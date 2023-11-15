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Гинцбург рассказал, когда появится новый "Спутник" - РИА Новости, 15.11.2023
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09:48 15.11.2023 (обновлено: 11:12 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/sputnik-1909518711.html
Гинцбург рассказал, когда появится новый "Спутник"
Гинцбург рассказал, когда появится новый "Спутник" - РИА Новости, 15.11.2023
Гинцбург рассказал, когда появится новый "Спутник"
Клинические испытания обновленной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" завершились, она может поступить в гражданский оборот уже в середине декабря, заявил РИА... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T09:48
2023-11-15T11:12
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Клинические испытания обновленной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" завершились, она может поступить в гражданский оборот уже в середине декабря, заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.&quot;Если все будет так, как мы договорились с Министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде &quot;Спутник Лайт&quot; будет в гражданском обороте&quot;, — сказал собеседник агентства.Директор НИЦ добавил, что остальные варианты вакцины, например, полный "Спутник V" или детский вариант поступят в медучреждения позже.Гинцбург также пояснил, что, когда вирус изменился антигенно, он изменил характер взаимодействия с организмом человека — летальность действительно понизилась, но увеличилась заразность вируса."По тому, как болеют мои сотрудники, которые не вакцинировались, &lt;...&gt; рост заболеваемости хороший, кто не вакцинировался — переболели все, те, кто до 40 лет — на ногах, а те, кто старше 40 — чем возраст больше, тем температура больше", — заметил руководитель института.Он отметил, что отчет об испытаниях еще не написан. Ранее Гинцбург рассказал, что в исследовании обновленной вакцины участвовали 50 человек, значимых побочных эффектов, по его словам, у них после инъекции не выявили. Согласно обновленным в октябре рекомендациям Минздрава, однокомпонентная векторная вакцина "Спутник Лайт" аналогична первому компоненту "Гам-КОВИД-Вак".
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россия, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество
Россия, Вакцинация россиян от COVID-19, Здоровье - Общество
Гинцбург рассказал, когда появится новый "Спутник"

Гинцбург: обновленная вакцина "Спутник" может появиться в декабре

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина прививается от COVID-19
Женщина прививается от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Клинические испытания обновленной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" завершились, она может поступить в гражданский оборот уже в середине декабря, заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«

"Если все будет так, как мы договорились с Министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде "Спутник Лайт" будет в гражданском обороте", — сказал собеседник агентства.

Директор НИЦ добавил, что остальные варианты вакцины, например, полный "Спутник V" или детский вариант поступят в медучреждения позже.
Гинцбург также пояснил, что, когда вирус изменился антигенно, он изменил характер взаимодействия с организмом человека — летальность действительно понизилась, но увеличилась заразность вируса.
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"По тому, как болеют мои сотрудники, которые не вакцинировались, <...> рост заболеваемости хороший, кто не вакцинировался — переболели все, те, кто до 40 лет — на ногах, а те, кто старше 40 — чем возраст больше, тем температура больше", — заметил руководитель института.
Он отметил, что отчет об испытаниях еще не написан. Ранее Гинцбург рассказал, что в исследовании обновленной вакцины участвовали 50 человек, значимых побочных эффектов, по его словам, у них после инъекции не выявили.
Согласно обновленным в октябре рекомендациям Минздрава, однокомпонентная векторная вакцина "Спутник Лайт" аналогична первому компоненту "Гам-КОВИД-Вак".
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