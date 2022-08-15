https://ria.ru/20220815/putin-1809865989.html
Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"
Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" - РИА Новости, 15.08.2022
Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" и единовременной выплате поощрения в размере 1 миллиона рублей, следует из... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T22:32
2022-08-15T22:32
2022-08-15T23:13
в мире
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:3019:1698_1920x0_80_0_0_e6b0af5e5866450b8d0ea6ea06f12556.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" и единовременной выплате поощрения в размере 1 миллиона рублей, следует из документа опубликованного на официальном интернет портале правовой информации."Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ", - говорится в документе.Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_defc2a3b06ee8a5fbb8445dab59944ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, общество, россия, владимир путин
В мире, Общество, Россия, Владимир Путин
22:32 15.08.2022 (обновлено: 23:13 15.08.2022)
Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"
Путин подписал указ об учреждении в России звания "Мать-героиня"