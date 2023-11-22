https://ria.ru/20231122/gripp-1911075933.html

Эксперт сообщил о росте заболеваемости гриппом

Эксперт сообщил о росте заболеваемости гриппом - РИА Новости, 22.11.2023

Эксперт сообщил о росте заболеваемости гриппом

Заболеваемость гриппом за последние недели выросла на 5%, явного лидера в настоящий момент нет, но циркулирует грипп А, H1N1, H3N2 и грипп В, заявил заместитель РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:30

2023-11-22T15:30

2023-11-22T15:30

общество

здоровье - общество

александр горелов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заболеваемость гриппом за последние недели выросла на 5%, явного лидера в настоящий момент нет, но циркулирует грипп А, H1N1, H3N2 и грипп В, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. "За последние недели грипп подрос на 5%, у нас нет какого-то явного лидера и это здорово, в настоящий момент циркулирует грипп А H1N1 и H3N2 и грипп В, но обычно, когда появляется циркуляция вируса гриппа В и его доминирование, мы говорим о том, что эпидемический процесс по гриппу завершается, в настоящий момент он еще не установился, нет явного лидера", - сказал Горелов на пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации. По его словам, в целом среди возбудителей вирусов сейчас лидируют риновирус, РС вирус, в ряде регионов - бокавирус, метапневмовирус.

https://ria.ru/20231121/gripp-1910745896.html

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общество, здоровье - общество, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)