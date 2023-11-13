https://ria.ru/20231113/lavra-1909111346.html

В ПЦУ сообщили о переходе Киево-Печерской лавры на новоюлианский календарь

В ПЦУ сообщили о переходе Киево-Печерской лавры на новоюлианский календарь - РИА Новости, 13.11.2023

В ПЦУ сообщили о переходе Киево-Печерской лавры на новоюлианский календарь

Киево-Печерская лавра с четверга переходит на новоюлианский календарь, который является основным для раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:48

2023-11-13T12:48

2023-11-13T12:48

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православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Киево-Печерская лавра с четверга переходит на новоюлианский календарь, который является основным для раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил исполняющий обязанности наместника Лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий. Ранее сообщалось, что с 1 сентября раскольническая ПЦУ переходит на новоюлианский календарь, а Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) – на григорианский, в связи с чем изменятся даты почти всех больших церковных праздников. "По многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской лавры, по благословению священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Блаженнейшего митрополита Эпифания, с 15 ноября (начало Рождественского поста) Лавра переходит на использование новоюлианского календаря, который является основным для нашей Поместной Церкви", - приводит слова Авраамия украинское издание "Судебно-юридическая газета". Как сообщал в декабре 2022 года архиепископ Евстратий (Зоря) митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской лавры, также решением Синода митрополит Эпифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо. Юлианский календарь ввел в 45 году до Рождества Христова император Юлий Цезарь, григорианский – в 1582 году папа Григорий XIII. Разница григорианского календаря с юлианским в XX-XXI веках составляет 13 дней. Русская православная церковь в 1918 с переходом на григорианский календарь не согласилась и продолжила жить по юлианскому. Все православные праздники отмечаются по старому стилю, в частности, Рождество Христово, в отличие от многих других православных церквей, а также католиков, в России празднуют не 25 декабря, а 7 января.

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киев, украина, православная церковь украины (пцу)