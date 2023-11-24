https://ria.ru/20231124/makhachkala-1911747920.html

Куда сходить в Махачкале: основные достопримечательности столицы Дагестана

Достопримечательности Махачкалы: что посмотреть и куда сходить туристу самостоятельно

Куда сходить в Махачкале: основные достопримечательности столицы Дагестана

Махачкала – город на побережье Каспийского моря, который также является столицей республики Дагестан. Описание достопримечательностей, что посмотреть и куда... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T22:12

2023-11-24T22:12

2023-11-24T22:12

махачкала

каспийское море

кавказ

николай i

расул гамзатов

марк бернес

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Махачкала – город на побережье Каспийского моря, который также является столицей республики Дагестан. Описание достопримечательностей, что посмотреть и куда можно сходить туристу, – в материале РИА Новости.Достопримечательности МахачкалыМахачкала – молодой, но уже известный своей яркостью, контрастностью и радушием город. Здесь советская застройка соседствует с дореволюционными особняками, а мечети – с православными храмами. Такое гармоничное сплетение культур и истории не могло оставить столицу Дагестана без интересных мест, ради которых хотя бы раз стоит посетить ее самостоятельно.Как добраться до МахачкалыВ столицу Дагестана можно приехать практически из любого крупного населенного пункта. Многие туристы, особенно из отдаленных регионов, выбирают самолет. Аэропорт находится в 25 км от города и добраться из него можно на такси или автобусе.Еще один распространенный способ – поезд, вокзал располагается неподалеку от центра столицы.В Махачкалу ходят автобусы. Как правило, они останавливаются на автовокзале "Северный", из которого также легко доехать до центра (на маршрутке или автобусе).Любители автопутешествий могут отправиться в Дагестан на автомобиле, например, из Москвы в Махачкалу можно доехать по трассе Р-22 через Волгоград, Элисту и Кизляр. Но стоит учитывать, что участок от МКАД до поворота на М-4 – платный.Что посмотреть и где погулять туристу в МахачкалеДля удобства все интересные туристические места можно разделить на три группы.Основные достопримечательностиКаждое туристическое место города поможет проникнуться местным колоритом, но из всего многообразия можно выделить те, которые обязательно стоит увидеть:Центральная Джума-мечеть. Одна из главных достопримечательностей Махачкалы, которая появилась не так давно. Решение о строительстве было принято в 1991 году, а все работы закончились через шесть лет – в 1997 году, тогда же провели первые намазы. Изначально планировалось, что Джума-мечеть станет самой вместительной в городе, но через несколько лет стало очевидно, что места для всех желающих не хватает и тогда у святыни появились дополнительный пристройки. Внешний вид здания отсылает к Голубой мечети в Стамбуле, поэтому его не просто так считают одним из самых красивых в Махачкале. Джума-мечеть открыта для всех желающих, при ней работает культурно-просветительский центр, где можно узнать о традициях ислама и познакомиться с историей Кавказа и Дагестана.Музей истории Махачкалы и памятник "Русской учительнице". Несмотря на то, что Республика Дагестан имеет богатую древнюю историю, ее столица совсем молодая и была основана только в 1844 году. Тем не менее за это время она уже пережила много интересных событий, о которых рассказывается в музее истории Махачкалы. Экспозиция небольшая, но постоянно пополняется. Особый интерес вызывает скульптура, расположенная над музеем. Она в высоту 10 м и изображает женщину, держащую в одной руке раскрытую книгу, другая ее рука опирается на глобус. Вскоре после открытия памятника, местные стали называть ее "Русской учительницей", придавая памятнику роль символа важности просвещения и образования.Свято-Успенский кафедральный собор. Многие жители Дагестана – мусульмане, но это не мешает комфортному проживанию на его территории представителей других конфессий. Ярким показателем является Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале. Его история начинается в конце XIX века, тогда был построен деревянный храм. Каменный собор возвели в 1906 году при поддержке Николая II. Несмотря на революцию и Великую Отечественную войну, он сохранился в своем первоначальном виде и работает до сих пор.Памятник Расулу Гамзатову. Расул Гамзатов – народный поэт Дагестана, чьи произведения стали известны далеко за пределами республики. Многим он известен как автор стихотворения "Журавли", которое впоследствии положили на музыку, а самое известное его звучание – песня, исполненная народным артистом РСФСР Марком Бернесом. Памятник поэту установлен на проспекте, названном его именем, в непосредственной близости от драматического театра им. Горького.Национальная библиотека Республики Дагестан. История этой библиотеки началась 9 мая 1900 года, когда в Порт-Петровске (прежнее название Махачкалы) на средства местной интеллигенции создана была первая библиотека. Современное красивое здание построили в 1997 году, проектированием занимался архитектор А.Р. Ахмедов. Сейчас библиотечный фонд насчитывает более 700 000 книг и аудиовизуальных материалов.