – его матери.В 1993 году первым регионом России, установившим День матери (третье воскресенье октября), стала Якутия.Истоки праздника уходят далеко в прошлое. В Древней Греции существовал праздник в честь богини плодородия Персефоны. Обряды в честь Кибелы, или Реи, великой матери богов, устраивали в середине марта во всей Малой Азии.Впервые День матери (или Материнское воскресенье) стали отмечать в Англии в XVII веке.В Америке праздник появился в начале XX века. В 1907 году жительница Западной Вирджинии Анна Джервис предложила ввести праздник мам в честь своей рано ушедшей матери. Она писала о Дне матери в разные государственные учреждения и ее просьба была услышана.В 1914 году президент США Вудро Вильмон подписал указ о том, что второе воскресенье мая – национальный праздник всех матерей Соединенных Штатов.Затем этот день объявили праздником 23 страны.В большинстве стран – США, Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бразилии и во многих других – он приходится на второе воскресенье мая.В Египте День матери отмечают 21 марта, в Белоруссии –14 октября, в Грузии – 3 марта, в Армении – 7 апреля, в Казахстане – в третье воскресенье сентября. В Великобритании он приходится на первое воскресенье марта, а в Греции его отмечают 9 мая.В каждой стране есть свои традиции Дня матери. Так, в США и Австралии принято носить на одежде цветок гвоздики. Если мама жива – цветок яркий, если нет – белый.В Российской империи День матери впервые был проведен в декабре 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов по инициативе главного инструктора скаутмастера Рагнара Фернберга.В СССР День матери впервые провели 30 октября 1988 года в школе № 228 в Баку (Азербайджанская ССР, ныне Азербайджан). Автором и организатором празднества стала учитель русского языка и литературы Эльмира Гусейнова. В тот день было принято обращение ко всем школьникам с призывом сделать этот праздник ежегодным.В Советском Союзе многодетных матерей награждали медалью "Медаль материнства" (за воспитание 5-6 детей), орденом "Материнская слава" (за воспитание 7-9 детей) и орденом "Мать-героиня" (за воспитание 10 и более детей).В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава". Родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, награждаются орденом "Родительская слава".В Москве почетным знаком "Родительская слава Москвы" награждаются родители (усыновители), проживающие в городе не менее 10 лет, которые воспитывают пять и более детей.В августе 2022 года в России учредили звание "Мать-героиня", которое присваивается гражданке РФ, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся гражданами страны.Символом Дня матери в России стала незабудка, которая по древним поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких. В этот день принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки.В России по данным на 1 января 2023 года проживают более 2,2 миллиона многодетных семей, в них воспитываются 7,4 миллиона детей. В 2010 году таких семей было 980 тысяч. Более 7,3 тысячи многодетных семей в России воспитывают восемь и более детей.В последние годы в стране проходит социальная акция "Мама, я тебя люблю!". В предпраздничную неделю россиянам раздают промооткрытки, которые можно отправить почтой или просто подарить маме. По всей стране в этот день проводят культурно-массовые мероприятия.
https://ria.ru/20221125/mat-1834292276.html
https://radiosputnik.ru/20211128/prazdnik-1761119595.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156083/93/1560839315_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_34e8b39107cb5fd2d68d3d633d3037d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, день матери, праздники, традиции, россия
Справки, День матери, праздники, Традиции, Россия

День матери в России

© Depositphotos.com / HayDmitriyРебенок на руках у матери
Ребенок на руках у матери - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Читать ria.ru в
День матери в России – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября.
Праздник был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года в целях повышения социальной значимости материнства.
С инициативой его учреждения выступил комитет Госдумы РФ по делам женщин, семьи и молодежи. В числе задач проведения мероприятия – поддержка традиций бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение главного человека в жизни каждого – его матери.
В 1993 году первым регионом России, установившим День матери (третье воскресенье октября), стала Якутия.
Истоки праздника уходят далеко в прошлое. В Древней Греции существовал праздник в честь богини плодородия Персефоны. Обряды в честь Кибелы, или Реи, великой матери богов, устраивали в середине марта во всей Малой Азии.
Впервые День матери (или Материнское воскресенье) стали отмечать в Англии в XVII веке.
День Матери: семейные портреты, эстафеты и эссе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вы празднуете День матери?
25 ноября 2022, 17:14
В Америке праздник появился в начале XX века. В 1907 году жительница Западной Вирджинии Анна Джервис предложила ввести праздник мам в честь своей рано ушедшей матери. Она писала о Дне матери в разные государственные учреждения и ее просьба была услышана.
В 1914 году президент США Вудро Вильмон подписал указ о том, что второе воскресенье мая – национальный праздник всех матерей Соединенных Штатов.
Затем этот день объявили праздником 23 страны.
В большинстве стран – США, Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бразилии и во многих других – он приходится на второе воскресенье мая.
В Египте День матери отмечают 21 марта, в Белоруссии –14 октября, в Грузии – 3 марта, в Армении – 7 апреля, в Казахстане – в третье воскресенье сентября. В Великобритании он приходится на первое воскресенье марта, а в Греции его отмечают 9 мая.
В каждой стране есть свои традиции Дня матери. Так, в США и Австралии принято носить на одежде цветок гвоздики. Если мама жива – цветок яркий, если нет – белый.
В Российской империи День матери впервые был проведен в декабре 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов по инициативе главного инструктора скаутмастера Рагнара Фернберга.
В СССР День матери впервые провели 30 октября 1988 года в школе № 228 в Баку (Азербайджанская ССР, ныне Азербайджан). Автором и организатором празднества стала учитель русского языка и литературы Эльмира Гусейнова. В тот день было принято обращение ко всем школьникам с призывом сделать этот праздник ежегодным.
В Советском Союзе многодетных матерей награждали медалью "Медаль материнства" (за воспитание 5-6 детей), орденом "Материнская слава" (за воспитание 7-9 детей) и орденом "Мать-героиня" (за воспитание 10 и более детей).
Полицейские в Москве забрались на автоподъемниках в роддом поздравить пациенток с Днем матери - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Названы самые оригинальные подарки на День матери
28 ноября 2021, 12:12
В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава". Родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, награждаются орденом "Родительская слава".
В Москве почетным знаком "Родительская слава Москвы" награждаются родители (усыновители), проживающие в городе не менее 10 лет, которые воспитывают пять и более детей.
В августе 2022 года в России учредили звание "Мать-героиня", которое присваивается гражданке РФ, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся гражданами страны.
Символом Дня матери в России стала незабудка, которая по древним поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких. В этот день принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки.
В России по данным на 1 января 2023 года проживают более 2,2 миллиона многодетных семей, в них воспитываются 7,4 миллиона детей. В 2010 году таких семей было 980 тысяч. Более 7,3 тысячи многодетных семей в России воспитывают восемь и более детей.
В последние годы в стране проходит социальная акция "Мама, я тебя люблю!". В предпраздничную неделю россиянам раздают промооткрытки, которые можно отправить почтой или просто подарить маме. По всей стране в этот день проводят культурно-массовые мероприятия.
 
СправкиДень материпраздникиТрадицииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала