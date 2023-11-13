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Мизулина попросила МВД проверить известных блогеров на мошенничество - РИА Новости, 13.11.2023
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Шоубиз
 
15:26 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/mizulina-1909146780.html
Мизулина попросила МВД проверить известных блогеров на мошенничество
Мизулина попросила МВД проверить известных блогеров на мошенничество - РИА Новости, 13.11.2023
Мизулина попросила МВД проверить известных блогеров на мошенничество
Руководитель "Лиги безопасного интернета" (ЛБИ) Екатерина Мизулина выложила в своем Telegram-канале обращение к московскому управлению МВД с просьбой проверить... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:26
2023-11-13T15:26
шоубиз
аяз шабутдинов
эдвард бил (блогер)
гусейн гасанов
лига безопасного интернета
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Руководитель "Лиги безопасного интернета" (ЛБИ) Екатерина Мизулина выложила в своем Telegram-канале обращение к московскому управлению МВД с просьбой проверить деятельность популярных блогеров на предмет мошенничества."В связи с большим числом писем от граждан, сегодня мы обратились в ГУ МВД России по г. Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей, таких как: Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие", — рассказала общественный деятель.По ее словам, деятельность блогеров похожа на инфомошенничество, в котором обвинили ранее коуча Аяза Шабутдинова.Директор ЛБИ ранее высказывалась о том, что Шабутдинов наряду с Блиновской далеко не последние, кто будет задержан за такого рода деятельность.Ранее Таганский суд Москвы арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве. Как уточнили в столичной прокуратуре, блогера обвинили в совершении восьми преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой людей. Вину он не признал.
https://ria.ru/20230927/mizulina-1899020468.html
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аяз шабутдинов, эдвард бил (блогер), гусейн гасанов, лига безопасного интернета, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Шоубиз, Аяз Шабутдинов, Эдвард Бил (блогер), Гусейн Гасанов, Лига безопасного интернета, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мизулина попросила МВД проверить известных блогеров на мошенничество

Мизулина попросила МВД проверить известных блогеров после ареста Шабутдинова

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВидеоблогер Эдвард Бил
Видеоблогер Эдвард Бил - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Видеоблогер Эдвард Бил
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Руководитель "Лиги безопасного интернета" (ЛБИ) Екатерина Мизулина выложила в своем Telegram-канале обращение к московскому управлению МВД с просьбой проверить деятельность популярных блогеров на предмет мошенничества.
«
"В связи с большим числом писем от граждан, сегодня мы обратились в ГУ МВД России по г. Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей, таких как: Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие", — рассказала общественный деятель.
По ее словам, деятельность блогеров похожа на инфомошенничество, в котором обвинили ранее коуча Аяза Шабутдинова.
Директор ЛБИ ранее высказывалась о том, что Шабутдинов наряду с Блиновской далеко не последние, кто будет задержан за такого рода деятельность.
Ранее Таганский суд Москвы арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве.
Как уточнили в столичной прокуратуре, блогера обвинили в совершении восьми преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой людей. Вину он не признал.
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ШоубизАяз ШабутдиновЭдвард Бил (блогер)Гусейн ГасановЛига безопасного интернетаШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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