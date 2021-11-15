В России стало больше многодетных семей

"Сейчас уже по опыту самая популярная номинация у нас "Многодетная семья" в конкурсе. В принципе это отражает нашу действительность... только в 2010 году было в России 980 тысяч многодетных семей, сейчас больше двух миллионов, в которых более 6,6 миллиона детей воспитывается", - сказал он журналистам.