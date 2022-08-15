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Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" - РИА Новости, 15.08.2022
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Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"
Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" - РИА Новости, 15.08.2022
Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" и единовременной выплате поощрения в размере 1 миллиона рублей, следует из... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T22:32
2022-08-15T23:13
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" и единовременной выплате поощрения в размере 1 миллиона рублей, следует из документа опубликованного на официальном интернет портале правовой информации."Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ", - говорится в документе.Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей.
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в мире, общество, россия, владимир путин
В мире, Общество, Россия, Владимир Путин
22:32 15.08.2022 (обновлено: 23:13 15.08.2022)
 
Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"

Путин подписал указ об учреждении в России звания "Мать-героиня"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" и единовременной выплате поощрения в размере 1 миллиона рублей, следует из документа опубликованного на официальном интернет портале правовой информации.
"Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ", - говорится в документе.
Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей.
 
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