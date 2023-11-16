ВОЗ заявила об увеличении смертности от кори во всем мире
ВОЗ: смертность от кори во всем мире увеличилась на 43% в 2022 году
Ампула вакцины коревой. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 ноя – РИА Новости. Число смертей от кори во всем мире увеличилось на 43% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, в частности, из-за снижения уровня вакцинации, говорится в докладе на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"После нескольких лет снижения охвата вакцинацией против кори число случаев заболевания корью в 2022 году увеличилось на 18%, а смертность во всем мире увеличилась на 43% (по сравнению с 2021 годом). Таким образом, предполагаемое число случаев заболевания корью достигает 9 миллионов, а смертей – 136 тысяч, в основном среди детей", - говорится в документе.
Организация добавляет, что в 2022 году 33 миллиона детей пропустили вакцинацию против кори: почти 22 миллиона пропустили первую дозу и еще 11 миллионов пропустили вторую дозу.
"Рост числа вспышек кори и смертей от нее ошеломляет, но, к сожалению, не является неожиданным, учитывая снижение уровня вакцинации, которое мы наблюдаем в последние несколько лет. Случаи заболевания корью в любом месте представляют опасность для всех стран и сообществ, где люди недостаточно вакцинированы. Срочные, целенаправленные усилия имеют решающее значение для предотвращения заболевания корью и смертности от нее", - приводятся в докладе слова директора глобального отдела иммунизации министерства здравоохранения США Джона Вертефейля.
По данным ВОЗ, из 22 миллионов детей, которые пропустили первую дозу вакцины против кори в 2022 году, более половины живут только в 10 странах: Анголе, Бразилии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, Нигерии, Пакистане и на Филиппинах.
Во вторник пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что эпидемиологическая ситуация по кори в России контролируемая, привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации.
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