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Екатерина Мизулина прокомментировала арест блогера Аяза Шабутдинова - РИА Новости, 03.11.2023
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Шоубиз
 
16:02 03.11.2023 (обновлено: 17:02 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/mizulina-1907230709.html
Екатерина Мизулина прокомментировала арест блогера Аяза Шабутдинова
Екатерина Мизулина прокомментировала арест блогера Аяза Шабутдинова - РИА Новости, 03.11.2023
Екатерина Мизулина прокомментировала арест блогера Аяза Шабутдинова
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила видеокомментарий на платформе Telesco.pe о задержании блогера Аяза Шабутдинова. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:02
2023-11-03T17:02
шоубиз
технологии
москва
аяз шабутдинов
лига безопасного интернета
блогер
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила видеокомментарий на платформе Telesco.pe о задержании блогера Аяза Шабутдинова.&quot;Задержание инфомошенника Аяза Шабутдинова мы ждали, честно говоря, очень давно, примерно с апреля этого года. Человек долгое время занимался инфомошенничеством, обманом людей и уклонялся от уплаты налогов&quot;, — сообщила общественный деятель.По ее словам, многочисленные жалобы на работу блогера не могли остаться без внимания властей. "Это, наверное, самый крупный инфомошенник в нашей стране после или даже наравне с Блиновской, и большое количество граждан писали, в том числе и нам, о том что они считают себя пострадавшими в результате его мошеннических действий", — призналась Мизулина.Директор ЛБИ высказала мнение, что Шабутдинов далеко не последний, кто задержан или будет задержан за такого рода деятельность, но других имен и фамилий не назвала. Аяз Шабутдинов — основатель технологической образовательной компании для предпринимателей "Like центр" и сети кампусов names. В соцсетях у него 1,9 миллиона подписчиков. Его задержали по подозрению в мошенничестве в съемных апартаментах по возвращении в Москву из отпуска. Сегодня он планировал запустить очередной свой образовательный курс.
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технологии, москва, аяз шабутдинов, лига безопасного интернета, блогер, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Технологии, Москва, Аяз Шабутдинов, Лига безопасного интернета, Блогер, Новости шоу-бизнеса
Екатерина Мизулина прокомментировала арест блогера Аяза Шабутдинова

Глава ЛБИ Мизулина сообщила, что арест блогера Шабутдинова планировался давно

© Нина Зотина/@ayazshabutdinovЕкатерина Мизулина и Аяз Шабутдинов
Екатерина Мизулина и Аяз Шабутдинов
© Нина Зотина/@ayazshabutdinov
Екатерина Мизулина и Аяз Шабутдинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила видеокомментарий на платформе Telesco.pe о задержании блогера Аяза Шабутдинова.
«

"Задержание инфомошенника Аяза Шабутдинова мы ждали, честно говоря, очень давно, примерно с апреля этого года. Человек долгое время занимался инфомошенничеством, обманом людей и уклонялся от уплаты налогов", — сообщила общественный деятель.

По ее словам, многочисленные жалобы на работу блогера не могли остаться без внимания властей.
«
"Это, наверное, самый крупный инфомошенник в нашей стране после или даже наравне с Блиновской, и большое количество граждан писали, в том числе и нам, о том что они считают себя пострадавшими в результате его мошеннических действий", — призналась Мизулина.
Директор ЛБИ высказала мнение, что Шабутдинов далеко не последний, кто задержан или будет задержан за такого рода деятельность, но других имен и фамилий не назвала.
Аяз Шабутдинов — основатель технологической образовательной компании для предпринимателей "Like центр" и сети кампусов names. В соцсетях у него 1,9 миллиона подписчиков. Его задержали по подозрению в мошенничестве в съемных апартаментах по возвращении в Москву из отпуска. Сегодня он планировал запустить очередной свой образовательный курс.
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ШоубизТехнологииМоскваАяз ШабутдиновЛига безопасного интернетаБлогерНовости шоу-бизнеса
 
 
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