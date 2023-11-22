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В Кремле ответили на вопрос о масочном режиме - РИА Новости, 22.11.2023
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12:29 22.11.2023 (обновлено: 12:31 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/peskov-1911020868.html
В Кремле ответили на вопрос о масочном режиме
В Кремле ответили на вопрос о масочном режиме - РИА Новости, 22.11.2023
В Кремле ответили на вопрос о масочном режиме
Масочный режим в Кремль не возвращается, рекомендаций специалистов на этот счет не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:29
2023-11-22T12:31
здоровье - общество
общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Масочный режим в Кремль не возвращается, рекомендаций специалистов на этот счет не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рост заболеваемости коронавирусом."Нет, пока масочный режим не возвращается. Никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было", - сказал Песков журналистам.
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здоровье - общество, общество, дмитрий песков, россия
Здоровье - Общество, Общество, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле ответили на вопрос о масочном режиме

Песков: масочный режим в Кремль не возвращается, рекомендаций таких нет

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Масочный режим в Кремль не возвращается, рекомендаций специалистов на этот счет не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рост заболеваемости коронавирусом.
«
"Нет, пока масочный режим не возвращается. Никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было", - сказал Песков журналистам.
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