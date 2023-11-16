Ленобласть развивает всероссийское движение КВН с особыми игроками
Ленинградская область развивает всероссийское движение КВН с особыми игроками
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Игроки с ограниченными физическими возможностями со всей России соревновались в остроумии в финале интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН "СВОЯ лига ВОИ", которая прошла при поддержке Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Организатор игр — автономная некоммерческая организация "Ленинградское областное объединение команд веселых и находчивых инвалидов "СВОЯ лига" из Тихвина, которая реализует проект при поддержке гранта губернатора Ленинградской области, Фонда президентских грантов и Всероссийского общества инвалидов.
В финале игры КВН официальной интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН "СВОЯ лига ВОИ" - "Мечтать не вредно" приняли участие две сборные из Ленинградской области: команда "Хот-Дог" и "НеТУ ПИццы", а также команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Пермского края, Воронежской, Кемеровской, Мурманской, Томской, Челябинской, Ярославской областей.
"Для ребят с инвалидностью нет табу на темы для шуток, они искренне смеются над собой и над жизнью, это тонкий и острый юмор. Жюри и зрители не делают скидок на инвалидность. Но, как сказала со сцены Наталья Ступникова, капитан ленинградской команды "Хот-дог": "Желание смешить людей ограничить невозможно", — написал в своем официальном телеграмм-канале губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко.
По итогам игры, добавили в обладминистрации, победителем стала команда "Хот-Дог".