Второй рынок. Чтобы почувствовать колорит региона, туристы обязательно выделяют время на посещение Второго рынка, который расположен неподалеку от ЦУМа. Он преимущественно продуктовый, здесь всегда пахнем разнообразием специй и сладостей, особенно рекомендуется приобрести местные мед и урбеч (пасту из перетертых семян или орехов), купить свежих овощей и фруктов, также здесь есть отдельные точки с сувенирами.Центр этнической культуры. Необычная арт-площадка, которая привлекает уже входной группой – фасад оформлен в стиле дагестанского ковра. На территории центра есть магазин и галерея с постоянными и временными экспозициями. Например, здесь можно увидеть керамику, вышивку, вязь по металлу, национальные костюмы и другие интересные проявления дагестанской культуры.Интересные места для прогулкиГород с морским побережьем сам по себе располагает к долгим прогулкам. В Махачкале много зеленых и красивых мест:Улица Буйнакского. Одна из старейших улиц, которая появилась еще с основания города. Изначально была известна как Барятинская, а свое современное название получила в 1920 году. Ее протяженность примерно 1,3 км и долгое время она считалась центральной. Гуляя по ней, можно увидеть красивые старинные здания, особенно примечателен "Дом-корабль". Согласно легенде, его построил капитан дальнего плавания, местные также верят, что белье в этом доме не сохнет, так как в нем живут призраки. С 2017 года улицу Буйнакского активно модернизируют, часть ее уже превратили в пешеходную, высадили деревья и поставили лавочки.Бульвар имени Сулеймана Стальского. Прекрасный благоустроенный бульвар на набережной Махачкалы. Он начинается от Городского сада и тянется до Аварского театра, обустроен фонтанами, отдохнуть можно в беседках. 18 мая, в День дагестанской поэзии, у памятника лезгинского поэта Сулеймана Стальского, в честь которого назван бульвар, устраивают разнообразные праздничные мероприятия.Родопский бульвар. Он располагается в Ленинском районе Махачкалы, на набережной Каспийского моря. Сам бульвар небольшой, но пользуется популярностью из-за обильной зелени и красивого фонтана. Рядом располагается Городской сад и Бульвар им. Сулеймана Стальского, поэтому можно сразу прогуляться по трем красивым зеленым зонам.Музеи и театрыКультурная часть Махачкалы не менее интересна, чем историческая. Узнать о каждой из них можно в местных музеях и театрах, среди которых:Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи. Он располагается в старинном здании XIX–XX вв. и привлекает внимание уже на улице: фасад небесно-голубого цвета, белая лепнина и атланты. Внутри – разнообразная экспозиция о многогранной культуре Дагестана. Фонд музея насчитывает более 150 000 экспонатов, среди которых холодное оружие, монеты, украшения и многое другое.Музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой. История этого музея началась в 1958 году и с того момента его экспозиция активно расширялась. Сейчас в музейном фонде около 15 000 уникальных экспонатов дагестанской культуры – живопись, резное дерево, фарфор, скульптуры, художественное серебро, ковры и т.д. Особенно ценным предметом считается бронзовая литая подвеска Мадонна, на которой условно передан образ Богоматери, из Верхне-Чирюртовского могильника.Музей "Дагестанский аул". Активная урбанизация не могла не затронуть и Дагестан. Еще несколько десятилетий назад в республике было много аулов, но сейчас они стремительно исчезают, вместе с ними пропадают многие традиции и обычаи. Именно с целью их сохранения в 2009 году был создан музей "Дагестанский аул". Он состоит из четырех залов: в первом представлена традиционная мужская и женская одежда разных народов республики, во втором воспроизведен интерьер горного жилища, в третьем – история и примеры народного творчества и промыслов, а в четвертом можно увидеть уже современные творения, созданные по канонам ушедшего прошлого.Кумыкский театр имени А. П. Салаватова. Это один из старейших театров Дагестана, его история начинается с начала XX века, когда был создан драматический кружок "Тангчолпан". Нынешнее здание театра появилось в 2002 году, но до сих пор здесь ставят постановки, которые были популярны 70 лет назад. Основной репертуар театра составляют произведения дагестанских авторов, в том числе пьесы кумыкского драматурга Атава Атаева.Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Цадасы. Аварский театр был основан в 1935 году и за все время своего существования менял не только здания, но и города, пока в 1968 году окончательно не обосновался в столице Дагестана. С момента основания было поставлено более 600 пьес зарубежной, советской и русской классики. Хотя основной репертуар состоит из произведений на аварском языке, которые показывают с русскими субтитрами.Красивые места в окрестностях МахачкалыНе только в самом городе есть что посмотреть. После изучения истории и культуры региона, можно отправиться к природным достопримечательностям и интересным местам за пределами Махачкалы:Гора Тарки-Тау. Столообразная возвышенность с ярко выраженным плато и наивысшей точкой на мысе Сарияр. Это одна из главных достопримечательностей неподалеку от Махачкалы, куда туристы постоянно приезжают как самостоятельно, так и в составе экскурсии. Большим спросом на горе пользуется смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на город и море. Здесь можно гулять целый день – Тарки-Тау богата флорой и фауной. Почти по всей поверхности растут деревья и кустарники, характерные для этой местности, а поодаль от оживленных туристических троп можно заметить диких животных, стаи птиц и скопления бабочек.