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В Карелии на границе с Финляндией убрали пункт обогрева для мигрантов - РИА Новости, 20.11.2023
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16:13 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/migranty-1910607021.html
В Карелии на границе с Финляндией убрали пункт обогрева для мигрантов
В Карелии на границе с Финляндией убрали пункт обогрева для мигрантов - РИА Новости, 20.11.2023
В Карелии на границе с Финляндией убрали пункт обогрева для мигрантов
Развернутый накануне в карельской Костомукше на границе с Финляндией пункт обогрева для скопившихся мигрантов прекратил свою работу, поскольку эти мигранты... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:13
2023-11-20T16:13
в мире
финляндия
россия
костомукша
петтери орпо
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Развернутый накануне в карельской Костомукше на границе с Финляндией пункт обогрева для скопившихся мигрантов прекратил свою работу, поскольку эти мигранты централизованно вывезены из города, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ. Глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов в воскресенье сообщал, что в результате решения правительства Финляндии о закрытии нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, поток иностранных граждан, желающих попасть в соседнюю страну, направился в Костомукшу, где остался один из действующих КПП. На месте проведения проверки документов был развернут пункт обогрева людей. "Пункт обогрева прекратил свою работу за ненадобностью, поскольку вчера в районе часа ночи скопившихся людей централизованно вывезли на автобусах", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, в каком направлении вывезены мигранты, и какое ведомство занималось их транспортировкой. КПП "Вартиус" на границе Финляндии и Карелии в настоящее время является одним из открытых погранпереходов, время его работы ограничено. По утверждению финских властей, на данный КПП прибывают из РФ беженцы из Сирии, Ирака, Сомали и других стран. Глава правительства Финляндии Петтери Орпо в понедельник посетит этот КПП, сообщала пресс-служба правительства. Финский кабмин, ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией, решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии, ни один из них не является круглосуточным, они работают в особом режиме. В пятницу газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила крупнейшей газете Финляндии Helsingin Sanomat, что дальнейшие ограничения на границе с РФ готовятся.
https://ria.ru/20231120/deportatsiya-1910596475.html
https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910542586.html
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в мире, финляндия, россия, костомукша, петтери орпо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкции в отношении россии
В мире, Финляндия, Россия, Костомукша, Петтери Орпо, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Санкции в отношении России
В Карелии на границе с Финляндией убрали пункт обогрева для мигрантов

Пункт обогрева для мигрантов в Карелии на границе с Финляндией прекратил работу

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Развернутый накануне в карельской Костомукше на границе с Финляндией пункт обогрева для скопившихся мигрантов прекратил свою работу, поскольку эти мигранты централизованно вывезены из города, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ.
Глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов в воскресенье сообщал, что в результате решения правительства Финляндии о закрытии нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, поток иностранных граждан, желающих попасть в соседнюю страну, направился в Костомукшу, где остался один из действующих КПП. На месте проведения проверки документов был развернут пункт обогрева людей.
«
"Пункт обогрева прекратил свою работу за ненадобностью, поскольку вчера в районе часа ночи скопившихся людей централизованно вывезли на автобусах", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, в каком направлении вывезены мигранты, и какое ведомство занималось их транспортировкой.
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КПП "Вартиус" на границе Финляндии и Карелии в настоящее время является одним из открытых погранпереходов, время его работы ограничено. По утверждению финских властей, на данный КПП прибывают из РФ беженцы из Сирии, Ирака, Сомали и других стран. Глава правительства Финляндии Петтери Орпо в понедельник посетит этот КПП, сообщала пресс-служба правительства.
Финский кабмин, ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией, решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии, ни один из них не является круглосуточным, они работают в особом режиме.
В пятницу газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила крупнейшей газете Финляндии Helsingin Sanomat, что дальнейшие ограничения на границе с РФ готовятся.
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В миреФинляндияРоссияКостомукшаПеттери ОрпоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкции в отношении России
 
 
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