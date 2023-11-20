https://ria.ru/20231120/ukraina-1910550550.html

В Черкассах сторонники ПЦУ захватили монастырь канонической УПЦ

В Черкассах сторонники ПЦУ захватили монастырь канонической УПЦ - РИА Новости, 20.11.2023

В Черкассах сторонники ПЦУ захватили монастырь канонической УПЦ

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили монастырь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:13

2023-11-20T13:13

2023-11-20T13:14

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили монастырь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, верующие и наместник изгнаны из обители, сообщает Союз православных журналистов. Союз православных журналистов ранее сообщал, что сторонники ПЦУ пытаются силой захватить указанный монастырь. Раскольники начали избивать верующих у храма. Утверждается, что священнику монастыря иерею Сергию Пащенко рейдеры сломали нижнюю челюсть. Позднее полиция заблокировала входы в городской больнице, куда были доставлены избитые священники. "Черкассы. Ситуация вокруг захвата монастыря к этому часу: на данный момент возле обители молятся около 30 прихожан. Количество рейдеров и полиции увеличилось. Сам монастырь захвачен, братия вместе с наместником выселены из обители. Люди в форме по-прежнему жестко пресекают попытки зафиксировать бандитизм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза журналистов. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231120/pravoslavie-1910539825.html

https://ria.ru/20231031/khram-1906481854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, черкассы, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, религия