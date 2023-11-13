https://ria.ru/20231113/nauka-1908666671.html

Российские ученые нашли способ ускорения человеческой реакции

Российские ученые нашли способ ускорения человеческой реакции - РИА Новости, 13.11.2023

Российские ученые нашли способ ускорения человеческой реакции

Участки мозга, отвечающие за создание двигательных образов, обнаружили ученые ННГУ в составе исследовательского коллектива. По их словам, найденный ими способ... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T05:00

2023-11-13T05:00

2023-11-13T05:00

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головной мозг

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Участки мозга, отвечающие за создание двигательных образов, обнаружили ученые ННГУ в составе исследовательского коллектива. По их словам, найденный ими способ магнитной стимуляции этих участков позволяет повысить у человека скорость реакции и координацию, что может быть использовано в медицине и спортивной подготовке. Результаты представлены в Sensors.Двигательное воображение – это мысленное моделирование действия в рабочей памяти без двигательной активности, рассказали ученые. По их словам, этот когнитивный процесс помогает музыкантам, спортсменам и танцорам мысленно тренировать сложные движения.Этот тип воображения широко используется в медицине для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями, однако нейронные механизмы, лежащие в его основе, до конца не установлены, отметили специалисты.Ученые Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) и Балтийского федерального университета имени И.Канта выявили участки головного мозга, которые задействованы в создании и восприятии двигательных образов. Также им удалось выявить структуру нейронных сетей, задействованных в работе двигательного воображения."Оказалось, что стимуляция обнаруженных нами зон положительно влияет на скорость реакции пациента. Для этого мы задействовали неинвазивную медицинскую процедуру – транскраниальную магнитную стимуляцию, которая применяется для диагностики инсультов, энцефалита, ДЦП и лечения депрессивных расстройств, СДВГ и эпилепсии", – рассказала профессор кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ Сусанна Гордлеева.В основе использованной процедуры лежит воздействие переменным магнитным полем на определенные участки мозга с помощью индукционной катушки, объяснили ученые. Этот метод позволяет подавать стимулы различного типа, адаптированные к особенностям мозга конкретного пациента."Это открытие позволяет создать нейроинтерфейс с магнитной стимуляцией, который позволит развивать и ускорять реакцию человека. Потенциально такой подход применим для компенсации замедления реакции в пожилом возрасте, при создании новых методов реабилитации двигательных нарушений и при разработке новых методик тренировки спортсменов", – пояснила Гордлеева.В исследовании участвовало более 60 добровольцев, данные которых обрабатывались с использованием сверхточных нейронных систем, отметили исследователи. По их словам, разработка нового нейроинтерфейса начнется в 2024 году на базе ННГУ.Исследование выполнено в рамках программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты" и Российского научного фонда (грант №21-72-10121).

https://ria.ru/20231108/vaktsina-1908285206.html

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навигатор абитуриента, наука, университетская наука, россия, нижегородский государственный университет, российский научный фонд, головной мозг, здоровье - общество, медицина, балтийский федеральный университет