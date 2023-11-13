https://ria.ru/20231113/nepal-1909118412.html

На родине Будды в Непале заложили храм-копию петербургского дацана

На родине Будды в Непале заложили храм-копию петербургского дацана - РИА Новости, 13.11.2023

На родине Будды в Непале заложили храм-копию петербургского дацана

Российский храм на родине Будды в Непале, в котором будут подвизаться монахи из России, планируется достроить в 2025 году, он станет представительством России... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:18

2023-11-13T13:18

2023-11-13T13:26

религия

россия

непал

буда бадмаев

буддизм

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909115577_0:271:1601:1171_1920x0_80_0_0_d7fefd6bc0c5723d7dbab090a29029b1.jpg

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российский храм на родине Будды в Непале, в котором будут подвизаться монахи из России, планируется достроить в 2025 году, он станет представительством России на этой священной для всех буддистов земле, рассказали РИА Новости участники закладки первого камня в его основание: координатор строительства, вице-президент Общества дружбы и сотрудничества с Непалом (ОСДН) Дина Натх Раджбхандари и настоятель исторического монастыря (дацана) "Гунзэчойнэй" в Санкт-Петербурге Дид Хамбо Лама Буда Бадмаев. В Непале, на родине Будды в Лумбини, 12 ноября прошла церемония "Сабдаг Дотиг, Сачод Салан": закладка первого камня на месте строительства храма-копии буддийского монастыря в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости ранее вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. Российский буддийский храм Калачакры будет построен как копия "Гунзэчойнэя". Торжественный обряд закладки на основании храма бурбы – специального сосуда – провели монахи из Санкт-Петербурга, Бурятии и Калмыкии, среди которых был и Бадмаев. "Строительство храма планируется завершить к концу 2025 года. Строительство ведется при активной поддержке нашего общества и на средства Фонда строительства Российской буддийского храма в Лумбини", – сказал Раджбхандари РИА Новости. На открытии Раджбхандари выразил мнение, что возглавляемое им общество посредством публичной дипломатии вносит огромный вклад в укрепление дружбы и культурных и экономических связей, существующих между народами России и Непала. Непальские буддисты, подчеркнул он, участвовали и в Международном буддистском форуме в Бурятии, состоявшемся впервые в 2023 году. Уникальность строительства российского буддийского храма в Лумбини заключается в соединении родины Будды и исторического храма в Санкт-Петербурге, сказал Бадмаев РИА Новости по итогам церемонии. "Эта связь получает свое воплощение в монастыре, который станет не только домом для российских буддистов, но и представительством России на этой священной для всех буддистов земле. Служение в храме будут осуществлять буддийские монахи традиционной сангхи России и других российских буддийских организаций. Постоянно в храме будут работать несколько буддийских монахов из России", – добавил он.

https://ria.ru/20230523/khram-1873694163.html

россия

непал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, непал, буда бадмаев, буддизм, религия