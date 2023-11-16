https://ria.ru/20231116/reys-1909974383.html

Эвакуационный рейс с белорусами, покинувшими сектор Газа, сел в Минске

Эвакуационный рейс с белорусами, покинувшими сектор Газа, сел в Минске - РИА Новости, 16.11.2023

Эвакуационный рейс с белорусами, покинувшими сектор Газа, сел в Минске

Эвакуационный рейс с белорусами и членами их семей, которые ранее покинули сектор Газа, приземлился в аэропорту Минска, сообщается на сайте аэропорта. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T23:39

2023-11-16T23:39

2023-11-16T23:39

в мире

белоруссия

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белавиа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

минск

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Эвакуационный рейс с белорусами и членами их семей, которые ранее покинули сектор Газа, приземлился в аэропорту Минска, сообщается на сайте аэропорта. В соответствие с размещённой информацией на табло прилетов, рейс из Каира приземлился в 23.15 мск. Гуманитарный рейс выполнялся авиакомпанией "Белавиа". Как сообщило утром в четверг в своем Telegram-канале МЧС Белоруссии, по поручению президента и при тесном взаимодействии с Комитетом госбезопасности двое медиков и двое психологов из республиканского отряда специального назначения МЧС "Зубр" "направились в составе гуманитарного рейса в Египет для оказания помощи и сопровождения граждан Беларуси, эвакуируемых из зоны военного конфликта". Подчеркивалось, что для минимизации возможных кризисных ситуаций специалисты МЧС готовы оказывать экстренную психологическую помощь как взрослым, так и детям. Накануне вечером МИД Белоруссии сообщил, что белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта при содействии РФ и Катара организован выход граждан республики и членов их семей из сектора Газа через КПП "Рафах" в Египет. Отмечалось, что сектор покинули 43 человека и в ближайшее время ожидается их возвращение на родину.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

белоруссия

египет

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в мире, белоруссия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белавиа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, минск