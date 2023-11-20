https://ria.ru/20231120/largus-1910566566.html

Стала известна дата начала серийного выпуска электрической Lada Largus

Стала известна дата начала серийного выпуска электрической Lada Largus - РИА Новости, 20.11.2023

Стала известна дата начала серийного выпуска электрической Lada Largus

Начало серийного производства Lada e-Largus - электрической версии модели Largus - запланировано в первой половине 2024 года, сообщил президент "АвтоВАЗа"... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:14

2023-11-20T14:14

2023-11-20T16:02

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Начало серийного производства Lada e-Largus - электрической версии модели Largus - запланировано в первой половине 2024 года, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."В следующем году - в первой половине - на конвейере ижевского завода мы запустим производство e-Largus, перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания", - отметил он, выступая в Совете Федерации.Как уточнил топ-менеджер в разговоре с журналистами, серийное производство e-Largus начнется одновременно с возобновлением бензинового Largus. Таким образом, речь идет о втором квартале 2024 года."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

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экономика, автоваз, lada vesta, авто, россия