https://ria.ru/20231122/peskov-1911020868.html

В Кремле ответили на вопрос о масочном режиме

В Кремле ответили на вопрос о масочном режиме - РИА Новости, 22.11.2023

В Кремле ответили на вопрос о масочном режиме

Масочный режим в Кремль не возвращается, рекомендаций специалистов на этот счет не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:29

2023-11-22T12:29

2023-11-22T12:31

здоровье - общество

общество

дмитрий песков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460068_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_c114fff137d6b7b14ea9e0f7e61c6539.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Масочный режим в Кремль не возвращается, рекомендаций специалистов на этот счет не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рост заболеваемости коронавирусом."Нет, пока масочный режим не возвращается. Никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231121/kovid-1910880676.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, общество, дмитрий песков, россия