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В Госдуме хотят ужесточить правила продажи вейпов - РИА Новости, 11.11.2023
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16:25 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/veypy-1908865787.html
В Госдуме хотят ужесточить правила продажи вейпов
В Госдуме хотят ужесточить правила продажи вейпов - РИА Новости, 11.11.2023
В Госдуме хотят ужесточить правила продажи вейпов
Необходимо поэтапно ужесточать правила продажи электронных сигарет до запрета вкусовых ароматизаторов, заявил председатель комитета ГД по молодежной политике... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:25
2023-11-11T16:25
общество
здоровье - общество
россия
артем метелев (депутат)
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА,11 ноя-РИА Новости. Необходимо поэтапно ужесточать правила продажи электронных сигарет до запрета вкусовых ароматизаторов, заявил председатель комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев в своём Telegram-канале. "Принципиальная позиция Комитета по молодежной политике - последовательно ужесточать правила продажи вейпов вплоть до запрета вкусовых добавок. Соответствующее решение вошло в постановление Государственной Думы по итогам Правчаса (правительственного часа - ред.). Будем добиваться, чтобы оно было реализовано", - написал Метелев. Насчет перечня запрета вкусовых добавок к вейпам в правительстве не могут договориться экономической и социальный блок. Список запрещённых добавок, разработанный Минздравом, был отправлен на доработку, добавил Метелев. "Торговцы китайской дрянью лоббируют закрыть на все глаза и заявляют, что "это убьет отрасль", а Минфин с Минпромторгом считают убытки. Однако убытков страна несет гораздо больше, подсаживая миллионы детей на "парение", и равнодушно теряя их на койках реанимаций", - отметил парламентарий. Издание РБК сообщило, что подготовленный Минздравом список запрещенных для вейпов добавок не поддержали другие профильные министерства и Росалкогольтабакконтроль, так как, по их мнению, такие ограничения приведут к фактическому запрету всей индустрии. Добавки к вейпам оказывают вред здоровью, поэтому установление запрета на них может стать эффективной мерой, защищающей здоровье граждан, детей и подростков, заявила ранее РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России д.м.н Маринэ Гамбарян.
https://ria.ru/20231109/veypy-1908452360.html
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общество, здоровье - общество, россия, артем метелев (депутат), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Госдуме хотят ужесточить правила продажи вейпов

В Госдуме хотят ужесточить продажу вейпов вплоть до запрета ароматизаторов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВейпер
Вейпер - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА,11 ноя-РИА Новости. Необходимо поэтапно ужесточать правила продажи электронных сигарет до запрета вкусовых ароматизаторов, заявил председатель комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев в своём Telegram-канале.
"Принципиальная позиция Комитета по молодежной политике - последовательно ужесточать правила продажи вейпов вплоть до запрета вкусовых добавок. Соответствующее решение вошло в постановление Государственной Думы по итогам Правчаса (правительственного часа - ред.). Будем добиваться, чтобы оно было реализовано", - написал Метелев.
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В Минздраве призвали запретить добавки к вейпам
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Насчет перечня запрета вкусовых добавок к вейпам в правительстве не могут договориться экономической и социальный блок. Список запрещённых добавок, разработанный Минздравом, был отправлен на доработку, добавил Метелев.
«
"Торговцы китайской дрянью лоббируют закрыть на все глаза и заявляют, что "это убьет отрасль", а Минфин с Минпромторгом считают убытки. Однако убытков страна несет гораздо больше, подсаживая миллионы детей на "парение", и равнодушно теряя их на койках реанимаций", - отметил парламентарий.
Издание РБК сообщило, что подготовленный Минздравом список запрещенных для вейпов добавок не поддержали другие профильные министерства и Росалкогольтабакконтроль, так как, по их мнению, такие ограничения приведут к фактическому запрету всей индустрии.
Добавки к вейпам оказывают вред здоровью, поэтому установление запрета на них может стать эффективной мерой, защищающей здоровье граждан, детей и подростков, заявила ранее РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России д.м.н Маринэ Гамбарян.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАртем Метелев (депутат)Госдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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