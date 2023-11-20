https://ria.ru/20231120/prazdniki-1910504652.html

Россияне рассказали, где планируют встретить Новый год

Россияне рассказали, где планируют встретить Новый год - РИА Новости, 20.11.2023

Россияне рассказали, где планируют встретить Новый год

Россияне в этом году активнее выражают желание отправиться в путешествие по регионам страны, чем провести праздники дома: в число наиболее желанных направлений, РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:07

2023-11-20T16:07

2023-11-20T16:07

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

сочи

калининград

москва

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591196734_0:25:2998:1711_1920x0_80_0_0_dfa334e4d590f2d44ed3f61c239cfd61.jpg

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Россияне в этом году активнее выражают желание отправиться в путешествие по регионам страны, чем провести праздники дома: в число наиболее желанных направлений, кроме уже традиционных Москвы и Петербурга, вошли Сочи, Калининград и Карелия, показало исследование SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Самыми желанными местами для новогоднего отдыха россияне назвали Санкт-Петербург (17 процентов), Москву (16 процентов), Сочи (13 процентов), Калининград (шесть процентов) и Карелию (четыре процента). На Байкале и в Крыму хотели бы встречать Новый год по три процента респондентов", – показал опрос, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек. Аналитики указали, что отправиться в Алтайский край, Казань, Краснодар или города Золотого кольца мечтают по два процента россиян. По их данным, остаться на новогодние каникулы в родном городе хотели бы 38 процентов россиян, причем мужчины чаще женщин мечтают провести январские праздники дома: 43 против 33 процентов соответственно. В поездку по России хотели бы отправиться 55 процентов опрошенных. По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, россияне чаще мечтают о том, чтобы выбраться в новогодние праздники из дома и отправиться в другие регионы России. В частности, о поездке в Калининград и Сочи в январские праздники думают чаще, чем год назад.

https://ria.ru/20231118/tury-1910135236.html

сочи

калининград

москва

санкт-петербург

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, сочи, калининград, москва, санкт-петербург, республика карелия, новый год, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные