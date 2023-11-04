https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907432785.html
Суд арестовал Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве
Суд арестовал Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.11.2023
Суд арестовал Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве
Таганский суд Москвы арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:40
2023-11-04T14:40
2023-11-04T15:18
москва
аяз шабутдинов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907162445_141:145:993:624_1920x0_80_0_0_7135b229b81c505734a9eb5c0bb43fa1.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости."Избрать в отношении Шабутдинова Аяза Рифатовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 декабря", — огласила решение судья.Как уточнили в столичной прокуратуре, блогера обвинили в совершении восьми преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой людей. Вину он не признал.В ведомстве ранее сообщили, что Шабутдинов вместе с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк центр", из корыстных побуждений создавал у людей ложное впечатление о возможности вести бизнес и получать большие деньги благодаря образовательным программам. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся якобы смогут стать успешными предпринимателями и обрести гарантированный сверхдоход.Убежденные в якобы высокой результативности программ восемь человек заключили договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.Возглавляемый бизнес-тренером образовательный центр "Лайк центр" (АНО "Центр развития предпринимательства+") уже был замешан в судебном прецеденте, но до этого в гражданском споре, а не уголовном. Так, житель Читы за 250 тысяч рублей приобрел там курс по предпринимательству, а когда после двух блоков решил отказаться от него, то получил обратно лишь 20 тысяч рублей. Уточняется, что при покупке ему обещали возврат всей суммы. В итоге Верховный суд указал, что клиент вправе отказаться от курса в процессе его прохождения, оплатив лишь фактически понесенные продавцом расходы.Это стало первым дошедшим до этой инстанции спором с продавцом онлайн-курсов. Решение стало прецедентным, поскольку все суды должны учитывать позицию Верховного суда.
https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html
https://ria.ru/20231024/blinovskaya-1904880852.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907162445_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_d883b2f474e2f4142d715af8321f661c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, аяз шабутдинов, происшествия
Москва, Аяз Шабутдинов, Происшествия
Суд арестовал Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве
Суд арестовал Аяза Шабутдинова до 16 декабря по делу о крупном мошенничестве
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Избрать в отношении Шабутдинова Аяза Рифатовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 декабря", — огласила решение судья.
Как уточнили в столичной прокуратуре, блогера обвинили в совершении восьми преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой людей. Вину он не признал.
В ведомстве ранее сообщили, что Шабутдинов вместе с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк центр", из корыстных побуждений создавал у людей ложное впечатление о возможности вести бизнес и получать большие деньги благодаря образовательным программам. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся якобы смогут стать успешными предпринимателями и обрести гарантированный сверхдоход.
Шабутдинов имеет паспорт Сент-Люсии, заявили в МВД
Убежденные в якобы высокой результативности программ восемь человек заключили договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.
Возглавляемый бизнес-тренером образовательный центр "Лайк центр" (АНО "Центр развития предпринимательства+") уже был замешан в судебном прецеденте, но до этого в гражданском споре, а не уголовном. Так, житель Читы
за 250 тысяч рублей приобрел там курс по предпринимательству, а когда после двух блоков решил отказаться от него, то получил обратно лишь 20 тысяч рублей. Уточняется, что при покупке ему обещали возврат всей суммы. В итоге Верховный суд указал, что клиент вправе отказаться от курса в процессе его прохождения, оплатив лишь фактически понесенные продавцом расходы.
Это стало первым дошедшим до этой инстанции спором с продавцом онлайн-курсов. Решение стало прецедентным, поскольку все суды должны учитывать позицию Верховного суда.
Против блогера Блиновской начали еще одну налоговую проверку