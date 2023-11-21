Рейтинг@Mail.ru
ШОС обсудила с ООН вопросы взаимодействия с талибами - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/oon-1910776631.html
ШОС обсудила с ООН вопросы взаимодействия с талибами
ШОС обсудила с ООН вопросы взаимодействия с талибами - РИА Новости, 21.11.2023
ШОС обсудила с ООН вопросы взаимодействия с талибами
Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и миссия ООН по содействию Афганистану обсудили вопросы... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:42
2023-11-21T12:42
в мире
афганистан
кабул (город)
белоруссия
роза отунбаева
мохаммад хасан ахунд
шос
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ТАШКЕНТ, 21 ноя – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и миссия ООН по содействию Афганистану обсудили вопросы взаимоотношений с движением "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сообщает пресс-служба РАТС. По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и специальный представитель генсека ООН по Афганистану Роза Отунбаева обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. &quot;В ходе встречи госпожа Р. Отунбаева подняла вопросы взаимоотношений с де-факто правительством &quot;Талибана*&quot;, гуманитарной ситуации в Афганистане, а также положения женщин в Афганистане&quot;, - говорится в сообщении на сайте РАТС.Стороны обменялись мнениями по проблемам безопасности, в том числе ситуации с иностранными боевиками и террористов в Афганистане, а также по вопросам пересечения гражданами Афганистана государственных границ стран ШОС. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20231105/oon-1907558531.html
https://ria.ru/20231008/taliby-1901330389.html
афганистан
кабул (город)
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, кабул (город), белоруссия, роза отунбаева, мохаммад хасан ахунд, шос, оон, талибан
В мире, Афганистан, Кабул (город), Белоруссия, Роза Отунбаева, Мохаммад Хасан Ахунд, ШОС, ООН, Талибан
ШОС обсудила с ООН вопросы взаимодействия с талибами

РАТС ШОС и миссия ООН по Афганистану обсудили вопросы взаимоотношений с талибами

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 21 ноя – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и миссия ООН по содействию Афганистану обсудили вопросы взаимоотношений с движением "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сообщает пресс-служба РАТС.
По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и специальный представитель генсека ООН по Афганистану Роза Отунбаева обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.
Сбор мака в Кандагаре, Афганистан - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Афганистан резко сократил объем выращивания опийного мака, сообщили в ООН
5 ноября, 11:30
«

"В ходе встречи госпожа Р. Отунбаева подняла вопросы взаимоотношений с де-факто правительством "Талибана*", гуманитарной ситуации в Афганистане, а также положения женщин в Афганистане", - говорится в сообщении на сайте РАТС.

Стороны обменялись мнениями по проблемам безопасности, в том числе ситуации с иностранными боевиками и террористов в Афганистане, а также по вопросам пересечения гражданами Афганистана государственных границ стран ШОС.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Талибы открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем
8 октября, 17:34
 
В миреАфганистанКабул (город)БелоруссияРоза ОтунбаеваМохаммад Хасан АхундШОСООНТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала