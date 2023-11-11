В Госдуме хотят ужесточить правила продажи вейпов
В Госдуме хотят ужесточить продажу вейпов вплоть до запрета ароматизаторов
Вейпер. Архивное фото
МОСКВА,11 ноя-РИА Новости. Необходимо поэтапно ужесточать правила продажи электронных сигарет до запрета вкусовых ароматизаторов, заявил председатель комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев в своём Telegram-канале.
"Принципиальная позиция Комитета по молодежной политике - последовательно ужесточать правила продажи вейпов вплоть до запрета вкусовых добавок. Соответствующее решение вошло в постановление Государственной Думы по итогам Правчаса (правительственного часа - ред.). Будем добиваться, чтобы оно было реализовано", - написал Метелев.
Насчет перечня запрета вкусовых добавок к вейпам в правительстве не могут договориться экономической и социальный блок. Список запрещённых добавок, разработанный Минздравом, был отправлен на доработку, добавил Метелев.
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"Торговцы китайской дрянью лоббируют закрыть на все глаза и заявляют, что "это убьет отрасль", а Минфин с Минпромторгом считают убытки. Однако убытков страна несет гораздо больше, подсаживая миллионы детей на "парение", и равнодушно теряя их на койках реанимаций", - отметил парламентарий.
Издание РБК сообщило, что подготовленный Минздравом список запрещенных для вейпов добавок не поддержали другие профильные министерства и Росалкогольтабакконтроль, так как, по их мнению, такие ограничения приведут к фактическому запрету всей индустрии.
Добавки к вейпам оказывают вред здоровью, поэтому установление запрета на них может стать эффективной мерой, защищающей здоровье граждан, детей и подростков, заявила ранее РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России д.м.н Маринэ Гамбарян.