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МИД прокомментировал прекращение приграничного сотрудничества с Финляндией - РИА Новости, 20.11.2023
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08:35 20.11.2023 (обновлено: 09:12 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/vina-1910490088.html
МИД прокомментировал прекращение приграничного сотрудничества с Финляндией
МИД прокомментировал прекращение приграничного сотрудничества с Финляндией - РИА Новости, 20.11.2023
МИД прокомментировал прекращение приграничного сотрудничества с Финляндией
Россия полностью возлагает на Финляндию вину за прекращение приграничного сотрудничества, а обоснованность планов Хельсинки построить забор вдоль границы с РФ... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T08:35
2023-11-20T09:12
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сергей беляев
финляндия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия полностью возлагает на Финляндию вину за прекращение приграничного сотрудничества, а обоснованность планов Хельсинки построить забор вдоль границы с РФ должны оценить сами финские граждане, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента МИД РФ Сергей Беляев. "Принимая во внимание конфронтационные действия Финляндии в отношении России, российской стороной было принято решение о прекращении действия российско-финляндского межправсоглашения о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Таким образом, в настоящий момент приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией нет. Вину за это полностью возлагаем на финскую сторону", - сказал Беляев. "Что касается непосредственно строительства забора на российско-финляндской границе, то относимся к таким действиям спокойно. Выбирать, какие меры следует предпринять для обеспечения безопасности собственной границы - суверенное дело каждого государства. Сложно, конечно, представить, что почти полторы тысячи километров границы можно закрыть забором. Но предоставим финским гражданам возможность оценивать нужность и эффективность данной инициативы своих властей", - добавил он. Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сергей беляев, финляндия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Сергей Беляев, Финляндия
МИД прокомментировал прекращение приграничного сотрудничества с Финляндией

МИД: вина за прекращение приграничного сотрудничества с РФ лежит на Финляндии

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия полностью возлагает на Финляндию вину за прекращение приграничного сотрудничества, а обоснованность планов Хельсинки построить забор вдоль границы с РФ должны оценить сами финские граждане, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента МИД РФ Сергей Беляев.
"Принимая во внимание конфронтационные действия Финляндии в отношении России, российской стороной было принято решение о прекращении действия российско-финляндского межправсоглашения о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Таким образом, в настоящий момент приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией нет. Вину за это полностью возлагаем на финскую сторону", - сказал Беляев.
"Что касается непосредственно строительства забора на российско-финляндской границе, то относимся к таким действиям спокойно. Выбирать, какие меры следует предпринять для обеспечения безопасности собственной границы - суверенное дело каждого государства. Сложно, конечно, представить, что почти полторы тысячи километров границы можно закрыть забором. Но предоставим финским гражданам возможность оценивать нужность и эффективность данной инициативы своих властей", - добавил он.
Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.
Читайте полный текст интервью >>>
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСергей БеляевФинляндия
 
 
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