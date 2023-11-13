Рейтинг@Mail.ru
Российские участники астрономической олимпиады в Пекине заработали медали - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:04 13.11.2023 (обновлено: 19:46 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/olimpiada-1909189511.html
Российские участники астрономической олимпиады в Пекине заработали медали
Российские участники астрономической олимпиады в Пекине заработали медали - РИА Новости, 13.11.2023
Российские участники астрономической олимпиады в Пекине заработали медали
Все участники из России получили медали на международной астрономической олимпиаде в Пекине — одну золотую, шесть серебряных и одну бронзовую, сообщается на... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:04
2023-11-13T19:46
хорошие новости
общество
пекин
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909191432_0:128:1234:822_1920x0_80_0_0_e37f8fa9fbd8242246195c5a97d3ae10.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Все участники из России получили медали на международной астрономической олимпиаде в Пекине — одну золотую, шесть серебряных и одну бронзовую, сообщается на сайте Минпросвещения России. "В Пекине (Китайская Народная Республика) завершилась 27-я Международная астрономическая олимпиада (IAO 2023). По ее итогам российские школьники завоевали одну золотую, шесть серебряных и одну бронзовую медаль", — говорится в сообщении. Отмечается, что абсолютным победителем стала Екатерина Тюхтикова из общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства (Москва), серебро получили Александр Андреев и Яков Бахтияров из Долгопрудного физико-математического лицея № 5, Александр Белоцерковцев из Президентского физико-математического лицея № 239, Антон Лотович из общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства, а также Иван Пругло и Марк Яковлев из московской школы № 179. Бронзовую медаль завоевал Иван Алексеев из Республиканского лицея для одаренных детей. В министерстве пояснили, что олимпиада включала три тура: теоретический, наблюдательный и практический. Российские школьники принимали участие в IAO 2023 для подготовки к участию в Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в 2024 году. Руководителем российской сборной на IAO 2023 выступил Игорь Булыгин, педагог дополнительного образования Центра педагогического мастерства, заместителем руководителя сборной — Сергей Желтоухов, педагог дополнительного образования Центра педагогического мастерства, добавили в Минпросвещения. "Теперь российские школьники поборются за медали Открытой Международной астрономической олимпиады (OWAO 2023). Она стартует 14 ноября на базе образовательного центра "Сириус". В очном формате в состязании примут участие школьники из Перу, Ирана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Венесуэлы. В дистанционном режиме заявлено участие школьников из Монголии, Кубы, Казахстана, Бангладеш, ЮАР. Россию на международном состязании по астрономии представят шесть школьников", — заключили в министерстве.
https://ria.ru/20230903/olimpiada-1893971786.html
https://ria.ru/20230716/olimpiada-1884483627.html
https://ria.ru/20230724/olimpiada-1886065289.html
пекин
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909191432_73:0:1169:822_1920x0_80_0_0_d8f56f4c0d82ae315699f639bc9b24bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, пекин, россия, москва
Хорошие новости, Общество, Пекин, Россия, Москва
Российские участники астрономической олимпиады в Пекине заработали медали

Все российские участники астрономической олимпиады в Пекине заработали медали

© Минпросвещения РоссииРоссийские школьники — победители и призеры Международной астрономической олимпиады (IAO) в Пекине
Российские школьники — победители и призеры Международной астрономической олимпиады (IAO) в Пекине
© Минпросвещения России
Российские школьники — победители и призеры Международной астрономической олимпиады (IAO) в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Все участники из России получили медали на международной астрономической олимпиаде в Пекине — одну золотую, шесть серебряных и одну бронзовую, сообщается на сайте Минпросвещения России.
"В Пекине (Китайская Народная Республика) завершилась 27-я Международная астрономическая олимпиада (IAO 2023). По ее итогам российские школьники завоевали одну золотую, шесть серебряных и одну бронзовую медаль", — говорится в сообщении.
Российская сборная на Международной олимпиаде по информатике
Московские школьники взяли две золотые медали на олимпиаде по информатике
3 сентября, 20:23
Отмечается, что абсолютным победителем стала Екатерина Тюхтикова из общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства (Москва), серебро получили Александр Андреев и Яков Бахтияров из Долгопрудного физико-математического лицея № 5, Александр Белоцерковцев из Президентского физико-математического лицея № 239, Антон Лотович из общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства, а также Иван Пругло и Марк Яковлев из московской школы № 179.
Бронзовую медаль завоевал Иван Алексеев из Республиканского лицея для одаренных детей.
Участники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Российские школьники привезли пять золотых медалей с олимпиады в Токио
16 июля, 18:24
В министерстве пояснили, что олимпиада включала три тура: теоретический, наблюдательный и практический. Российские школьники принимали участие в IAO 2023 для подготовки к участию в Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в 2024 году.
Руководителем российской сборной на IAO 2023 выступил Игорь Булыгин, педагог дополнительного образования Центра педагогического мастерства, заместителем руководителя сборной — Сергей Желтоухов, педагог дополнительного образования Центра педагогического мастерства, добавили в Минпросвещения.
"Теперь российские школьники поборются за медали Открытой Международной астрономической олимпиады (OWAO 2023). Она стартует 14 ноября на базе образовательного центра "Сириус". В очном формате в состязании примут участие школьники из Перу, Ирана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Венесуэлы. В дистанционном режиме заявлено участие школьников из Монголии, Кубы, Казахстана, Бангладеш, ЮАР. Россию на международном состязании по астрономии представят шесть школьников", — заключили в министерстве.
Церемония закрытия 55-й Международной химической олимпиады в Цюрихе. Кадр видео
Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
24 июля, 23:54
 
Хорошие новостиОбществоПекинРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала