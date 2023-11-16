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Ленобласть развивает всероссийское движение КВН с особыми игроками - РИА Новости, 16.11.2023
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Ленинградская область
 
11:49 16.11.2023
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Ленобласть развивает всероссийское движение КВН с особыми игроками
Ленобласть развивает всероссийское движение КВН с особыми игроками - РИА Новости, 16.11.2023
Ленобласть развивает всероссийское движение КВН с особыми игроками
Игроки с ограниченными физическими возможностями со всей России соревновались в остроумии в финале интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:49
2023-11-16T11:49
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
квн
фонд президентских грантов
всероссийское общество инвалидов
тихвин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Игроки с ограниченными физическими возможностями со всей России соревновались в остроумии в финале интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН "СВОЯ лига ВОИ", которая прошла при поддержке Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Организатор игр — автономная некоммерческая организация "Ленинградское областное объединение команд веселых и находчивых инвалидов "СВОЯ лига" из Тихвина, которая реализует проект при поддержке гранта губернатора Ленинградской области, Фонда президентских грантов и Всероссийского общества инвалидов. В финале игры КВН официальной интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН "СВОЯ лига ВОИ" - "Мечтать не вредно" приняли участие две сборные из Ленинградской области: команда "Хот-Дог" и "НеТУ ПИццы", а также команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Пермского края, Воронежской, Кемеровской, Мурманской, Томской, Челябинской, Ярославской областей. "Для ребят с инвалидностью нет табу на темы для шуток, они искренне смеются над собой и над жизнью, это тонкий и острый юмор. Жюри и зрители не делают скидок на инвалидность. Но, как сказала со сцены Наталья Ступникова, капитан ленинградской команды "Хот-дог": "Желание смешить людей ограничить невозможно", — написал в своем официальном телеграмм-канале губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко. По итогам игры, добавили в обладминистрации, победителем стала команда "Хот-Дог".
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ленинградская область, александр дрозденко, квн, фонд президентских грантов, всероссийское общество инвалидов, тихвин
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, КВН, Фонд президентских грантов, Всероссийское общество инвалидов, Тихвин
Ленобласть развивает всероссийское движение КВН с особыми игроками

Ленинградская область развивает всероссийское движение КВН с особыми игроками

© Фото : Лига особого статуса МС КВН "СВОЯ лига ВОИ"Участники финального этапа "СВОЕЙ лиги ВОИ"
Участники финального этапа СВОЕЙ лиги ВОИ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Лига особого статуса МС КВН "СВОЯ лига ВОИ"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Игроки с ограниченными физическими возможностями со всей России соревновались в остроумии в финале интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН "СВОЯ лига ВОИ", которая прошла при поддержке Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Организатор игр — автономная некоммерческая организация "Ленинградское областное объединение команд веселых и находчивых инвалидов "СВОЯ лига" из Тихвина, которая реализует проект при поддержке гранта губернатора Ленинградской области, Фонда президентских грантов и Всероссийского общества инвалидов.
В финале игры КВН официальной интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН "СВОЯ лига ВОИ" - "Мечтать не вредно" приняли участие две сборные из Ленинградской области: команда "Хот-Дог" и "НеТУ ПИццы", а также команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Пермского края, Воронежской, Кемеровской, Мурманской, Томской, Челябинской, Ярославской областей.
"Для ребят с инвалидностью нет табу на темы для шуток, они искренне смеются над собой и над жизнью, это тонкий и острый юмор. Жюри и зрители не делают скидок на инвалидность. Но, как сказала со сцены Наталья Ступникова, капитан ленинградской команды "Хот-дог": "Желание смешить людей ограничить невозможно", — написал в своем официальном телеграмм-канале губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко.
По итогам игры, добавили в обладминистрации, победителем стала команда "Хот-Дог".
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоКВНФонд президентских грантовВсероссийское общество инвалидовТихвин
 
 
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