https://ria.ru/20231113/povestka-1909156601.html

Настоятель храма УПЦ заявил, что в 68 лет получил повестку в армию

Настоятель храма УПЦ заявил, что в 68 лет получил повестку в армию - РИА Новости, 13.11.2023

Настоятель храма УПЦ заявил, что в 68 лет получил повестку в армию

Настоятель кафедрального Крестовоздвиженского собора УПЦ в Ужгороде, 68-летний протоиерей Димитрий Сидор сообщил, что получил повестку ВСУ. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:17

2023-11-13T15:17

2023-11-13T15:17

религия

украина

ужгород

россия

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764193_0:0:2922:1644_1920x0_80_0_0_31c2f2701c08dfae6856926782b5afe2.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Настоятель кафедрального Крестовоздвиженского собора УПЦ в Ужгороде, 68-летний протоиерей Димитрий Сидор сообщил, что получил повестку ВСУ. "Позавчера ко мне пришла повестка в армию. Мне 68 полных лет. Военком не знает сколько мне полных лет? Или второе – я вызвал адвокатов, один из них говорит, что это провокация, потому что таких случаев было множество, когда в военкомат вызывают мужчину, а потом делают с ним много беды. И открещиваются, что никого не вызывали", - сказал протоиерей в проповеди, опубликованной на YouTube-канале собора. Священнослужитель продемонстрировал повестку прихожанам и рассказал, что в ней написано "явиться немедленно". Протоиерей подчеркнул, что священнослужителям канонической УПЦ постоянно поступают угрозы и цель этих угроз ему не ясна. Ранее настоятель Крестовоздвиженского собора заявил в проповеди, что никто на Украине не предлагает религиозного мира, кроме верующих УПЦ. Он призвал верующих УПЦ сплотиться и не вестись на клевету в адрес канонической православной церкви. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231030/dokumenty-1906060556.html

https://ria.ru/20231020/upts-1904180479.html

украина

ужгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ужгород, россия, вооруженные силы украины, в мире