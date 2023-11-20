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Спрос на отели в новогодние праздники вырос в полтора раза

Спрос на отели в новогодние праздники вырос в полтора раза - РИА Новости, 20.11.2023

Спрос на отели в новогодние праздники вырос в полтора раза

Общая динамика бронирований номеров в гостиницах на нынешний зимний сезон выше на 23 процента по сравнению с прошлым годом, на новогодние праздники рост... РИА Новости, 20.11.2023

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2023-11-20T12:12

2023-11-20T12:12

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Общая динамика бронирований номеров в гостиницах на нынешний зимний сезон выше на 23 процента по сравнению с прошлым годом, на новогодние праздники рост составил 52 процента, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ)."Мы видим рост объема бронирований на новогодние праздники на 52 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года, отдых планируется в среднем на три дня. Средняя стоимость ночи составит 7128 рублей, что на 17,5 процента больше, чем 2022 году, – сообщили в пресс-службе. – Отдых с заездами в новогодние даты обойдется дороже – 11011 рублей за ночь, тем не менее, подорожание здесь не так чувствительно, как по всему зимнему сезону: цены на 8,4 процента выше показателей 2022 года". Там уточнили, что в аналитике данных использованы инструменты сервиса TravelLine.Лидеры спроса на новогодние праздники – Краснодарский край, на который приходится 19,7 процента бронирований от общего числа, а также Москва (19,4 процента) и Санкт-Петербург (14 процентов). Доля этих трех направлений составляет больше половины всех бронирований. Они традиционно занимают первые позиции по популярности в этот период года. Гостиничный номер в Краснодарском крае стоит в среднем 14 082 рубля, что на два процента ниже, чем год назад, а отели в обеих столицах заметно подорожали – на 18 и 16 процентов соответственно, до 8010 и 9128 рублей за номер.Среди направлений с заметным приростом числа бронирований также Калининградская область, Нижегородская область, Ставропольский край и Московская область. Остальные регионы, входящие в топ-10, также показывают высокую динамику спроса. Это Татарстан, Ярославская область и Ленинградская область.Самый высокий ценник во всей десятке наиболее востребованных на Новый год направлений оказался в отелях Московской области – 20309 рублей. В самой Москве он в 2,5 раз ниже – 8010 рублей. Несмотря на заметное подорожание по сравнению с прошлым годом, столица предлагает на новогодний отдых минимальные в топ-10 цены.По данным РСТ, более 80 процентов отелей доступны сейчас к бронированию на новогодние заезды.По прогнозу Минэкономразвития, в зимнем сезоне 2023-2024 годов по России будут путешествовать 30 миллионов человек, на семь процентов больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20231117/suzdal-1910085615.html

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