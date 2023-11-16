https://ria.ru/20231116/kor-1909959616.html

ВОЗ заявила об увеличении смертности от кори во всем мире

ВОЗ заявила об увеличении смертности от кори во всем мире - РИА Новости, 16.11.2023

ВОЗ заявила об увеличении смертности от кори во всем мире

Число смертей от кори во всем мире увеличилось на 43% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, в частности, из-за снижения уровня вакцинации, говорится в докладе... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T21:09

2023-11-16T21:09

2023-11-16T21:09

в мире

сша

здоровье - общество

бразилия

ангола

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/03/1550270356_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_27bf8a57f70c8b64ed4c9c2255c454c7.jpg

ЖЕНЕВА, 16 ноя – РИА Новости. Число смертей от кори во всем мире увеличилось на 43% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, в частности, из-за снижения уровня вакцинации, говорится в докладе на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "После нескольких лет снижения охвата вакцинацией против кори число случаев заболевания корью в 2022 году увеличилось на 18%, а смертность во всем мире увеличилась на 43% (по сравнению с 2021 годом). Таким образом, предполагаемое число случаев заболевания корью достигает 9 миллионов, а смертей – 136 тысяч, в основном среди детей", - говорится в документе. Организация добавляет, что в 2022 году 33 миллиона детей пропустили вакцинацию против кори: почти 22 миллиона пропустили первую дозу и еще 11 миллионов пропустили вторую дозу. "Рост числа вспышек кори и смертей от нее ошеломляет, но, к сожалению, не является неожиданным, учитывая снижение уровня вакцинации, которое мы наблюдаем в последние несколько лет. Случаи заболевания корью в любом месте представляют опасность для всех стран и сообществ, где люди недостаточно вакцинированы. Срочные, целенаправленные усилия имеют решающее значение для предотвращения заболевания корью и смертности от нее", - приводятся в докладе слова директора глобального отдела иммунизации министерства здравоохранения США Джона Вертефейля. По данным ВОЗ, из 22 миллионов детей, которые пропустили первую дозу вакцины против кори в 2022 году, более половины живут только в 10 странах: Анголе, Бразилии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, Нигерии, Пакистане и на Филиппинах. Во вторник пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что эпидемиологическая ситуация по кори в России контролируемая, привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации.

https://ria.ru/20231114/kor-1909434341.html

сша

бразилия

ангола

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, здоровье - общество, бразилия, ангола, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз