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Суд рассмотрит апелляцию на решение о выселении монастыря УПЦ из лавры - РИА Новости, 22.11.2023
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Религия
 
22:57 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/tserkov-1911203854.html
Суд рассмотрит апелляцию на решение о выселении монастыря УПЦ из лавры
Суд рассмотрит апелляцию на решение о выселении монастыря УПЦ из лавры - РИА Новости, 22.11.2023
Суд рассмотрит апелляцию на решение о выселении монастыря УПЦ из лавры
Суд на Украине в пятницу рассмотрит апелляционную жалобу на решение о выселение монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T22:57
2023-11-22T22:57
религия
украина
киев
россия
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Суд на Украине в пятницу рассмотрит апелляционную жалобу на решение о выселение монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, в своем Telegram-канале."Двадцать третьего ноября в 12.00 (13.00 мск) в Северном апелляционном хозяйственном суде состоится заседание по апелляционной жалобе на решение касаемо выселения Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", - написал Чекман.В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, киев, россия, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Ситуация вокруг УПЦ
Суд рассмотрит апелляцию на решение о выселении монастыря УПЦ из лавры

Суд рассмотрит апелляцию на решение о выселении монастыря УПЦ из киевской лавры

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Суд на Украине в пятницу рассмотрит апелляционную жалобу на решение о выселение монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, в своем Telegram-канале.
«
"Двадцать третьего ноября в 12.00 (13.00 мск) в Северном апелляционном хозяйственном суде состоится заседание по апелляционной жалобе на решение касаемо выселения Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", - написал Чекман.
В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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