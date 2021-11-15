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В России стало больше многодетных семей
В России стало больше многодетных семей - РИА Новости, 15.11.2021
В России стало больше многодетных семей
Более двух миллионов многодетных семей проживают в России, в них воспитываются 6,6 миллиона детей, заявил замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:45
2021-11-15T17:11
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
алексей вовченко
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более двух миллионов многодетных семей проживают в России, в них воспитываются 6,6 миллиона детей, заявил замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), алексей вовченко, россия
16:45 15.11.2021 (обновлено: 17:11 15.11.2021)
 
В России стало больше многодетных семей

Минтруд: в России проживают более двух миллионов многодетных семей

© Depositphotos / KruchenkovaМногодетная семья в парке
Многодетная семья в парке - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Depositphotos / Kruchenkova
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более двух миллионов многодетных семей проживают в России, в них воспитываются 6,6 миллиона детей, заявил замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
"Сейчас уже по опыту самая популярная номинация у нас "Многодетная семья" в конкурсе. В принципе это отражает нашу действительность... только в 2010 году было в России 980 тысяч многодетных семей, сейчас больше двух миллионов, в которых более 6,6 миллиона детей воспитывается", - сказал он журналистам.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 12:37
Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
 
ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Алексей ВовченкоРоссия
 
 
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