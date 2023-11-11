https://ria.ru/20231111/genom-1907913880.html

Небожественное предопределение. Как гены влияют на выбор жизненного пути

Небожественное предопределение. Как гены влияют на выбор жизненного пути - РИА Новости, 11.11.2023

Небожественное предопределение. Как гены влияют на выбор жизненного пути

Все больше данных о том, что в генах закодированы не только внешность и предрасположенность к болезням, но и предпочтения, поведение. Ученые даже берутся... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T08:00

2023-11-11T08:00

2023-11-11T08:10

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Сальма Султанова. Все больше данных о том, что в генах закодированы не только внешность и предрасположенность к болезням, но и предпочтения, поведение. Ученые даже берутся предсказать по ДНК пищевые привычки. Насколько велико влияние наследственности на характер человека — в материале РИА Новости.Одной кровиВ 1939 году в городе Пикуа (штат Огайо) на свет появились близнецы — Джим Спрингер и Джим Льюис. Младенцев отдали на усыновление, они попали в разные семьи и росли порознь, не подозревая о существовании друг друга. Неожиданная встреча произошла лишь в 1979-м, когда братьям уже стукнуло сорок.Пообщавшись лично, близнецы обнаружили, что, кроме внешности, в их жизни подозрительно много общего. Например, оба страдают от мигреней, водят голубой Шевроле, курят одну марку сигарет и предпочитают пиво Miller Lite. Рост братьев —180 сантиметров, вес около 80 килограммов, голоса не различить. В детстве оба ездили на отдых во Флориду, имели собак по кличке Той. Повзрослев, женились на женщинах с одинаковым именем Линда. Оба привыкли оставлять супругам любовные записки. Позже, правда, с Линдами братья развелись и женились заново. На двух Бетти. Были и другие совпадения, вплоть до карьерных.История удивительной схожести выросших по отдельности близнецов привлекла внимание психолога Миннесотского университета Томаса Бушара — младшего."Помню нашу первую встречу. Тогда мы сели за стол, и я заметил, что ногти у обоих полностью обгрызены. Я подумал: "Ни один психолог об этом не спрашивает, а вот оно, смотрит тебе в лицо", — рассказывал Бушар.Знакомство с Джимом Спрингером и Джимом Льюисом вдохновило ученого и его коллег на исследование других разлученных в младенчестве близнецов. Специалисты хотели выяснить, единичен ли феномен двух Джимов или же у всех вне зависимости от обстоятельств схожие привычки и предпочтения. Для участия в эксперименте отобрали из разных стран более сотни пар однояйцевых и разнояйцевых братьев и сестер. Были и тройняшки. Им предстояло пройти медицинские и психологические тесты, включая определение IQ, пообщаться с психиатром и подробно рассказать об истории жизни.У однояйцевых близнецов совпадений в ответах оказалось больше всего. Особенно поразили результаты IQ, практически не отличавшиеся от тех, что показали пары, выросшие вместе. Авторы заключили, что причина — в идентичном геноме.Как гены выбирают за насСо временем гипотеза о том, что некоторые индивидуальные склонности зависят от наследственности, находила все больше подтверждений. Так, в 2014-м врач и социолог из Йельского университета Николас Кристакис и профессор медицинской генетики и политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Джеймс Фаулер продемонстрировали, что гены могут подсказывать нам, с кем заводить дружбу. Обратившись к данным большого исследования сердца Framingham Heart Study, специалисты отобрали 1932 человека, в большинстве своем имевших дружеские связи между собой. Анализ почти пятисот тысяч генетических маркеров показал, что у друзей варианты генов совпадают чаще, чем у незнакомцев."Ваши друзья не просто похожи на вас внешне, они похожи на вас генетически", — говорил в интервью The Guardian Николас Кристакис."Сходство незначительное, всего около процента генетических маркеров, но значение его для эволюционной теории большое", — отметил Джеймс Фаулер.