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"Роскосмос" опубликовал статистику полетов к МКС за четверть века - РИА Новости, 20.11.2023
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Наука
 
00:26 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/statistika-1910467203.html
"Роскосмос" опубликовал статистику полетов к МКС за четверть века
"Роскосмос" опубликовал статистику полетов к МКС за четверть века - РИА Новости, 20.11.2023
"Роскосмос" опубликовал статистику полетов к МКС за четверть века
"Роскосмос" опубликовал статистику по полётам различных космических кораблей и выходам в открытый космос космонавтов и астронавтов, совершённых за 25 лет... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T00:26
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наука
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юрий маленченко
федор юрчихин
олег кононенко
роскосмос
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал статистику по полётам различных космических кораблей и выходам в открытый космос космонавтов и астронавтов, совершённых за 25 лет существования Международной космической станции. Двадцать пять лет назад, 20 ноября 1998 года, ракета "Протон-К" вывела с космодрома Байконур на орбиту созданный в России функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря" — первый модуль МКС. К нему 7 декабря был пристыкован к сделанному в США узловому модулю Unity, доставленному в космос шаттлом "Индевор" (миссия STS-88). Корабли и люди"На станции побывало 273 человека из 21 страны: 59 россиян, 165 американцев, 11 японцев, девять канадцев, пять итальянцев, по четыре француза и немца, по два гражданина Саудовской Аравии и ОАЭ, по одному гражданину Испании, ЮАР, Бельгии, Нидерландов, Бразилии, Швеции, Малайзии, Южной Кореи, Дании, Казахстана, Великобритании и Израиля", - говорится в сообщении. Отмечается, что больше всех на МКС прилетали россияне Юрий Маленченко, Федор Юрчихин и Олег Кононенко — по пять раз. Рекордсменами по длительности полета стали россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, и американец Франциско Рубио, они провели на борту 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд (от старта 21 сентября 2022 года до посадки 27 сентября 2023 года). Всего в ходе строительства и эксплуатации МКС были выполнены 275 пусков, подчеркнули в "Роскосмосе". К ней были запущены 115 пилотируемых кораблей – 68 российских "Союзов", 37 американских шаттлов и 10 Crew Dragon (тоже США). В беспилотном режиме "Союзы" летали к станции два раза, Crew Dragon – один раз, и еще один американский корабль Starliner также два раза. Кроме того, за четверть века на МКС прибыли 152 грузовых корабля: 88 российских "Прогрессов", 30 американских Dragon, 20 американских Cygnus, пять европейских ATV и девять японских HTV. Три модуля станции - "Заря", "Звезда" и "Наука" прибыли к станции самостоятельно. Остальные были доставлены в качестве полезной нагрузки либо на американских "Шаттлах", либо на российских "Прогрессах". Операции в космосе Космонавты и астронавты 269 раз выходили с борта МКС в открытый космос. 198 выходов были проведены в американских скафандрах и 71 — в российских. На внешней поверхности станции работали 38 россиян, 97 американцев, по четыре гражданина Канады, Японии и Германии, по два француза и итальянца, по одному гражданину Швеции, Великобритании и ОАЭ. "Больше всего выходов со станции совершили американцы Майкл Лопес-Алегриа, Пегги Уитсон, Роберт Бенкен, Стивен Боуэн и Кристофер Кэссиди — по 10. Суммарно дольше всех за бортом МКС пробыл Майкл Лопес-Алегриа — 67 часов 40 минут. Самый длительный выход со станции осуществлен в американских скафандрах 11 марта 2001 года американцами Джеймсом Воссом и Сьюзен Хелмс длительностью 8 часов 56 минут", - рассказали в "Роскосмосе". Различные корабли стыковались к МКС или перестыковывались с одного модуля на другой 337 раз - 190 на российском сегменте и 147 — на американском. Коррекцию орбиты станции 195 раз проводили корабли "Прогресс", 53 раза американские "Шаттлы", 40 раз с помощью двигателей служебного модуля (СМ) "Звезда", 39 раз кораблями ATV, 17 раз с помощью двигателей ФГБ "Заря" и пять раз грузовиками Cygnus. МКС ни разу не оставалась необитаемой с 2 ноября 2000 года, когда началась первая долгосрочная экспедиция. Всего в проекте участвуют 15 стран - Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция. Станция разделена на российский и американский сегменты. В российский сегмент входят "Заря", СМ "Звезда", малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет", многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и узловой модуль "Причал". В составе американского — узловые модули Unity, Harmony и Tranquility, лабораторные модули Destiny и Columbus, шлюзовой отсек Quest и надувной модуль BEAM, а также японский экспериментальный модуль Kibo и европейские обзорный Cupola и многоцелевой Leonardo.
https://ria.ru/20231031/mks-1906402072.html
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сша, швеция, великобритания, юрий маленченко, федор юрчихин, олег кононенко, роскосмос, cygnus
Наука, США, Швеция, Великобритания, Юрий Маленченко, Федор Юрчихин, Олег Кононенко, Роскосмос, Cygnus
"Роскосмос" опубликовал статистику полетов к МКС за четверть века

