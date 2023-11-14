https://ria.ru/20231114/kovid-1909401829.html

Онищенко ответил, нужны ли допограничения из-за заболеваемости COVID-19

Онищенко ответил, нужны ли допограничения из-за заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2023

Онищенко ответил, нужны ли допограничения из-за заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России вызван сезонностью, дополнительных ограничений вводить пока не стоит, заявил РИА Новости академик РАН,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:22

2023-11-14T16:22

2023-11-14T16:22

здоровье - общество

россия

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России вызван сезонностью, дополнительных ограничений вводить пока не стоит, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Рост вызван сезонностью, в том числе этого (COVID-19) заболевания, поскольку это респираторная вирусная инфекция, вся эта группа инфекций о себе заявляет в осенне-зимний период, так что на ряду с подъемом заболеваемости гриппом, острыми респираторными инфекциями, идет подъем заболеваемости коронавирусом", - сказал Онищенко. По его словам, идет подъем заболеваемости вариантом "Омикрон". "(По отношению) к детям коронавирус продолжает вести себя достаточно лояльно, за что ему спасибо отдельное", - пояснил Онищенко. Он также считает, что каких-то дополнительных ограничений сейчас вводить не стоит, лучше внимательно относиться к своему здоровью. Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 5 473 человек с коронавирусом, что на 8,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, в том числе в 24 регионах увеличение более чем в среднем по стране. Выздоровело за неделю 29 987 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 30,4% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 45 неделю 76 человек.

https://ria.ru/20231114/rf-1909346061.html

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здоровье - общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования