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Суд арестовал Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.11.2023
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14:40 04.11.2023 (обновлено: 15:18 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907432785.html
Суд арестовал Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве
Суд арестовал Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.11.2023
Суд арестовал Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве
Таганский суд Москвы арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:40
2023-11-04T15:18
москва
аяз шабутдинов
происшествия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости."Избрать в отношении Шабутдинова Аяза Рифатовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 декабря", — огласила решение судья.Как уточнили в столичной прокуратуре, блогера обвинили в совершении восьми преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой людей. Вину он не признал.В ведомстве ранее сообщили, что Шабутдинов вместе с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк центр", из корыстных побуждений создавал у людей ложное впечатление о возможности вести бизнес и получать большие деньги благодаря образовательным программам. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся якобы смогут стать успешными предпринимателями и обрести гарантированный сверхдоход.Убежденные в якобы высокой результативности программ восемь человек заключили договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.Возглавляемый бизнес-тренером образовательный центр "Лайк центр" (АНО "Центр развития предпринимательства+") уже был замешан в судебном прецеденте, но до этого в гражданском споре, а не уголовном. Так, житель Читы за 250 тысяч рублей приобрел там курс по предпринимательству, а когда после двух блоков решил отказаться от него, то получил обратно лишь 20 тысяч рублей. Уточняется, что при покупке ему обещали возврат всей суммы. В итоге Верховный суд указал, что клиент вправе отказаться от курса в процессе его прохождения, оплатив лишь фактически понесенные продавцом расходы.Это стало первым дошедшим до этой инстанции спором с продавцом онлайн-курсов. Решение стало прецедентным, поскольку все суды должны учитывать позицию Верховного суда.
https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html
https://ria.ru/20231024/blinovskaya-1904880852.html
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москва, аяз шабутдинов, происшествия
Москва, Аяз Шабутдинов, Происшествия
Суд арестовал Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве

Суд арестовал Аяза Шабутдинова до 16 декабря по делу о крупном мошенничестве

© Фото : @ayazshabutdinovАяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : @ayazshabutdinov
Аяз Шабутдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Избрать в отношении Шабутдинова Аяза Рифатовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 декабря", — огласила решение судья.
Как уточнили в столичной прокуратуре, блогера обвинили в совершении восьми преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой людей. Вину он не признал.
В ведомстве ранее сообщили, что Шабутдинов вместе с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк центр", из корыстных побуждений создавал у людей ложное впечатление о возможности вести бизнес и получать большие деньги благодаря образовательным программам. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся якобы смогут стать успешными предпринимателями и обрести гарантированный сверхдоход.
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Убежденные в якобы высокой результативности программ восемь человек заключили договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.
Возглавляемый бизнес-тренером образовательный центр "Лайк центр" (АНО "Центр развития предпринимательства+") уже был замешан в судебном прецеденте, но до этого в гражданском споре, а не уголовном. Так, житель Читы за 250 тысяч рублей приобрел там курс по предпринимательству, а когда после двух блоков решил отказаться от него, то получил обратно лишь 20 тысяч рублей. Уточняется, что при покупке ему обещали возврат всей суммы. В итоге Верховный суд указал, что клиент вправе отказаться от курса в процессе его прохождения, оплатив лишь фактически понесенные продавцом расходы.
Это стало первым дошедшим до этой инстанции спором с продавцом онлайн-курсов. Решение стало прецедентным, поскольку все суды должны учитывать позицию Верховного суда.
Блогер Елена Блиновская и ее адвокат Наталья Сальникова в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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