https://ria.ru/20231122/peskov-1911020868.html
В Кремле ответили на вопрос о масочном режиме
В Кремле ответили на вопрос о масочном режиме - РИА Новости, 22.11.2023
В Кремле ответили на вопрос о масочном режиме
Масочный режим в Кремль не возвращается, рекомендаций специалистов на этот счет не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:29
2023-11-22T12:29
2023-11-22T12:31
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Масочный режим в Кремль не возвращается, рекомендаций специалистов на этот счет не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рост заболеваемости коронавирусом."Нет, пока масочный режим не возвращается. Никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было", - сказал Песков журналистам.
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здоровье - общество, общество, дмитрий песков, россия
Здоровье - Общество, Общество, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле ответили на вопрос о масочном режиме
Песков: масочный режим в Кремль не возвращается, рекомендаций таких нет