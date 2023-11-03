Екатерина Мизулина прокомментировала арест блогера Аяза Шабутдинова
Глава ЛБИ Мизулина сообщила, что арест блогера Шабутдинова планировался давно
© Нина Зотина/@ayazshabutdinovЕкатерина Мизулина и Аяз Шабутдинов
© Нина Зотина/@ayazshabutdinov
Екатерина Мизулина и Аяз Шабутдинов
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила видеокомментарий на платформе Telesco.pe о задержании блогера Аяза Шабутдинова.
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"Задержание инфомошенника Аяза Шабутдинова мы ждали, честно говоря, очень давно, примерно с апреля этого года. Человек долгое время занимался инфомошенничеством, обманом людей и уклонялся от уплаты налогов", — сообщила общественный деятель.
По ее словам, многочисленные жалобы на работу блогера не могли остаться без внимания властей.
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"Это, наверное, самый крупный инфомошенник в нашей стране после или даже наравне с Блиновской, и большое количество граждан писали, в том числе и нам, о том что они считают себя пострадавшими в результате его мошеннических действий", — призналась Мизулина.
Директор ЛБИ высказала мнение, что Шабутдинов далеко не последний, кто задержан или будет задержан за такого рода деятельность, но других имен и фамилий не назвала.
Аяз Шабутдинов — основатель технологической образовательной компании для предпринимателей "Like центр" и сети кампусов names. В соцсетях у него 1,9 миллиона подписчиков. Его задержали по подозрению в мошенничестве в съемных апартаментах по возвращении в Москву из отпуска. Сегодня он планировал запустить очередной свой образовательный курс.