https://ria.ru/20220815/putin-1809865989.html

Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"

Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" - РИА Новости, 15.08.2022

Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" и единовременной выплате поощрения в размере 1 миллиона рублей, следует из... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T22:32

2022-08-15T22:32

2022-08-15T23:13

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" и единовременной выплате поощрения в размере 1 миллиона рублей, следует из документа опубликованного на официальном интернет портале правовой информации."Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ", - говорится в документе.Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, общество, россия, владимир путин