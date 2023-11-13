https://ria.ru/20231113/temperatura-1909029590.html

Врач назвала три частые ошибки пациентов с повышенной температурой

Врач назвала три частые ошибки пациентов с повышенной температурой - РИА Новости, 13.11.2023

Врач назвала три частые ошибки пациентов с повышенной температурой

При повышении температуры многие люди действуют неправильно, считает терапевт, семейный врач Татьяна Романенко. В интервью радио Sputnik она назвала самые... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T02:10

2023-11-13T02:10

2023-11-13T02:10

общество

здоровье - общество

татьяна романенко

температура

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. При повышении температуры многие люди действуют неправильно, считает терапевт, семейный врач Татьяна Романенко. В интервью радио Sputnik она назвала самые распространенные ошибки пациентов с таким симптомом.Подъем температуры тела выше нормальных показателей может свидетельствовать о воспалительном процессе, отметила Романенко. В такой ситуации прием комбинированных лекарственных средств, якобы избавляющих от простуды "за полчаса", далеко не всегда ведет к выздоровлению, предупредила она.Попытка устранить симптомы болезни с помощью подобных препаратов без консультации со специалистом – это первая ошибка, которую часто совершают россияне при повышении температуры, сказала семейный врач."Таким образом мы подвергаем опасности и себя, и окружающих. Если человек не будет лечиться, пойдет на работу или учебу, болезнь может протекать с осложнениями. Например, на фоне вирусной может развиться бактериальная инфекция", – пояснила Романенко.Вторая ошибка – не снимать жар, продолжила она. По словам врача, это может привести к чрезмерной нагрузке на сердце."Иногда человек чувствует себя относительно неплохо, а у него температура очень высокая – 38,5-39 градусов. Такую температуру не нужно терпеть, нужно облегчить состояние своего организма, принять жаропонижающее средство", – порекомендовала Романенко.Людям с заболеваниями центральной нервной системы следует вообще не допускать подъема температуры выше 38 градусов, уверена она.С другой стороны, многие пациенты принимают жаропонижающие препараты даже тогда, когда в этом нет необходимости, это третья распространенная ошибка, добавила терапевт."Все-таки это реакция на болезнь, организм борется. Температура 37 вообще может не быть патологией. Днем можно побыть даже с температурой 37,5-38, если человек хорошо себя чувствует. К вечеру, если вы уже устали, хочется поспать, болит голова, можно принять жаропонижающий препарат", – посоветовала Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ru/20231016/temperatura-1903078073.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, татьяна романенко, температура