https://ria.ru/20231120/e-largus-1910588739.html

"АвтоВАЗ" назвал сроки начала выпуска опытной партии e-Largus

"АвтоВАЗ" назвал сроки начала выпуска опытной партии e-Largus - РИА Новости, 20.11.2023

"АвтоВАЗ" назвал сроки начала выпуска опытной партии e-Largus

"АвтоВАЗ" сохраняет планы по выпуску опытной партии модели e-Largus на заводе в Ижевске: производство 30 таких автомобилей будет запущено во второй декаде... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:33

2023-11-20T15:33

2023-11-20T15:33

авто

экономика

ижевск

тольятти

санкт-петербург

максим соколов

автоваз

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" сохраняет планы по выпуску опытной партии модели e-Largus на заводе в Ижевске: производство 30 таких автомобилей будет запущено во второй декаде декабря, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Мы планируем во второй декаде декабря… Всего в этой партии будет порядка 30 автомобилей", - сказал он в кулуарах Совета Федерации, отвечая на вопрос о выпуске опытной партии e-Largus. По словам топ-менеджера, это товарные автомобили, но, как правило, они отдаются подведомственным организациям или самой структуре "АвтоВАЗа". В дилерские центры они не поступят. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20231120/largus-1910566566.html

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тольятти

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, экономика, ижевск, тольятти, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, совет федерации рф, renault s.a, renault clio