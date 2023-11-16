Экс-руководителей пивоваренной компании "Балтика" обвинили в мошенничестве
Cледствие попросило арестовать бывшего президента "Балтики" Шерстенникова
© Фото : БалтикаДенис Шерстенников
© Фото : Балтика
Денис Шерстенников. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Следствие просит арестовать президента и вице-президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского, которых обвиняют в мошенничестве почти на 300 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 (мошенничество) Уголовного кодекса", — говорится в релизе.
По версии следствия, 17 июля Шерстенников и Рогачевский вместе с неустановленными лицами обманным путем приобрели в пользу ТОО "Карлсберг Казахстан" и ООО "Виста БиУай Ко" право интеллектуальной собственности, принадлежащее ООО "ПК "Балтика" и оценивающееся не менее чем в 295,6 миллиона рублей. Оно давало "Балтике" возможность экспортировать продукцию в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице временного управляющего — Росимущества.
Согласно архивным данным на сайте компании, Шерстенников работал в Carlsberg с 1999 года, президентом "Балтики" стал в 2021-м. Рогачевский пришел в компанию в 2005 году, с 2014-го занимал пост вице-президента по правовым вопросам региона Восточная Европа. Сейчас страница с управленческим составом с сайта удалена.
"Балтика" входила в датский пивоваренный концерн Carlsberg Group с 2008 года. В марте 2022-го он объявил о прекращении инвестиций в Россию, а затем анонсировал продажу российских активов.
Президент Владимир Путин 16 июля 2023 года подписал указ о передаче о передаче долей иностранных компаний в "Балтике" во временное управление Росимущества. Под управление ведомства перешли 98,56 процентов, принадлежавшие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35 процента — "Хоппи Юнион" и 0,09 процента — Carlsberg Deurschland GmbH.
На следующий день, 17 июля, Росимущество подписало распоряжение о досрочном прекращении полномочий Шерстенникова и назначении на должность президента Таймураза Боллоева.