https://ria.ru/20231112/putin-1908963565.html

Путин на неделе встретится с членами УИК и избиркомов

Путин на неделе встретится с членами УИК и избиркомов - РИА Новости, 12.11.2023

Путин на неделе встретится с членами УИК и избиркомов

Президент России Владимир Путин встретится на неделе с членами ЦИК РФ и избиркомов, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T13:59

2023-11-12T13:59

2023-11-12T13:59

владимир путин

павел зарубин

санкт-петербург

россия

политика

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится на неделе с членами ЦИК РФ и избиркомов, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. "И с теми, над кем нет начальников, встретится президент - сотрудники избирательных комиссий страны", - сообщили в программе. Помимо этого Путин, как ожидается, примет участие в Культурном форуме в Санкт-Петербурге и проведет совещание с членами Совбеза.

https://ria.ru/20231110/bezopasnost-1908655145.html

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Дарья Буймова

владимир путин, павел зарубин, санкт-петербург, россия, политика