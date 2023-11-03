https://ria.ru/20231103/mizulina-1907230709.html

Екатерина Мизулина прокомментировала арест блогера Аяза Шабутдинова

Екатерина Мизулина прокомментировала арест блогера Аяза Шабутдинова - РИА Новости, 03.11.2023

Екатерина Мизулина прокомментировала арест блогера Аяза Шабутдинова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила видеокомментарий на платформе Telesco.pe о задержании блогера Аяза Шабутдинова. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:02

2023-11-03T16:02

2023-11-03T17:02

шоубиз

технологии

москва

аяз шабутдинов

лига безопасного интернета

блогер

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила видеокомментарий на платформе Telesco.pe о задержании блогера Аяза Шабутдинова."Задержание инфомошенника Аяза Шабутдинова мы ждали, честно говоря, очень давно, примерно с апреля этого года. Человек долгое время занимался инфомошенничеством, обманом людей и уклонялся от уплаты налогов", — сообщила общественный деятель.По ее словам, многочисленные жалобы на работу блогера не могли остаться без внимания властей. "Это, наверное, самый крупный инфомошенник в нашей стране после или даже наравне с Блиновской, и большое количество граждан писали, в том числе и нам, о том что они считают себя пострадавшими в результате его мошеннических действий", — призналась Мизулина.Директор ЛБИ высказала мнение, что Шабутдинов далеко не последний, кто задержан или будет задержан за такого рода деятельность, но других имен и фамилий не назвала. Аяз Шабутдинов — основатель технологической образовательной компании для предпринимателей "Like центр" и сети кампусов names. В соцсетях у него 1,9 миллиона подписчиков. Его задержали по подозрению в мошенничестве в съемных апартаментах по возвращении в Москву из отпуска. Сегодня он планировал запустить очередной свой образовательный курс.

https://ria.ru/20231024/blinovskaya-1904888259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, аяз шабутдинов, лига безопасного интернета, блогер, новости шоу-бизнеса