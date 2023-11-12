https://ria.ru/20231112/putin-1908963565.html
Путин на неделе встретится с членами УИК и избиркомов
Путин на неделе встретится с членами УИК и избиркомов - РИА Новости, 12.11.2023
Путин на неделе встретится с членами УИК и избиркомов
Президент России Владимир Путин встретится на неделе с членами ЦИК РФ и избиркомов, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T13:59
2023-11-12T13:59
2023-11-12T13:59
владимир путин
павел зарубин
санкт-петербург
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится на неделе с членами ЦИК РФ и избиркомов, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. "И с теми, над кем нет начальников, встретится президент - сотрудники избирательных комиссий страны", - сообщили в программе. Помимо этого Путин, как ожидается, примет участие в Культурном форуме в Санкт-Петербурге и проведет совещание с членами Совбеза.
https://ria.ru/20231110/bezopasnost-1908655145.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, павел зарубин, санкт-петербург, россия, политика
Владимир Путин, Павел Зарубин, Санкт-Петербург, Россия, Политика
Путин на неделе встретится с членами УИК и избиркомов
Путин на неделе встретится с сотрудниками избирательных комиссий страны