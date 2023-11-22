https://ria.ru/20231122/ekologiya-delo_kazhdogo-1911127509.html

Объявлены победители третьего сезона премии "Экология – дело каждого"

Объявлены победители третьего сезона премии "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 22.11.2023

Объявлены победители третьего сезона премии "Экология – дело каждого"

Итоги третьего сезона Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" огласило жюри на итоговой конференции в Москве, сообщает... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:41

2023-11-22T17:41

2023-11-22T17:47

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология

конференции

москва

дети

светлана радионова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911080750_0:59:1600:959_1920x0_80_0_0_ee49eb9df308ede65a8dd38dc29e35d3.jpg

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Итоги третьего сезона Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" огласило жюри на итоговой конференции в Москве, сообщает пресс-служба премии. "В этом году премия "Экология – дело каждого" подарила новые имена и новые талантливые проекты в защиту природы. Нас стало значительно больше. В этом сезоне поступило свыше 80 тысяч работ со всего мира, из самых его отдаленных уголков. Это в 14,5 раз больше, чем в первый год проведения премии. Участники со всех пяти континентов объединили усилия в борьбе за чистую планету. За три года существования конкурса мы приняли свыше 130 тысяч заявок из 70 стран. И, конечно, свой вклад внесли жители всех российских регионов, включая новые. Я искренне признательна ребятам, их родителям, педагогам и наставникам за заботу об экологии и создание проектов, формирующих новую экологическую культуру. Вы помогаете воплотить нашу общую мечту – жить в гармонии с природой, в благополучной и безопасной среде", – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, слова которой приводит пресс-служба. Гран-при премии завоевал Андрей Филимонов из города Одинцово Московской области за экологический проект "Чистое тепло". Андрей в свои 15 лет - уже студент МГТУ им. Баумана. Работа юного ученого способствует снижению негативного воздействия предприятий на окружающую среду. Это инновационная технология, которая позволяет перерабатывать и очищать выбросы теплоэлектроцентралей и других промышленных предприятий и одновременно получать чистую энергию в виде синтез-газа. Разработка выполнена под научным руководством инженеров из инновационного центра "Сколково". Победителями третьего сезона Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" стали дети, подростки и взрослые из Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Киргизии, Армении, Боливии, Хорватии, Мексики, Шри-Ланки и России. Самой популярной в третьем сезоне оказалась номинация "Экофокус", в ней представлены рекордные 58,5 тысячи работ. Лидером по числу заявок на премию стала Воронежская область. Также в десятку самых активных российских регионов вошли: Челябинская область, Краснодарский край, Свердловская, Ростовская и Московская области, Республика Татарстан, Алтайский край, Липецкая область и Республика Башкортостан, говорится в сообщении. Глава Росприроднадзора отметила, что острая конкуренция в этом году была обусловлена не только огромным количеством работ, но и их высоким качеством. На серьезном профессиональном уровне были созданы творческие проекты, которые охватили все сферы искусства - живопись, хореографию, поэзию, театр, музыку. Все победители, призеры и лауреаты – обладатели спецпризов третьего сезона премии "Экология – дело каждого" получают дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в российские вузы. Баллы предоставляют более 20 высших учебных заведений страны, добавили в пресс-службе. В судейскую коллегию входят глава Росприроднадзора Светлана Радионова, телеведущий и ученый Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, народный артист России Игорь Бутман, народный художник РФ Никас Сафронов, тележурналист Елена Летучая, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, ректор НИУ "ВШЭ" Никита Анисимов, директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, легендарный российский футболист Алексей Смертин, заместитель генерального директора АНО "Центр "Арктические инициативы" Рустам Романенков. "Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. С начала реализации проекта поступили заявки из 70 стран, в том числе всех 89 регионов России, а количество работ превысило 130 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и денежные сертификаты, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231101/rosprirodnadzor-1906471501.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология, конференции, москва, дети, светлана радионова