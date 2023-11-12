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Путин на неделе встретится с членами УИК и избиркомов - РИА Новости, 12.11.2023
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13:59 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/putin-1908963565.html
Путин на неделе встретится с членами УИК и избиркомов
Путин на неделе встретится с членами УИК и избиркомов - РИА Новости, 12.11.2023
Путин на неделе встретится с членами УИК и избиркомов
Президент России Владимир Путин встретится на неделе с членами ЦИК РФ и избиркомов, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T13:59
2023-11-12T13:59
владимир путин
павел зарубин
санкт-петербург
россия
политика
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится на неделе с членами ЦИК РФ и избиркомов, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. "И с теми, над кем нет начальников, встретится президент - сотрудники избирательных комиссий страны", - сообщили в программе. Помимо этого Путин, как ожидается, примет участие в Культурном форуме в Санкт-Петербурге и проведет совещание с членами Совбеза.
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владимир путин, павел зарубин, санкт-петербург, россия, политика
Владимир Путин, Павел Зарубин, Санкт-Петербург, Россия, Политика
Путин на неделе встретится с членами УИК и избиркомов

Путин на неделе встретится с сотрудниками избирательных комиссий страны

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится на неделе с членами ЦИК РФ и избиркомов, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
"И с теми, над кем нет начальников, встретится президент - сотрудники избирательных комиссий страны", - сообщили в программе.
Помимо этого Путин, как ожидается, примет участие в Культурном форуме в Санкт-Петербурге и проведет совещание с членами Совбеза.
Путин на совещании Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Путин предложил Совбезу обсудить меры информационной безопасности
10 ноября, 13:49
 
Владимир ПутинПавел ЗарубинСанкт-ПетербургРоссияПолитика
 
 
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