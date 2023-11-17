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Китай проведет форум по обороне и безопасности ШОС
Китай проведет форум по обороне и безопасности ШОС - РИА Новости, 17.11.2023
Китай проведет форум по обороне и безопасности ШОС
Китай с 20 по 29 ноября проведет Пятый Форум по обороне и безопасности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает в пятницу министерство обороны КНР... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:37
2023-11-17T12:37
2023-11-17T12:37
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Китай с 20 по 29 ноября проведет Пятый Форум по обороне и безопасности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает в пятницу министерство обороны КНР на своем сайте."Министерство обороны Китая с 20 по 29 ноября 2023 года проведет Пятый Форум по обороне и безопасности Шанхайской организации сотрудничества, на него приглашены представители оборонных ведомств, экспертов и ученых из государств-членов ШОС, стран-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу", - говорится в заявлении ведомства. В рамках форума состоятся экспертные лекции, семинары и обмены мнениями между участниками. Целью мероприятия является повышение взаимопонимания и укрепление взаимного доверия между военными стран-участниц форума, изучение и обсуждение путей углубления сотрудничества ШОС в области обороны и безопасности, а также внесение активного вклада в построение более тесного сообщества единой судьбы ШОС. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.
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китай, индия, иран, шос, в мире
Китай, Индия, Иран, ШОС, В мире
Китай проведет форум по обороне и безопасности ШОС
МО Китая с 20 по 29 ноября проведет Пятый Форум по обороне и безопасности ШОС