Бархан Сарыкум. Примерно в 20 км от Махачкалы посреди гор находится небольшая пустыня. Миллионы лет здесь ветром создавался живописнейший бархан, самая высокая точка которого около 260 м. Вокруг активно растут растения, живет много животных, в том числе и краснокнижные. Посещать бархан без гида не рекомендуется, так как в песках можно наткнуться на ядовитых змей.Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС. Полюбоваться на величие дагестанской природы и на то, как ее смог обуздать человек, можно, посетив Сулакский каньон. Его высота почти на 100 м больше, чем у известного Большого Каньона в США. Именно здесь, в 80 км от Махачкалы, в 1963 году начали возводить Чиркейскую ГЭС, которая перекрывает реку Сулак. Сейчас туристы могут увидеть с одной стороны широкое водохранилище, а с другой – как вода с огромной высоты устремляется в каньон.Водопады Тобот и Итлятляр. Если есть горный рельеф и реки, то есть и водопады – окрестности Махачкалы не стали исключением. В 125 км от города располагаются два крупнейших водопада Дагестана – Тобот и Итлятляр. Первый имеет высоту 100 м, второй – 80 м. Они располагаются по обе стороны от Хунзахского ущелья, а для того, чтобы увидеть всю красоту, стоит посетить смотровую площадку. Лучшее время для любования водопадами – май и июнь, в этот период они наиболее полноводные.Аул-призрак Гамсутль. Заброшенных аулов на Кавказе очень много, но именно этот известен практически на весь мир. Он находится высоко в горах (на высоте около 1500 м) в 150 км от Махачкалы. Первое поселение здесь появилось еще в четвертом тысячелетии до нашей эры, но окончательно аул опустел в 1980-х гг. Теперь это неофициальный музей под открытым небом, где можно не просто представить, как жили местные, но и найти утварь, посуду, предметы мебели бывших жильцов.Экскурсии и развлеченияМахачкалу достаточно просто исследовать самостоятельно – все достопримечательности расположены близко друг к другу, развита транспортная инфраструктура, но местные гиды предлагают взглянуть на город по-новому. Существует множество обзорных и тематических экскурсий, во время которых расскажут о кавказских традициях, интересных периодах истории Махачкалы и покажут нетуристические места. Также организовываются выездные экскурсии по окрестностям – в горы, на водопады и каньоны. Есть как однодневные варианты, так и на несколько дней.Самостоятельный маршрут по Махачкале за один деньНачинать маршрут можно практически с любой точки, так как перемещаться между интересными местами не составит труда. Первая "жемчужина" Махачкалы – это море, поэтому можно за стартовую точку взять городской пляж. От него пройтись по бульвару им. С. Стальского от Аварского театра к Городскому саду и далее по Родопскому бульвару. Рядом с ним Кумыкский театр, от которого недалеко Национальный музей. Пройдя 5 минут в сторону центра от музея, туристы выйдут к проспекту Расула Гамзатова, который приведет к площади Ленина. Оттуда через сквер им. Фазу Алиевой легко дойти до Второго рынка и, вдохновившись пряными ароматами, завершить дневную прогулку в Джума-мечети.Где можно вкусно поестьЛучшие места для того, чтобы вкусно поесть в Махачкале – это рестораны с национальной кухней. Дагестанские блюда сытные и разнообразные. Особенно стоит обратить внимание на:Где остановитьсяВ Махачкале большой выбор гостиниц и отелей на любой вкус и бюджет. Есть загородные варианты в окружении горной природы, на берегу моря или в исторической части города. Сэкономить на жилье можно, если снять комнату в гостевом доме или найти посуточную квартиру. Последний вариант особенно удобен для семей с детьми или больших компаний.Когда лучше ехатьТуристический сезон в Махачкале начинается с середины весны и длится до начала осени. Для пляжного отдыха лучше выбирать время в июле и августе, температура воздуха достигает +30 °С и выше, а вода прогревается до +26 °С. Если главный упор хочется сделать на прогулки и поездки на природу, то лучше остановиться на конце мая, июне и начале сентября. В это время нет палящей жары, погода преимущественно ясная. Тем не менее перед поездкой в горы всегда стоит уточнять прогноз погоды, так как она очень изменчива. Если ожидаются дожди и/или туман, лучше изменить планы, даже если за окном светит солнце.На чем передвигаться по городуПроблем с общественным транспортом в Махачкале нет. Много маршрутных такси, на которых можно добраться практически до любой точки города, троллейбусы тоже есть, но их значительно меньше, прекрасной альтернативой маршруткам могут стать автобусы. Из Махачкалы в соседние города и села можно добраться на автобусах и электричках.Что привезти из сувенировЕсли хочется привезти из путешествия в столицу Дагестана что-то необычное, то в местных сувенирных лавках можно найти:Советы туристамЧтобы отпуск прошел удачно, можно следовать простым советам:

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махачкала, каспийское море, кавказ, николай i, расул гамзатов, марк бернес