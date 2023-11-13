https://ria.ru/20231113/mizulina-1909146780.html

Мизулина попросила МВД проверить известных блогеров на мошенничество

Мизулина попросила МВД проверить известных блогеров на мошенничество - РИА Новости, 13.11.2023

Мизулина попросила МВД проверить известных блогеров на мошенничество

Руководитель "Лиги безопасного интернета" (ЛБИ) Екатерина Мизулина выложила в своем Telegram-канале обращение к московскому управлению МВД с просьбой проверить... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:26

2023-11-13T15:26

2023-11-13T15:26

шоубиз

аяз шабутдинов

эдвард бил (блогер)

гусейн гасанов

лига безопасного интернета

шоу-бизнес

новости шоу-бизнеса

знаменитости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768376422_0:228:2956:1891_1920x0_80_0_0_37ab79ad7ca3038087c73de2732b6798.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Руководитель "Лиги безопасного интернета" (ЛБИ) Екатерина Мизулина выложила в своем Telegram-канале обращение к московскому управлению МВД с просьбой проверить деятельность популярных блогеров на предмет мошенничества."В связи с большим числом писем от граждан, сегодня мы обратились в ГУ МВД России по г. Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей, таких как: Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие", — рассказала общественный деятель.По ее словам, деятельность блогеров похожа на инфомошенничество, в котором обвинили ранее коуча Аяза Шабутдинова.Директор ЛБИ ранее высказывалась о том, что Шабутдинов наряду с Блиновской далеко не последние, кто будет задержан за такого рода деятельность.Ранее Таганский суд Москвы арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве. Как уточнили в столичной прокуратуре, блогера обвинили в совершении восьми преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой людей. Вину он не признал.

https://ria.ru/20230927/mizulina-1899020468.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аяз шабутдинов, эдвард бил (блогер), гусейн гасанов, лига безопасного интернета, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости, министерство внутренних дел рф (мвд россии)