https://ria.ru/20231120/prazdniki-1910504652.html
Россияне рассказали, где планируют встретить Новый год
Россияне рассказали, где планируют встретить Новый год - РИА Новости, 20.11.2023
Россияне рассказали, где планируют встретить Новый год
Россияне в этом году активнее выражают желание отправиться в путешествие по регионам страны, чем провести праздники дома: в число наиболее желанных направлений, РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:07
2023-11-20T16:07
2023-11-20T16:07
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сочи
калининград
москва
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591196734_0:25:2998:1711_1920x0_80_0_0_dfa334e4d590f2d44ed3f61c239cfd61.jpg
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Россияне в этом году активнее выражают желание отправиться в путешествие по регионам страны, чем провести праздники дома: в число наиболее желанных направлений, кроме уже традиционных Москвы и Петербурга, вошли Сочи, Калининград и Карелия, показало исследование SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Самыми желанными местами для новогоднего отдыха россияне назвали Санкт-Петербург (17 процентов), Москву (16 процентов), Сочи (13 процентов), Калининград (шесть процентов) и Карелию (четыре процента). На Байкале и в Крыму хотели бы встречать Новый год по три процента респондентов", – показал опрос, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек. Аналитики указали, что отправиться в Алтайский край, Казань, Краснодар или города Золотого кольца мечтают по два процента россиян. По их данным, остаться на новогодние каникулы в родном городе хотели бы 38 процентов россиян, причем мужчины чаще женщин мечтают провести январские праздники дома: 43 против 33 процентов соответственно. В поездку по России хотели бы отправиться 55 процентов опрошенных. По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, россияне чаще мечтают о том, чтобы выбраться в новогодние праздники из дома и отправиться в другие регионы России. В частности, о поездке в Калининград и Сочи в январские праздники думают чаще, чем год назад.
https://ria.ru/20231118/tury-1910135236.html
сочи
калининград
москва
санкт-петербург
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591196734_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_81fcbd718cc6d9c1c064db112c309f16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сочи, калининград, москва, санкт-петербург, республика карелия, новый год, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Республика Карелия, Новый год, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные
Россияне рассказали, где планируют встретить Новый год
Опрос: россияне в Новый год хотят посетить Петербург, Москву, Сочи и Калининград