https://ria.ru/20231120/migranty-1910607021.html
В Карелии на границе с Финляндией убрали пункт обогрева для мигрантов
В Карелии на границе с Финляндией убрали пункт обогрева для мигрантов - РИА Новости, 20.11.2023
В Карелии на границе с Финляндией убрали пункт обогрева для мигрантов
Развернутый накануне в карельской Костомукше на границе с Финляндией пункт обогрева для скопившихся мигрантов прекратил свою работу, поскольку эти мигранты... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:13
2023-11-20T16:13
2023-11-20T16:13
в мире
финляндия
россия
костомукша
петтери орпо
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396805_0:734:2048:1886_1920x0_80_0_0_110b0845320ae0baa6ec0b4ad766daf4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Развернутый накануне в карельской Костомукше на границе с Финляндией пункт обогрева для скопившихся мигрантов прекратил свою работу, поскольку эти мигранты централизованно вывезены из города, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ. Глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов в воскресенье сообщал, что в результате решения правительства Финляндии о закрытии нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, поток иностранных граждан, желающих попасть в соседнюю страну, направился в Костомукшу, где остался один из действующих КПП. На месте проведения проверки документов был развернут пункт обогрева людей. "Пункт обогрева прекратил свою работу за ненадобностью, поскольку вчера в районе часа ночи скопившихся людей централизованно вывезли на автобусах", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, в каком направлении вывезены мигранты, и какое ведомство занималось их транспортировкой. КПП "Вартиус" на границе Финляндии и Карелии в настоящее время является одним из открытых погранпереходов, время его работы ограничено. По утверждению финских властей, на данный КПП прибывают из РФ беженцы из Сирии, Ирака, Сомали и других стран. Глава правительства Финляндии Петтери Орпо в понедельник посетит этот КПП, сообщала пресс-служба правительства. Финский кабмин, ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией, решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии, ни один из них не является круглосуточным, они работают в особом режиме. В пятницу газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила крупнейшей газете Финляндии Helsingin Sanomat, что дальнейшие ограничения на границе с РФ готовятся.
https://ria.ru/20231120/deportatsiya-1910596475.html
https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910542586.html
финляндия
россия
костомукша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396805_0:750:2048:2286_1920x0_80_0_0_4207662db72aebf26b733f2972a1ca8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, костомукша, петтери орпо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкции в отношении россии
В мире, Финляндия, Россия, Костомукша, Петтери Орпо, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Санкции в отношении России
В Карелии на границе с Финляндией убрали пункт обогрева для мигрантов
Пункт обогрева для мигрантов в Карелии на границе с Финляндией прекратил работу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Развернутый накануне в карельской Костомукше на границе с Финляндией пункт обогрева для скопившихся мигрантов прекратил свою работу, поскольку эти мигранты централизованно вывезены из города, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ.
Глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов в воскресенье сообщал, что в результате решения правительства Финляндии о закрытии нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, поток иностранных граждан, желающих попасть в соседнюю страну, направился в Костомукшу, где остался один из действующих КПП. На месте проведения проверки документов был развернут пункт обогрева людей.
«
"Пункт обогрева прекратил свою работу за ненадобностью, поскольку вчера в районе часа ночи скопившихся людей централизованно вывезли на автобусах", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, в каком направлении вывезены мигранты, и какое ведомство занималось их транспортировкой.
Лидер Финляндии: ЕС фактически не имеет инструмента депортации нелегалов
КПП "Вартиус" на границе Финляндии и Карелии в настоящее время является одним из открытых погранпереходов, время его работы ограничено. По утверждению финских властей, на данный КПП прибывают из РФ беженцы из Сирии
, Ирака
, Сомали
и других стран. Глава правительства Финляндии Петтери Орпо
в понедельник посетит этот КПП, сообщала пресс-служба правительства.
Финский кабмин, ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией, решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу
. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии, ни один из них не является круглосуточным, они работают в особом режиме.
В пятницу газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила крупнейшей газете Финляндии Helsingin Sanomat, что дальнейшие ограничения на границе с РФ готовятся.
МИД России не исключил, что Финляндия полностью закроет границу