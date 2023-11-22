https://ria.ru/20231122/tserkov-1911203854.html

Суд рассмотрит апелляцию на решение о выселении монастыря УПЦ из лавры

Суд рассмотрит апелляцию на решение о выселении монастыря УПЦ из лавры - РИА Новости, 22.11.2023

Суд рассмотрит апелляцию на решение о выселении монастыря УПЦ из лавры

Суд на Украине в пятницу рассмотрит апелляционную жалобу на решение о выселение монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T22:57

2023-11-22T22:57

2023-11-22T22:57

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Суд на Украине в пятницу рассмотрит апелляционную жалобу на решение о выселение монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, в своем Telegram-канале."Двадцать третьего ноября в 12.00 (13.00 мск) в Северном апелляционном хозяйственном суде состоится заседание по апелляционной жалобе на решение касаемо выселения Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", - написал Чекман.В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231122/tserkov-1911189392.html

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украина, киев, россия, ситуация вокруг упц