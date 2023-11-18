https://ria.ru/20231118/islam-1910307163.html

В Духовном управлении мусульман заявили о ренессансе исламского искусства

В Духовном управлении мусульман заявили о ренессансе исламского искусства - РИА Новости, 18.11.2023

В Духовном управлении мусульман заявили о ренессансе исламского искусства

Мусульманское искусство во всем мире, включая Россию, переживает ренессанс, идет переосмысление многовекового наследия ислама, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T18:31

2023-11-18T18:31

2023-11-18T18:31

религия

россия

юнеско

центральное духовное управление мусульман россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100863/45/1008634500_0:0:2624:1476_1920x0_80_0_0_aa107eb21e2c426714927eceee32efa1.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мусульманское искусство во всем мире, включая Россию, переживает ренессанс, идет переосмысление многовекового наследия ислама, сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) Ренат Абянов. Международный день исламского искусства отмечается 18 ноября. Он провозглашен на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2019 году. Его цель заключается в повышении уровня осведомленности о прошлых и современных формах художественного выражения ислама, а также о вкладе культуры в цивилизацию посредством исламского искусства. "Исламское наследие всего мира сегодня переживает ренессанс. В России, а также во многих арабо-мусульманских странах открываются музеи, культурологические центры. Идёт процесс переосмысления многовекового мусульманского наследия, которое пользуется большой популярностью", - рассказал РИА Новости Абянов. Представитель ДУМ РФ отметил, что в нашей стране наблюдается большой интерес к мусульманскому искусству, в первую очередь к каллиграфии. "Каллиграфия - искусство красивого письма, что особенно свойственно исламской традиции, уделяющей приоритет совершенствованию почерков, нежели изобразительному выражению. Во многих художественных вузах открыты курсы, где преподают каллиграфию, есть искусные мастера, чьи работы пользуются большим интересом не только в РФ, но и за пределами нашей страны", - сообщил Абянов. По его словам, ДУМ РФ в рамках деятельности в области культуры развивает проект "Шамаиль". "Он представляет собой картину, на которой написаны аяты из Корана, изречения пророка Мухаммеда, цитаты величайших людей", - добавил глава департамента культуры ДУМ РФ. Абянов сообщил, что шамаиль - это та платформа, где любители искусства знакомятся с работами отечественных и зарубежных художников. Согласно его данным, ДУМ РФ готовит к выпуску издание, посвящённое миниатюрам, в которых рассказываются связанные с мусульманами России истории. "Практически во всех крупных музеях нашей страны представлены предметы мусульманского искусства, начиная от предметов быта, заканчивая поистине шедеврами мирового искусства и наследия, в частности, древними экземплярами Корана", - сказал Абянов.

https://ria.ru/20231118/kalligrafiya-1910283248.html

https://ria.ru/20231110/koran-1908696354.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, юнеско, центральное духовное управление мусульман россии