https://ria.ru/20211115/mintrud-1759152964.html
В России стало больше многодетных семей
В России стало больше многодетных семей - РИА Новости, 15.11.2021
В России стало больше многодетных семей
Более двух миллионов многодетных семей проживают в России, в них воспитываются 6,6 миллиона детей, заявил замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:45
2021-11-15T16:45
2021-11-15T17:11
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
алексей вовченко
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более двух миллионов многодетных семей проживают в России, в них воспитываются 6,6 миллиона детей, заявил замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), алексей вовченко, россия
16:45 15.11.2021 (обновлено: 17:11 15.11.2021)
В России стало больше многодетных семей
Минтруд: в России проживают более двух миллионов многодетных семей