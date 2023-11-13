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На родине Будды в Непале заложили храм-копию петербургского дацана - РИА Новости, 13.11.2023
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Религия
 
13:18 13.11.2023 (обновлено: 13:26 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/nepal-1909118412.html
На родине Будды в Непале заложили храм-копию петербургского дацана
На родине Будды в Непале заложили храм-копию петербургского дацана - РИА Новости, 13.11.2023
На родине Будды в Непале заложили храм-копию петербургского дацана
Российский храм на родине Будды в Непале, в котором будут подвизаться монахи из России, планируется достроить в 2025 году, он станет представительством России... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:18
2023-11-13T13:26
религия
россия
непал
буда бадмаев
буддизм
религия
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российский храм на родине Будды в Непале, в котором будут подвизаться монахи из России, планируется достроить в 2025 году, он станет представительством России на этой священной для всех буддистов земле, рассказали РИА Новости участники закладки первого камня в его основание: координатор строительства, вице-президент Общества дружбы и сотрудничества с Непалом (ОСДН) Дина Натх Раджбхандари и настоятель исторического монастыря (дацана) "Гунзэчойнэй" в Санкт-Петербурге Дид Хамбо Лама Буда Бадмаев. В Непале, на родине Будды в Лумбини, 12 ноября прошла церемония "Сабдаг Дотиг, Сачод Салан": закладка первого камня на месте строительства храма-копии буддийского монастыря в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости ранее вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. Российский буддийский храм Калачакры будет построен как копия "Гунзэчойнэя". Торжественный обряд закладки на основании храма бурбы – специального сосуда – провели монахи из Санкт-Петербурга, Бурятии и Калмыкии, среди которых был и Бадмаев. "Строительство храма планируется завершить к концу 2025 года. Строительство ведется при активной поддержке нашего общества и на средства Фонда строительства Российской буддийского храма в Лумбини", – сказал Раджбхандари РИА Новости. На открытии Раджбхандари выразил мнение, что возглавляемое им общество посредством публичной дипломатии вносит огромный вклад в укрепление дружбы и культурных и экономических связей, существующих между народами России и Непала. Непальские буддисты, подчеркнул он, участвовали и в Международном буддистском форуме в Бурятии, состоявшемся впервые в 2023 году. Уникальность строительства российского буддийского храма в Лумбини заключается в соединении родины Будды и исторического храма в Санкт-Петербурге, сказал Бадмаев РИА Новости по итогам церемонии. "Эта связь получает свое воплощение в монастыре, который станет не только домом для российских буддистов, но и представительством России на этой священной для всех буддистов земле. Служение в храме будут осуществлять буддийские монахи традиционной сангхи России и других российских буддийских организаций. Постоянно в храме будут работать несколько буддийских монахов из России", – добавил он.
https://ria.ru/20230523/khram-1873694163.html
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россия, непал, буда бадмаев, буддизм, религия
Религия, Россия, Непал, Буда Бадмаев, Буддизм, Религия
На родине Будды в Непале заложили храм-копию петербургского дацана

Копию петербургского дацана хотят достроить на родине Будды в Непале в 2025 году

© Фото предоставил РИА Новости вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег ВавиловНа родине Будды в Непале заложили основание храма-копии петербургского дацана
На родине Будды в Непале заложили основание храма-копии петербургского дацана
© Фото предоставил РИА Новости вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов
На родине Будды в Непале заложили основание храма-копии петербургского дацана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российский храм на родине Будды в Непале, в котором будут подвизаться монахи из России, планируется достроить в 2025 году, он станет представительством России на этой священной для всех буддистов земле, рассказали РИА Новости участники закладки первого камня в его основание: координатор строительства, вице-президент Общества дружбы и сотрудничества с Непалом (ОСДН) Дина Натх Раджбхандари и настоятель исторического монастыря (дацана) "Гунзэчойнэй" в Санкт-Петербурге Дид Хамбо Лама Буда Бадмаев.
В Непале, на родине Будды в Лумбини, 12 ноября прошла церемония "Сабдаг Дотиг, Сачод Салан": закладка первого камня на месте строительства храма-копии буддийского монастыря в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости ранее вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. Российский буддийский храм Калачакры будет построен как копия "Гунзэчойнэя". Торжественный обряд закладки на основании храма бурбы – специального сосуда – провели монахи из Санкт-Петербурга, Бурятии и Калмыкии, среди которых был и Бадмаев.
© Фото предоставил РИА Новости вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег ВавиловНа родине Будды в Непале заложили основание храма-копии петербургского дацана
На родине Будды в Непале заложили основание храма-копии петербургского дацана
© Фото предоставил РИА Новости вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов
На родине Будды в Непале заложили основание храма-копии петербургского дацана
"Строительство храма планируется завершить к концу 2025 года. Строительство ведется при активной поддержке нашего общества и на средства Фонда строительства Российской буддийского храма в Лумбини", – сказал Раджбхандари РИА Новости.
На открытии Раджбхандари выразил мнение, что возглавляемое им общество посредством публичной дипломатии вносит огромный вклад в укрепление дружбы и культурных и экономических связей, существующих между народами России и Непала. Непальские буддисты, подчеркнул он, участвовали и в Международном буддистском форуме в Бурятии, состоявшемся впервые в 2023 году.
Уникальность строительства российского буддийского храма в Лумбини заключается в соединении родины Будды и исторического храма в Санкт-Петербурге, сказал Бадмаев РИА Новости по итогам церемонии.
"Эта связь получает свое воплощение в монастыре, который станет не только домом для российских буддистов, но и представительством России на этой священной для всех буддистов земле. Служение в храме будут осуществлять буддийские монахи традиционной сангхи России и других российских буддийских организаций. Постоянно в храме будут работать несколько буддийских монахов из России", – добавил он.
100-летие дацана в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Глава Буддийской сангхи России высказался о строительстве храма в Москве
23 мая, 17:19
 
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