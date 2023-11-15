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Спикер нижегородского парламента оценил шансы ФК "Химик" на попадание в РПЛ - РИА Новости, 15.11.2023
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Нижегородская область
 
15:55 15.11.2023 (обновлено: 16:14 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/shansy-1909619360.html
Спикер нижегородского парламента оценил шансы ФК "Химик" на попадание в РПЛ
Спикер нижегородского парламента оценил шансы ФК "Химик" на попадание в РПЛ - РИА Новости, 15.11.2023
Спикер нижегородского парламента оценил шансы ФК "Химик" на попадание в РПЛ
Председатель законодательного собрания Нижегородской области, президент футбольного клуба "Химик" Евгений Люлин принял участие в чествовании команды -... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:55
2023-11-15T16:14
нижегородская область
олимпийские игры
россия
нижегородская область
санкт-петербург
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
наиль измайлов
иван сальников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области, президент футбольного клуба "Химик" Евгений Люлин принял участие в чествовании команды - победителя первенства России по футболу среди команд второй лиги и оценил ее шансы на попадание в РПЛ, сообщает пресс-служба регионального парламента. Спикер регионального парламента совместно с президентом "Футбольной национальной лиги" Наилем Измайловым вручил игрокам золотые медали второй группы дивизиона Б Футбольной национальной лиги. "Сегодняшний успех "Химика" - самый мощный за последние десять лет. В этом году команда совершила колоссальный прорыв, допустив лишь одно поражение в 17 играх. В каждой игре футболисты бились до последних секунд, часто вырывая победу в самом конце матча. Вратари "Химика" Никита Шулкин и Иван Сальников показали один из самых высоких коэффициентов надежности в группе. Всего голами отметились 12 игроков", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с руководством футбольного клуба "Пари НН", чтобы с нового года формировать сквозную заявку на матчи. "Так у наших парней будет возможность пробиться в РПЛ, а это уже новый уровень и новый вызов для команды и тренерского штаба", - добавил Люлин. Спикер также отметил растущую популярность команды в спортивных кругах. Так, бывший капитан сборной России Андрей Аршавин сказал, что команда по праву является лидером чемпионата, а легенда "Спартака" Олег Романцев отметил значительный прогресс дзержинских футболистов. "То, что достижения такой молодой, но очень перспективной команды отмечают именитые футболисты - это, безусловно, большой успех. Но всегда нужно помнить, что карьера футболиста обычно непродолжительная, и не нужно надеяться, что высокие результаты будут когда-то потом, бороться за "золото" нужно здесь и сейчас. Каждая победа в игре - это часть истории, которую команда пишет для своих фанатов", - приводятся в сообщении слова президента "Футбольной национальной лиги". Отдельную благодарность игроки и руководство команды выразили болельщикам. В этом году дзержинскому фанатскому движению исполнилось 25 лет. Болеют за "Химик" целыми семьями, в числе фанатов – юные дзержинцы, которые вместе со своими родителями ездят за любимой командой через всю страну. Так, на сентябрьские матчи в Санкт-Петербург поддержать дзержинских футболистов приехали почти две тысячи болельщиков.
https://ria.ru/20231103/forum-1907336935.html
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олимпийские игры, россия, нижегородская область, санкт-петербург, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , наиль измайлов, иван сальников, химик (воскресенск), спартак москва
Нижегородская область, Олимпийские игры, Россия, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Наиль Измайлов, Иван Сальников, Химик (Воскресенск), Спартак Москва
Спикер нижегородского парламента оценил шансы ФК "Химик" на попадание в РПЛ

Спикер нижегородского парламента оценил шансы ФК "Химик" на попадание в РПЛ

© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиЧествование ФК "Химик"
Чествование ФК Химик
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области, президент футбольного клуба "Химик" Евгений Люлин принял участие в чествовании команды - победителя первенства России по футболу среди команд второй лиги и оценил ее шансы на попадание в РПЛ, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Спикер регионального парламента совместно с президентом "Футбольной национальной лиги" Наилем Измайловым вручил игрокам золотые медали второй группы дивизиона Б Футбольной национальной лиги.
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"Сегодняшний успех "Химика" - самый мощный за последние десять лет. В этом году команда совершила колоссальный прорыв, допустив лишь одно поражение в 17 играх. В каждой игре футболисты бились до последних секунд, часто вырывая победу в самом конце матча. Вратари "Химика" Никита Шулкин и Иван Сальников показали один из самых высоких коэффициентов надежности в группе. Всего голами отметились 12 игроков", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с руководством футбольного клуба "Пари НН", чтобы с нового года формировать сквозную заявку на матчи. "Так у наших парней будет возможность пробиться в РПЛ, а это уже новый уровень и новый вызов для команды и тренерского штаба", - добавил Люлин.
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Спикер также отметил растущую популярность команды в спортивных кругах. Так, бывший капитан сборной России Андрей Аршавин сказал, что команда по праву является лидером чемпионата, а легенда "Спартака" Олег Романцев отметил значительный прогресс дзержинских футболистов.
"То, что достижения такой молодой, но очень перспективной команды отмечают именитые футболисты - это, безусловно, большой успех. Но всегда нужно помнить, что карьера футболиста обычно непродолжительная, и не нужно надеяться, что высокие результаты будут когда-то потом, бороться за "золото" нужно здесь и сейчас. Каждая победа в игре - это часть истории, которую команда пишет для своих фанатов", - приводятся в сообщении слова президента "Футбольной национальной лиги".
Отдельную благодарность игроки и руководство команды выразили болельщикам. В этом году дзержинскому фанатскому движению исполнилось 25 лет. Болеют за "Химик" целыми семьями, в числе фанатов – юные дзержинцы, которые вместе со своими родителями ездят за любимой командой через всю страну. Так, на сентябрьские матчи в Санкт-Петербург поддержать дзержинских футболистов приехали почти две тысячи болельщиков.
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Нижегородская областьОлимпийские игрыРоссияНижегородская областьСанкт-ПетербургЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Наиль ИзмайловИван СальниковХимик (Воскресенск)Спартак Москва
 
 
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