https://ria.ru/20231120/vina-1910490088.html

МИД прокомментировал прекращение приграничного сотрудничества с Финляндией

МИД прокомментировал прекращение приграничного сотрудничества с Финляндией - РИА Новости, 20.11.2023

МИД прокомментировал прекращение приграничного сотрудничества с Финляндией

Россия полностью возлагает на Финляндию вину за прекращение приграничного сотрудничества, а обоснованность планов Хельсинки построить забор вдоль границы с РФ... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:35

2023-11-20T08:35

2023-11-20T09:12

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сергей беляев

финляндия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_bd89ebd0b31d96b04bd47c8d8390777b.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия полностью возлагает на Финляндию вину за прекращение приграничного сотрудничества, а обоснованность планов Хельсинки построить забор вдоль границы с РФ должны оценить сами финские граждане, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента МИД РФ Сергей Беляев. "Принимая во внимание конфронтационные действия Финляндии в отношении России, российской стороной было принято решение о прекращении действия российско-финляндского межправсоглашения о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Таким образом, в настоящий момент приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией нет. Вину за это полностью возлагаем на финскую сторону", - сказал Беляев. "Что касается непосредственно строительства забора на российско-финляндской границе, то относимся к таким действиям спокойно. Выбирать, какие меры следует предпринять для обеспечения безопасности собственной границы - суверенное дело каждого государства. Сложно, конечно, представить, что почти полторы тысячи километров границы можно закрыть забором. Но предоставим финским гражданам возможность оценивать нужность и эффективность данной инициативы своих властей", - добавил он. Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20231119/finlyandiya-1910442671.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сергей беляев, финляндия