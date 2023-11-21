https://ria.ru/20231121/oon-1910776631.html

ШОС обсудила с ООН вопросы взаимодействия с талибами

ШОС обсудила с ООН вопросы взаимодействия с талибами - РИА Новости, 21.11.2023

ШОС обсудила с ООН вопросы взаимодействия с талибами

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и миссия ООН по содействию Афганистану обсудили вопросы... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:42

2023-11-21T12:42

2023-11-21T12:42

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ТАШКЕНТ, 21 ноя – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и миссия ООН по содействию Афганистану обсудили вопросы взаимоотношений с движением "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сообщает пресс-служба РАТС. По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и специальный представитель генсека ООН по Афганистану Роза Отунбаева обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. "В ходе встречи госпожа Р. Отунбаева подняла вопросы взаимоотношений с де-факто правительством "Талибана*", гуманитарной ситуации в Афганистане, а также положения женщин в Афганистане", - говорится в сообщении на сайте РАТС.Стороны обменялись мнениями по проблемам безопасности, в том числе ситуации с иностранными боевиками и террористов в Афганистане, а также по вопросам пересечения гражданами Афганистана государственных границ стран ШОС. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20231105/oon-1907558531.html

https://ria.ru/20231008/taliby-1901330389.html

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в мире, афганистан, кабул (город), белоруссия, роза отунбаева, мохаммад хасан ахунд, шос, оон, талибан