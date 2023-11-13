https://ria.ru/20231113/povestka-1909156601.html
Настоятель храма УПЦ заявил, что в 68 лет получил повестку в армию
Настоятель храма УПЦ заявил, что в 68 лет получил повестку в армию - РИА Новости, 13.11.2023
Настоятель храма УПЦ заявил, что в 68 лет получил повестку в армию
Настоятель кафедрального Крестовоздвиженского собора УПЦ в Ужгороде, 68-летний протоиерей Димитрий Сидор сообщил, что получил повестку ВСУ. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:17
2023-11-13T15:17
2023-11-13T15:17
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Настоятель кафедрального Крестовоздвиженского собора УПЦ в Ужгороде, 68-летний протоиерей Димитрий Сидор сообщил, что получил повестку ВСУ. "Позавчера ко мне пришла повестка в армию. Мне 68 полных лет. Военком не знает сколько мне полных лет? Или второе – я вызвал адвокатов, один из них говорит, что это провокация, потому что таких случаев было множество, когда в военкомат вызывают мужчину, а потом делают с ним много беды. И открещиваются, что никого не вызывали", - сказал протоиерей в проповеди, опубликованной на YouTube-канале собора. Священнослужитель продемонстрировал повестку прихожанам и рассказал, что в ней написано "явиться немедленно". Протоиерей подчеркнул, что священнослужителям канонической УПЦ постоянно поступают угрозы и цель этих угроз ему не ясна. Ранее настоятель Крестовоздвиженского собора заявил в проповеди, что никто на Украине не предлагает религиозного мира, кроме верующих УПЦ. Он призвал верующих УПЦ сплотиться и не вестись на клевету в адрес канонической православной церкви. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231030/dokumenty-1906060556.html
https://ria.ru/20231020/upts-1904180479.html
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украина, ужгород, россия, вооруженные силы украины, в мире
Религия, Украина, Ужгород, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Настоятель храма УПЦ заявил, что в 68 лет получил повестку в армию
Настоятель храма УПЦ Сидор заявил, что в 68 лет получил повестку в армию
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Настоятель кафедрального Крестовоздвиженского собора УПЦ в Ужгороде, 68-летний протоиерей Димитрий Сидор сообщил, что получил повестку ВСУ.
"Позавчера ко мне пришла повестка в армию. Мне 68 полных лет. Военком не знает сколько мне полных лет? Или второе – я вызвал адвокатов, один из них говорит, что это провокация, потому что таких случаев было множество, когда в военкомат вызывают мужчину, а потом делают с ним много беды. И открещиваются, что никого не вызывали", - сказал протоиерей в проповеди, опубликованной на YouTube-канале собора.
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Священнослужитель продемонстрировал повестку прихожанам и рассказал, что в ней написано "явиться немедленно". Протоиерей подчеркнул, что священнослужителям канонической УПЦ постоянно поступают угрозы и цель этих угроз ему не ясна.
Ранее настоятель Крестовоздвиженского собора заявил в проповеди, что никто на Украине
не предлагает религиозного мира, кроме верующих УПЦ. Он призвал верующих УПЦ сплотиться и не вестись на клевету в адрес канонической православной церкви.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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