https://ria.ru/20231116/kvn-1909789489.html

Ленобласть развивает всероссийское движение КВН с особыми игроками

Ленобласть развивает всероссийское движение КВН с особыми игроками - РИА Новости, 16.11.2023

Ленобласть развивает всероссийское движение КВН с особыми игроками

Игроки с ограниченными физическими возможностями со всей России соревновались в остроумии в финале интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:49

2023-11-16T11:49

2023-11-16T11:49

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

квн

фонд президентских грантов

всероссийское общество инвалидов

тихвин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Игроки с ограниченными физическими возможностями со всей России соревновались в остроумии в финале интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН "СВОЯ лига ВОИ", которая прошла при поддержке Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Организатор игр — автономная некоммерческая организация "Ленинградское областное объединение команд веселых и находчивых инвалидов "СВОЯ лига" из Тихвина, которая реализует проект при поддержке гранта губернатора Ленинградской области, Фонда президентских грантов и Всероссийского общества инвалидов. В финале игры КВН официальной интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН "СВОЯ лига ВОИ" - "Мечтать не вредно" приняли участие две сборные из Ленинградской области: команда "Хот-Дог" и "НеТУ ПИццы", а также команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Пермского края, Воронежской, Кемеровской, Мурманской, Томской, Челябинской, Ярославской областей. "Для ребят с инвалидностью нет табу на темы для шуток, они искренне смеются над собой и над жизнью, это тонкий и острый юмор. Жюри и зрители не делают скидок на инвалидность. Но, как сказала со сцены Наталья Ступникова, капитан ленинградской команды "Хот-дог": "Желание смешить людей ограничить невозможно", — написал в своем официальном телеграмм-канале губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко. По итогам игры, добавили в обладминистрации, победителем стала команда "Хот-Дог".

ленинградская область

тихвин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ленинградская область, александр дрозденко, квн, фонд президентских грантов, всероссийское общество инвалидов, тихвин