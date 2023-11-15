Отделение Всемирного русского народного собора создали в Калужской области
Отделение Всемирного русского народного собора создали в Калужской области
Калужская область. Архивное фото
КАЛУГА, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поддержал создание регионального отделения Всемирного русского народного собора, отметив, что организация поднимает вопросы, имеющие "важнейшее значение для настоящего и будущего России", сообщает областное правительство.
В среду в Калужской митрополии состоялось учредительное собрание регионального отделения международной общественной организации "Всемирный русский народный собор" (ВРНС), которое провел митрополит Калужский и Боровский Климент.
Собрание было посвящено созданию в Калужской области регионального отделения ВРНС. Обращаясь к присутствующим, губернатор Владислав Шапша отметил, что россияне живут в многонациональном государстве – только в Калужской области проживают представители около 110 народов.
"Сегодня вновь мы обращаемся к традиции сплочения людей ради процветания нашей страны, сохранению великой истории и богатой культуры. Достижению этих целей способствует деятельность Всемирного русского народного собора. Президент страны не раз подчеркивал его роль в консолидации общества. Вопросы, которые поднимает организация, имеют важнейшее значение для настоящего и будущего России", – сказал глава региона.
Шапша выразил уверенность, что калужское отделение активно включится в общую работу ВРНС.
Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев выразил надежду на инициативы калужан, которые будут способствовать воплощению целей, который ставит перед собой организация. Он назвал Калужскую область "землей, которая дала России космос – то, чем мы сейчас гордимся и чем мы отличаемся от других" и приветствовал вхождение калужан в состав ВРНС.
По данным правительства Калужской области, в ходе заседания состоялось избрание правления регионального отделения и его секретариата, выбраны сопредседатели правления, определено место нахождения правления, избрана ревизионная комиссия.
Всемирный русский народный собор — международная общественная организация, духовно-просветительное, культурное и благотворительное общественное объединение. ВРНС основан в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. Основной целью Собора является содействие духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России, укреплению российской государственности, усилению роли православной Церкви в жизни общества и ее взаимодействию с традиционными конфессиями России.