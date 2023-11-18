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В Духовном управлении мусульман заявили о ренессансе исламского искусства - РИА Новости, 18.11.2023
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Религия
 
18:31 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/islam-1910307163.html
В Духовном управлении мусульман заявили о ренессансе исламского искусства
В Духовном управлении мусульман заявили о ренессансе исламского искусства - РИА Новости, 18.11.2023
В Духовном управлении мусульман заявили о ренессансе исламского искусства
Мусульманское искусство во всем мире, включая Россию, переживает ренессанс, идет переосмысление многовекового наследия ислама, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T18:31
2023-11-18T18:31
религия
россия
юнеско
центральное духовное управление мусульман россии
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мусульманское искусство во всем мире, включая Россию, переживает ренессанс, идет переосмысление многовекового наследия ислама, сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) Ренат Абянов. Международный день исламского искусства отмечается 18 ноября. Он провозглашен на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2019 году. Его цель заключается в повышении уровня осведомленности о прошлых и современных формах художественного выражения ислама, а также о вкладе культуры в цивилизацию посредством исламского искусства. "Исламское наследие всего мира сегодня переживает ренессанс. В России, а также во многих арабо-мусульманских странах открываются музеи, культурологические центры. Идёт процесс переосмысления многовекового мусульманского наследия, которое пользуется большой популярностью", - рассказал РИА Новости Абянов. Представитель ДУМ РФ отметил, что в нашей стране наблюдается большой интерес к мусульманскому искусству, в первую очередь к каллиграфии. "Каллиграфия - искусство красивого письма, что особенно свойственно исламской традиции, уделяющей приоритет совершенствованию почерков, нежели изобразительному выражению. Во многих художественных вузах открыты курсы, где преподают каллиграфию, есть искусные мастера, чьи работы пользуются большим интересом не только в РФ, но и за пределами нашей страны", - сообщил Абянов. По его словам, ДУМ РФ в рамках деятельности в области культуры развивает проект "Шамаиль". "Он представляет собой картину, на которой написаны аяты из Корана, изречения пророка Мухаммеда, цитаты величайших людей", - добавил глава департамента культуры ДУМ РФ. Абянов сообщил, что шамаиль - это та платформа, где любители искусства знакомятся с работами отечественных и зарубежных художников. Согласно его данным, ДУМ РФ готовит к выпуску издание, посвящённое миниатюрам, в которых рассказываются связанные с мусульманами России истории. "Практически во всех крупных музеях нашей страны представлены предметы мусульманского искусства, начиная от предметов быта, заканчивая поистине шедеврами мирового искусства и наследия, в частности, древними экземплярами Корана", - сказал Абянов.
https://ria.ru/20231118/kalligrafiya-1910283248.html
https://ria.ru/20231110/koran-1908696354.html
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россия, юнеско, центральное духовное управление мусульман россии
Религия, Россия, ЮНЕСКО, Центральное духовное управление мусульман России
В Духовном управлении мусульман заявили о ренессансе исламского искусства

В Духовном управлении мусульман России заявили о ренессансе исламского искусства

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВ Музее исламского искусства в Казани
В Музее исламского искусства в Казани - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Музее исламского искусства в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мусульманское искусство во всем мире, включая Россию, переживает ренессанс, идет переосмысление многовекового наследия ислама, сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) Ренат Абянов.
Международный день исламского искусства отмечается 18 ноября. Он провозглашен на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2019 году. Его цель заключается в повышении уровня осведомленности о прошлых и современных формах художественного выражения ислама, а также о вкладе культуры в цивилизацию посредством исламского искусства.
Картина-сура - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Культуролог рассказала о самом востребованном виде исламского искусства
Вчера, 15:37
«
"Исламское наследие всего мира сегодня переживает ренессанс. В России, а также во многих арабо-мусульманских странах открываются музеи, культурологические центры. Идёт процесс переосмысления многовекового мусульманского наследия, которое пользуется большой популярностью", - рассказал РИА Новости Абянов.
Представитель ДУМ РФ отметил, что в нашей стране наблюдается большой интерес к мусульманскому искусству, в первую очередь к каллиграфии. "Каллиграфия - искусство красивого письма, что особенно свойственно исламской традиции, уделяющей приоритет совершенствованию почерков, нежели изобразительному выражению. Во многих художественных вузах открыты курсы, где преподают каллиграфию, есть искусные мастера, чьи работы пользуются большим интересом не только в РФ, но и за пределами нашей страны", - сообщил Абянов.
По его словам, ДУМ РФ в рамках деятельности в области культуры развивает проект "Шамаиль". "Он представляет собой картину, на которой написаны аяты из Корана, изречения пророка Мухаммеда, цитаты величайших людей", - добавил глава департамента культуры ДУМ РФ. Абянов сообщил, что шамаиль - это та платформа, где любители искусства знакомятся с работами отечественных и зарубежных художников.
Согласно его данным, ДУМ РФ готовит к выпуску издание, посвящённое миниатюрам, в которых рассказываются связанные с мусульманами России истории. "Практически во всех крупных музеях нашей страны представлены предметы мусульманского искусства, начиная от предметов быта, заканчивая поистине шедеврами мирового искусства и наследия, в частности, древними экземплярами Корана", - сказал Абянов.
Основной этап XX Московского Международного конкурса чтецов Корана в Московской Соборной мечети
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