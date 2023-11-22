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Эксперт сообщил о росте заболеваемости гриппом - РИА Новости, 22.11.2023
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15:30 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/gripp-1911075933.html
Эксперт сообщил о росте заболеваемости гриппом
Эксперт сообщил о росте заболеваемости гриппом - РИА Новости, 22.11.2023
Эксперт сообщил о росте заболеваемости гриппом
Заболеваемость гриппом за последние недели выросла на 5%, явного лидера в настоящий момент нет, но циркулирует грипп А, H1N1, H3N2 и грипп В, заявил заместитель РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:30
2023-11-22T15:30
общество
здоровье - общество
александр горелов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заболеваемость гриппом за последние недели выросла на 5%, явного лидера в настоящий момент нет, но циркулирует грипп А, H1N1, H3N2 и грипп В, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. "За последние недели грипп подрос на 5%, у нас нет какого-то явного лидера и это здорово, в настоящий момент циркулирует грипп А H1N1 и H3N2 и грипп В, но обычно, когда появляется циркуляция вируса гриппа В и его доминирование, мы говорим о том, что эпидемический процесс по гриппу завершается, в настоящий момент он еще не установился, нет явного лидера", - сказал Горелов на пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации. По его словам, в целом среди возбудителей вирусов сейчас лидируют риновирус, РС вирус, в ряде регионов - бокавирус, метапневмовирус.
https://ria.ru/20231121/gripp-1910745896.html
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общество, здоровье - общество, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Александр Горелов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Эксперт сообщил о росте заболеваемости гриппом

Эксперт Горелов: заболеваемость гриппом за последние недели выросла на 5%

© iStock.com / South_agencyПростуженная женщина
Простуженная женщина - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© iStock.com / South_agency
Простуженная женщина . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заболеваемость гриппом за последние недели выросла на 5%, явного лидера в настоящий момент нет, но циркулирует грипп А, H1N1, H3N2 и грипп В, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"За последние недели грипп подрос на 5%, у нас нет какого-то явного лидера и это здорово, в настоящий момент циркулирует грипп А H1N1 и H3N2 и грипп В, но обычно, когда появляется циркуляция вируса гриппа В и его доминирование, мы говорим о том, что эпидемический процесс по гриппу завершается, в настоящий момент он еще не установился, нет явного лидера", - сказал Горелов на пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации.
По его словам, в целом среди возбудителей вирусов сейчас лидируют риновирус, РС вирус, в ряде регионов - бокавирус, метапневмовирус.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр ГореловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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