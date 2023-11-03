https://ria.ru/20231103/zaderzhanie-1907164695.html

СМИ: в Москве задержали блогера-миллионника Шабутдинова

СМИ: в Москве задержали блогера-миллионника Шабутдинова - РИА Новости, 03.11.2023

СМИ: в Москве задержали блогера-миллионника Шабутдинова

В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова, сообщил "360" со ссылкой на источник. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:16

2023-11-03T13:16

2023-11-03T14:38

происшествия

москва

фсб

общество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова, сообщил "360" со ссылкой на источник."Блогер прилетел в Москву и отправился в съемные апартаменты. Там и произошло задержание", — уточнил телеканал.По данным источника, операцию осуществили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.Телеканал добавил, что Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов, один из которых он планировал запустить сегодня.Аяз Шабутдинов — основатель технологической образовательной компании для предпринимателей "Like центр" и сети кампусов names. В соцсетях у него 1,9 миллиона подписчиков.

https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907115687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, фсб, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), аяз шабутдинов