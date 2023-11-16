https://ria.ru/20231116/baltika-1909790911.html

Экс-руководителей пивоваренной компании "Балтика" обвинили в мошенничестве

Экс-руководителей пивоваренной компании "Балтика" обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 16.11.2023

Экс-руководителей пивоваренной компании "Балтика" обвинили в мошенничестве

Следствие просит арестовать президента и вице-президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского, которых обвиняют в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:58

2023-11-16T11:58

2023-11-16T15:41

санкт-петербург

происшествия

россия

антон рогачевский

балтика (пивоваренная компания)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Следствие просит арестовать президента и вице-президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского, которых обвиняют в мошенничестве почти на 300 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 (мошенничество) Уголовного кодекса", — говорится в релизе.По версии следствия, 17 июля Шерстенников и Рогачевский вместе с неустановленными лицами обманным путем приобрели в пользу ТОО "Карлсберг Казахстан" и ООО "Виста БиУай Ко" право интеллектуальной собственности, принадлежащее ООО "ПК "Балтика" и оценивающееся не менее чем в 295,6 миллиона рублей. Оно давало "Балтике" возможность экспортировать продукцию в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице временного управляющего — Росимущества.Согласно архивным данным на сайте компании, Шерстенников работал в Carlsberg с 1999 года, президентом "Балтики" стал в 2021-м. Рогачевский пришел в компанию в 2005 году, с 2014-го занимал пост вице-президента по правовым вопросам региона Восточная Европа. Сейчас страница с управленческим составом с сайта удалена."Балтика" входила в датский пивоваренный концерн Carlsberg Group с 2008 года. В марте 2022-го он объявил о прекращении инвестиций в Россию, а затем анонсировал продажу российских активов. Президент Владимир Путин 16 июля 2023 года подписал указ о передаче о передаче долей иностранных компаний в "Балтике" во временное управление Росимущества. Под управление ведомства перешли 98,56 процентов, принадлежавшие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35 процента — "Хоппи Юнион" и 0,09 процента — Carlsberg Deurschland GmbH.На следующий день, 17 июля, Росимущество подписало распоряжение о досрочном прекращении полномочий Шерстенникова и назначении на должность президента Таймураза Боллоева.

https://ria.ru/20231031/biznes-1906563235.html

https://ria.ru/20231003/carlsberg-1900229616.html

https://ria.ru/20231101/carlsberg-1906620743.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, происшествия, россия, антон рогачевский, балтика (пивоваренная компания)