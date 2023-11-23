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Папа римский пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ - РИА Новости, 23.11.2023
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Религия
 
19:19 23.11.2023 (обновлено: 23:23 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/vstrecha-1911437048.html
Папа римский пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ
Папа римский пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ - РИА Новости, 23.11.2023
Папа римский пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ
Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться в конце ноября-начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ),... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:19
2023-11-23T23:23
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться в конце ноября-начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий отношения с понтификом. "Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах. Но решение, принять или нет приглашение, стоит за патриархом", - сказал он РИА Новости. Ранее сообщалось, что папа примет участие в посвященной изменению климата встрече, которая пройдет в Дубае с 1 по 3 декабря, а накануне будет в Абу-Даби. По словам Севастьянова, предполагалось, что патриарх Кирилл может присоединиться к нему и организовать встречу в Абу-Даби или Дубае 1 декабря или 30 ноября.Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.
https://ria.ru/20231123/papa-1911367843.html
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франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, в мире
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Римско-католическая церковь, В мире
Папа римский пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ

Папа римский пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ в начале декабря

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться в конце ноября-начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий отношения с понтификом.
"Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах. Но решение, принять или нет приглашение, стоит за патриархом", - сказал он РИА Новости.
Ранее сообщалось, что папа примет участие в посвященной изменению климата встрече, которая пройдет в Дубае с 1 по 3 декабря, а накануне будет в Абу-Даби. По словам Севастьянова, предполагалось, что патриарх Кирилл может присоединиться к нему и организовать встречу в Абу-Даби или Дубае 1 декабря или 30 ноября.
Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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