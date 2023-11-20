https://ria.ru/20231120/e-largus-1910588739.html
"АвтоВАЗ" назвал сроки начала выпуска опытной партии e-Largus
"АвтоВАЗ" назвал сроки начала выпуска опытной партии e-Largus - РИА Новости, 20.11.2023
"АвтоВАЗ" назвал сроки начала выпуска опытной партии e-Largus
"АвтоВАЗ" сохраняет планы по выпуску опытной партии модели e-Largus на заводе в Ижевске: производство 30 таких автомобилей будет запущено во второй декаде... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:33
2023-11-20T15:33
2023-11-20T15:33
авто
экономика
ижевск
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" сохраняет планы по выпуску опытной партии модели e-Largus на заводе в Ижевске: производство 30 таких автомобилей будет запущено во второй декаде декабря, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Мы планируем во второй декаде декабря… Всего в этой партии будет порядка 30 автомобилей", - сказал он в кулуарах Совета Федерации, отвечая на вопрос о выпуске опытной партии e-Largus. По словам топ-менеджера, это товарные автомобили, но, как правило, они отдаются подведомственным организациям или самой структуре "АвтоВАЗа". В дилерские центры они не поступят. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20231120/largus-1910566566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, экономика, ижевск, тольятти, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, совет федерации рф, renault s.a, renault clio
Авто, Экономика, Ижевск, Тольятти, Санкт-Петербург, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Совет Федерации РФ, Renault S.A, Renault Clio
"АвтоВАЗ" назвал сроки начала выпуска опытной партии e-Largus
Соколов: АвтоВАЗ приступит к выпуску опытной партии e-Largus в середине декабря