Похожие результаты позже получили ученые из США: обнаружили, что за проявление дружеских чувств может отвечать фермент фосфодиэстераза PDE11А4, экспрессируемый в гиппокампе головного мозга. Сделать такое заключение помогло наблюдение за животными — те гораздо неохотнее общались с сородичами, у которых ген, отвечающий за выработку этого фермента, был отключен.Некоторые ученые считают, что романтических партнеров мы тоже выбираем не случайно. Есть предположение, что нас влечет к людям одного с нами роста. Пока не понятно, что в большей степени определяет такую симпатию — генетические факторы или окружающая среда. Ответить на этот вопрос попытались исследователи из Эдинбургского университета. В исследовании они задействовали более 13 тысяч пар из Великобритании. Проанализировав их генотипы, авторы пришли к выводу: за выбор партнера отвечают те же гены, что формируют наш собственный рост. То есть, высокий человек скорее всего предпочтет кого-то такого же высокого и наоборот.В работе, опубликованной в Scientific Reports, показано, что учебные предметы мы тоже выбираем не просто так. Воспользовавшись данными из крупнейшего в мире когортного исследования развития близнецов, Twins Early Development, авторы посмотрели, на какие предметы 6584 пары братьев и сестер записывались при поступлении на программу A-Level. Выяснилось, что решение выбрать тот или иной курс на 80 процентов сформировано наследственностью. При этом влияние окружающей среды, например, в школе или дома, ученые оценили в скромные 23 процента.Другие исследования доказывают, что режим сна и бодрствования также обусловлен генетически. Так, международная группа исследователей, проанализировав геномы почти семисот тысяч человек, нашла генетические варианты, регулирующие циркадные ритмы. Например, для "жаворонков" характерен 351 участок ДНК.“На самом деле мы не отдаем предпочтение определенному режиму. Однако природа берет свое, и мы в итоге оказываемся либо в одной, либо в другой категории”, — сказал в разговоре с CNN Майкл Уидон, доцент Медицинской школы Университета Эксетера в Великобритании и соавтор исследования.Между тем в прошлом году в PLOS Biology вышла статья о том, что любовь к природе также наследуется. Анкетирование 1153 пар близнецов показало, что однояйцевые, чьи гены почти на сто процентов совпадают, схожим образом относятся к времяпрепровождению на воздухе и с одинаковой частотой выезжают за город. При этом ответы разнояйцевых близнецов, генетический материал которых сходится лишь наполовину, различались сильнее. Авторы посчитали, что наследственность формирует тягу к природе на 46 процентов.Исследования по нейробиологии и психологии утверждают, что мораль, то есть способность мозга отличать хорошее от плохого, — не что иное, как продукт эволюции. Психологи из Эдинбургского университета Майкл Захарин и Тимоти Бейтс поинтересовались, можно ли ее унаследовать. Объединив две независимые работы по близнецам, ученые сделали вывод, что гены значительно влияют на наши моральные устои.Впрочем, у практикующих медиков другое мнение."Конечно, определенные генетические предрасположенности в совокупности с образом жизни, пищевыми привычками, режимом сна и объемом физической активности способны влиять на наши достижения, состояние здоровья, физические возможности и предпочтения в еде, но это влияние минимально", — говорит член "Ассоциации медицинских генетиков" и "Российской ассоциации репродукции человека", врач-генетик центра репродукции и планирования семьи "Линия жизни" Юлия Зиновьева.То же касается и негативного поведения. По мнению специалиста, не стоит забывать о значении среды, в которой человек воспитывается. Вредные привычки и неадаптивное поведение могут быть следствием примера, который взрослые члены семьи показывают ребенку. Большое воздействие оказывают психологические травмы — они часто влияют на выбор жизненного пути.

https://ria.ru/20180109/1512299371.html

https://ria.ru/20200116/1563511502.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

генетика, биология, здоровье, психология, днк, гены, nature (журнал)