https://ria.ru/20231116/reys-1909974383.html
Эвакуационный рейс с белорусами, покинувшими сектор Газа, сел в Минске
Эвакуационный рейс с белорусами, покинувшими сектор Газа, сел в Минске - РИА Новости, 16.11.2023
Эвакуационный рейс с белорусами, покинувшими сектор Газа, сел в Минске
Эвакуационный рейс с белорусами и членами их семей, которые ранее покинули сектор Газа, приземлился в аэропорту Минска, сообщается на сайте аэропорта. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T23:39
2023-11-16T23:39
2023-11-16T23:39
в мире
белоруссия
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белавиа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777994_0:286:2844:1887_1920x0_80_0_0_99a2f515fbbdc42f2bed0bcd9094d1f8.jpg
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Эвакуационный рейс с белорусами и членами их семей, которые ранее покинули сектор Газа, приземлился в аэропорту Минска, сообщается на сайте аэропорта. В соответствие с размещённой информацией на табло прилетов, рейс из Каира приземлился в 23.15 мск. Гуманитарный рейс выполнялся авиакомпанией "Белавиа". Как сообщило утром в четверг в своем Telegram-канале МЧС Белоруссии, по поручению президента и при тесном взаимодействии с Комитетом госбезопасности двое медиков и двое психологов из республиканского отряда специального назначения МЧС "Зубр" "направились в составе гуманитарного рейса в Египет для оказания помощи и сопровождения граждан Беларуси, эвакуируемых из зоны военного конфликта". Подчеркивалось, что для минимизации возможных кризисных ситуаций специалисты МЧС готовы оказывать экстренную психологическую помощь как взрослым, так и детям. Накануне вечером МИД Белоруссии сообщил, что белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта при содействии РФ и Катара организован выход граждан республики и членов их семей из сектора Газа через КПП "Рафах" в Египет. Отмечалось, что сектор покинули 43 человека и в ближайшее время ожидается их возвращение на родину.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
белоруссия
египет
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777994_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8c776b77fefcafd0c07735661420ef9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белавиа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, минск
В мире, Белоруссия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белавиа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Минск
Эвакуационный рейс с белорусами, покинувшими сектор Газа, сел в Минске
Эвакуационный рейс с белорусами, покинувшими сектор Газа, сел в аэропорту Минску