"Роскосмос" опубликовал статистику полетов кораблей к МКС за 25 лет

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука". Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал статистику по полётам различных космических кораблей и выходам в открытый космос космонавтов и астронавтов, совершённых за 25 лет существования Международной космической станции.
Двадцать пять лет назад, 20 ноября 1998 года, ракета "Протон-К" вывела с космодрома Байконур на орбиту созданный в России функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря" — первый модуль МКС. К нему 7 декабря был пристыкован к сделанному в США узловому модулю Unity, доставленному в космос шаттлом "Индевор" (миссия STS-88).
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Корабли и люди

"На станции побывало 273 человека из 21 страны: 59 россиян, 165 американцев, 11 японцев, девять канадцев, пять итальянцев, по четыре француза и немца, по два гражданина Саудовской Аравии и ОАЭ, по одному гражданину Испании, ЮАР, Бельгии, Нидерландов, Бразилии, Швеции, Малайзии, Южной Кореи, Дании, Казахстана, Великобритании и Израиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всех на МКС прилетали россияне Юрий Маленченко, Федор Юрчихин и Олег Кононенко — по пять раз. Рекордсменами по длительности полета стали россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, и американец Франциско Рубио, они провели на борту 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд (от старта 21 сентября 2022 года до посадки 27 сентября 2023 года).
Всего в ходе строительства и эксплуатации МКС были выполнены 275 пусков, подчеркнули в "Роскосмосе". К ней были запущены 115 пилотируемых кораблей – 68 российских "Союзов", 37 американских шаттлов и 10 Crew Dragon (тоже США). В беспилотном режиме "Союзы" летали к станции два раза, Crew Dragon – один раз, и еще один американский корабль Starliner также два раза.
Кроме того, за четверть века на МКС прибыли 152 грузовых корабля: 88 российских "Прогрессов", 30 американских Dragon, 20 американских Cygnus, пять европейских ATV и девять японских HTV. Три модуля станции - "Заря", "Звезда" и "Наука" прибыли к станции самостоятельно. Остальные были доставлены в качестве полезной нагрузки либо на американских "Шаттлах", либо на российских "Прогрессах".
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Операции в космосе

Космонавты и астронавты 269 раз выходили с борта МКС в открытый космос. 198 выходов были проведены в американских скафандрах и 71 — в российских. На внешней поверхности станции работали 38 россиян, 97 американцев, по четыре гражданина Канады, Японии и Германии, по два француза и итальянца, по одному гражданину Швеции, Великобритании и ОАЭ.
"Больше всего выходов со станции совершили американцы Майкл Лопес-Алегриа, Пегги Уитсон, Роберт Бенкен, Стивен Боуэн и Кристофер Кэссиди — по 10. Суммарно дольше всех за бортом МКС пробыл Майкл Лопес-Алегриа — 67 часов 40 минут. Самый длительный выход со станции осуществлен в американских скафандрах 11 марта 2001 года американцами Джеймсом Воссом и Сьюзен Хелмс длительностью 8 часов 56 минут", - рассказали в "Роскосмосе".
Различные корабли стыковались к МКС или перестыковывались с одного модуля на другой 337 раз - 190 на российском сегменте и 147 — на американском. Коррекцию орбиты станции 195 раз проводили корабли "Прогресс", 53 раза американские "Шаттлы", 40 раз с помощью двигателей служебного модуля (СМ) "Звезда", 39 раз кораблями ATV, 17 раз с помощью двигателей ФГБ "Заря" и пять раз грузовиками Cygnus.
МКС ни разу не оставалась необитаемой с 2 ноября 2000 года, когда началась первая долгосрочная экспедиция. Всего в проекте участвуют 15 стран - Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция.
Станция разделена на российский и американский сегменты. В российский сегмент входят "Заря", СМ "Звезда", малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет", многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и узловой модуль "Причал". В составе американского — узловые модули Unity, Harmony и Tranquility, лабораторные модули Destiny и Columbus, шлюзовой отсек Quest и надувной модуль BEAM, а также японский экспериментальный модуль Kibo и европейские обзорный Cupola и многоцелевой Leonardo.
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НаукаСШАШвецияВеликобританияЮрий МаленченкоФедор ЮрчихинОлег КононенкоРоскосмосCygnus
 
 
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