https://ria.ru/20231115/shansy-1909619360.html

Спикер нижегородского парламента оценил шансы ФК "Химик" на попадание в РПЛ

Спикер нижегородского парламента оценил шансы ФК "Химик" на попадание в РПЛ - РИА Новости, 15.11.2023

Спикер нижегородского парламента оценил шансы ФК "Химик" на попадание в РПЛ

Председатель законодательного собрания Нижегородской области, президент футбольного клуба "Химик" Евгений Люлин принял участие в чествовании команды -... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:55

2023-11-15T15:55

2023-11-15T16:14

нижегородская область

олимпийские игры

россия

нижегородская область

санкт-петербург

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

наиль измайлов

иван сальников

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области, президент футбольного клуба "Химик" Евгений Люлин принял участие в чествовании команды - победителя первенства России по футболу среди команд второй лиги и оценил ее шансы на попадание в РПЛ, сообщает пресс-служба регионального парламента. Спикер регионального парламента совместно с президентом "Футбольной национальной лиги" Наилем Измайловым вручил игрокам золотые медали второй группы дивизиона Б Футбольной национальной лиги. "Сегодняшний успех "Химика" - самый мощный за последние десять лет. В этом году команда совершила колоссальный прорыв, допустив лишь одно поражение в 17 играх. В каждой игре футболисты бились до последних секунд, часто вырывая победу в самом конце матча. Вратари "Химика" Никита Шулкин и Иван Сальников показали один из самых высоких коэффициентов надежности в группе. Всего голами отметились 12 игроков", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с руководством футбольного клуба "Пари НН", чтобы с нового года формировать сквозную заявку на матчи. "Так у наших парней будет возможность пробиться в РПЛ, а это уже новый уровень и новый вызов для команды и тренерского штаба", - добавил Люлин. Спикер также отметил растущую популярность команды в спортивных кругах. Так, бывший капитан сборной России Андрей Аршавин сказал, что команда по праву является лидером чемпионата, а легенда "Спартака" Олег Романцев отметил значительный прогресс дзержинских футболистов. "То, что достижения такой молодой, но очень перспективной команды отмечают именитые футболисты - это, безусловно, большой успех. Но всегда нужно помнить, что карьера футболиста обычно непродолжительная, и не нужно надеяться, что высокие результаты будут когда-то потом, бороться за "золото" нужно здесь и сейчас. Каждая победа в игре - это часть истории, которую команда пишет для своих фанатов", - приводятся в сообщении слова президента "Футбольной национальной лиги". Отдельную благодарность игроки и руководство команды выразили болельщикам. В этом году дзержинскому фанатскому движению исполнилось 25 лет. Болеют за "Химик" целыми семьями, в числе фанатов – юные дзержинцы, которые вместе со своими родителями ездят за любимой командой через всю страну. Так, на сентябрьские матчи в Санкт-Петербург поддержать дзержинских футболистов приехали почти две тысячи болельщиков.

https://ria.ru/20231103/forum-1907336935.html

https://ria.ru/20231031/zal-1906509677.html

https://ria.ru/20231027/shkola-1905589560.html

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