Российские участники астрономической олимпиады в Пекине заработали медали
Все российские участники астрономической олимпиады в Пекине заработали медали
© Минпросвещения РоссииРоссийские школьники — победители и призеры Международной астрономической олимпиады (IAO) в Пекине
Российские школьники — победители и призеры Международной астрономической олимпиады (IAO) в Пекине
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Все участники из России получили медали на международной астрономической олимпиаде в Пекине — одну золотую, шесть серебряных и одну бронзовую, сообщается на сайте Минпросвещения России.
"В Пекине (Китайская Народная Республика) завершилась 27-я Международная астрономическая олимпиада (IAO 2023). По ее итогам российские школьники завоевали одну золотую, шесть серебряных и одну бронзовую медаль", — говорится в сообщении.
Отмечается, что абсолютным победителем стала Екатерина Тюхтикова из общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства (Москва), серебро получили Александр Андреев и Яков Бахтияров из Долгопрудного физико-математического лицея № 5, Александр Белоцерковцев из Президентского физико-математического лицея № 239, Антон Лотович из общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства, а также Иван Пругло и Марк Яковлев из московской школы № 179.
Бронзовую медаль завоевал Иван Алексеев из Республиканского лицея для одаренных детей.
В министерстве пояснили, что олимпиада включала три тура: теоретический, наблюдательный и практический. Российские школьники принимали участие в IAO 2023 для подготовки к участию в Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в 2024 году.
Руководителем российской сборной на IAO 2023 выступил Игорь Булыгин, педагог дополнительного образования Центра педагогического мастерства, заместителем руководителя сборной — Сергей Желтоухов, педагог дополнительного образования Центра педагогического мастерства, добавили в Минпросвещения.
"Теперь российские школьники поборются за медали Открытой Международной астрономической олимпиады (OWAO 2023). Она стартует 14 ноября на базе образовательного центра "Сириус". В очном формате в состязании примут участие школьники из Перу, Ирана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Венесуэлы. В дистанционном режиме заявлено участие школьников из Монголии, Кубы, Казахстана, Бангладеш, ЮАР. Россию на международном состязании по астрономии представят шесть школьников", — заключили в министерстве.