https://ria.ru/20231115/sputnik-1909518711.html

Гинцбург рассказал, когда появится новый "Спутник"

Гинцбург рассказал, когда появится новый "Спутник" - РИА Новости, 15.11.2023

Гинцбург рассказал, когда появится новый "Спутник"

Клинические испытания обновленной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" завершились, она может поступить в гражданский оборот уже в середине декабря, заявил РИА... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T09:48

2023-11-15T09:48

2023-11-15T11:12

россия

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Клинические испытания обновленной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" завершились, она может поступить в гражданский оборот уже в середине декабря, заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург."Если все будет так, как мы договорились с Министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде "Спутник Лайт" будет в гражданском обороте", — сказал собеседник агентства.Директор НИЦ добавил, что остальные варианты вакцины, например, полный "Спутник V" или детский вариант поступят в медучреждения позже.Гинцбург также пояснил, что, когда вирус изменился антигенно, он изменил характер взаимодействия с организмом человека — летальность действительно понизилась, но увеличилась заразность вируса."По тому, как болеют мои сотрудники, которые не вакцинировались, <...> рост заболеваемости хороший, кто не вакцинировался — переболели все, те, кто до 40 лет — на ногах, а те, кто старше 40 — чем возраст больше, тем температура больше", — заметил руководитель института.Он отметил, что отчет об испытаниях еще не написан. Ранее Гинцбург рассказал, что в исследовании обновленной вакцины участвовали 50 человек, значимых побочных эффектов, по его словам, у них после инъекции не выявили. Согласно обновленным в октябре рекомендациям Минздрава, однокомпонентная векторная вакцина "Спутник Лайт" аналогична первому компоненту "Гам-КОВИД-Вак".

https://ria.ru/20231110/covid-1908775831.html

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россия, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество