Как оформить и получить полис ОМС

Полис обязательного медицинского страхования – один из документов, который необходимо получить каждому человеку. Как сделать полис ОМС, где его можно оформить и как восстановить в случае необходимости – в материале РИА Новости

Что такое полис ОМС и для чего он нужен

На территории России действует система обязательного медицинского страхования, призванная обеспечить право граждан на получение бесплатной медпомощи. Основной нормативный акт, который регулирует данную сферу, – Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Документ, который подтверждает право россиян на получение необходимых им в конкретном случае медуслуг, называется “полис ОМС”. Как говорится в статье 45 указанного ФЗ, “полис обязательного медицинского страхования удостоверяет право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования”.

Полис необходим, чтобы при необходимости получить помощь нужного врача в государственном медучреждении на территории всей страны, вызвать доктора на дом, пройти лечение в стационаре, сдать анализы или пройти диспансеризацию. При этом помощь по полису оказывают не только государственные, но и частные клиники, которые участвуют в системе ОМС и включены в территориальную программу своего региона.

Какие виды полисов ОМС существуют

© Фото предоставлено АО "Гознак" Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами © Фото предоставлено АО "Гознак" Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами

До декабря 2022 года полис ОМС выдавали в виде бумажного бланка или пластиковой карты. С 1 декабря 2022 года в России полностью перешли на цифровой формат: новые бумажные и пластиковые полисы больше не выпускают, вместо них человека регистрируют в Едином регистре застрахованных лиц и формируют цифровой полис – уникальный код со штрихкодом, который отображается в личном кабинете на "Госуслугах" и предъявляется прямо со смартфона.

Как отмечает Екатерина Березуева, руководитель Управления эффективности бизнес-процессов и клиентского сервиса СК "Ингосстрах-М", ранее выданные бумажные и пластиковые полисы по прежнему остаются действительными и принимаются во всех медицинских учреждениях. То есть если человек оформлял полис до перехода на цифровой формат и подтвердил учетную запись на "Госуслугах", у него фактически действуют сразу два равноправных варианта – физический документ (бумажный или пластиковый) и цифровая запись с штрихкодом.

Что можно получить бесплатно по полису ОМС

Все виды медицинской помощи, на которые россияне имеют право в рамках базовой программы ОМС, прописаны в статье 35 соответствующего закона. В этот перечень входит:

первичная медико-санитарная помощь (в том числе – профилактическая);

скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации);

специализированная медпомощь (включая высокотехнологичные ее виды);

паллиативная помощь, которая необходима гражданам, страдающим от неизлечимых недугов.

На практике по полису можно бесплатно пройти диспансеризацию, сдать анализы и инструментальные обследования, получить консультацию узкого специалиста, лечь в стационар, сделать КТ или МРТ по направлению врача, а при наличии медицинских показаний – пройти процедуру ЭКО. Законом также определен перечень заболеваний, на которые распространяется действие отечественного полиса ОМС. В него входят:

большая часть инфекционных и паразитарных недугов;

различные виды новообразований;

проблемы с эндокринной, нервной и мочеполовой системами;

расстройства питания, а также нарушения обмена веществ;

болезни крови и органов, которые отвечают за кроветворение, а также системы кровообращения;

отдельные нарушения, которые связаны с иммунным механизмом;

болезни глаза, уха, органов дыхания и пищеварения;

болезни кожи и расположенной под ней клетчатки, а также костно-мышечной системы и соединительной ткани;

травмы, отравления и некоторые другие недуги, которые возникли из-за воздействия внешних причин;

врожденные аномалии (пороки развития);

деформации и хромосомные нарушения;

беременность, роды, послеродовой период и аборты;

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.

Вместе с тем в законе прописано, что “правительство РФ вправе… устанавливать дополнительный перечень заболеваний и состояний, включаемых в базовую программу обязательного медицинского страхования в качестве случаев оказания медицинской помощи”.

Важно! С 2026 года программу диспансеризации С 2026 года программу диспансеризации расширили : в нее включили обязательный скрининг на вирусные гепатиты B и C для всех возрастных групп, а также дополнительные онкомаркеры и тест на ВПЧ для женщин соответствующего возраста. Это значит, что по полису ОМС стало доступно больше видов бесплатной диагностики, чем годом ранее.

Кто может получить ОМС

Право на полис ОМС есть у всех граждан России, кроме военнослужащих и приравненных к ним лиц – для них действует отдельная система медицинского обеспечения. Новорожденные дети в первые 30 дней жизни могут получать помощь по полису одного из родителей, а собственный полис им оформляют отдельно.

Полис могут получить и некоторые категории иностранцев:

постоянно проживающие в России по виду на жительство;

временно проживающие по разрешению на временное проживание;

граждане стран ЕАЭС при наличии трудового договора в России;

беженцы и лица, получившие временное убежище;

лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в стране.

"Временно пребывающие в России иностранцы, например туристы, права на оформление полиса ОМС не имеют", – дополняет Екатерина Березуева.

Как оформить полис ОМС: пошаговая инструкция

Существует несколько способов оформить полис ОМС, причем сделать это можно как при личном визите в страховую компанию, так и при помощи электронных сервисов (через официальные сайты таких организаций, портал госуслуг). Гражданин может выбрать любой удобный для него вариант.

Порядок действий.

Выбрать страховую медицинскую организацию, которая работает в системе ОМС в вашем регионе. Подготовить документы – их перечень зависит от возраста и статуса заявителя. Подать заявление: лично в офисе страховой компании или МФЦ (уточните заранее, оказывает ли выбранный центр такую услугу) либо онлайн через "Госуслуги" – в разделе "Здоровье", пункт "Управление полисом ОМС". Дождаться регистрации данных в Едином регистре застрахованных лиц и получить выписку о полисе.

При личном обращении заявителю выдают временное удостоверение, а данные о полисе появляются в системе практически сразу. При оформлении через "Госуслуги" полис обычно формируется в течение 15 минут, но при высокой нагрузке на сервис срок может увеличиться до нескольких рабочих дней. Если гражданин ранее уже указывал номер полиса в личном кабинете на портале, он будет обновлен на цифровой автоматически.

Какие документы нужны для оформления

Оформление полиса ОМС не требует большого пакета бумаг — точный список зависит от того, кто именно его получает:

Категория заявителя Какие документы нужны Взрослый гражданин РФ Паспорт, СНИЛС Ребенок до 14 лет Свидетельство о рождении, СНИЛС ребенка (при наличии), паспорт родителя или законного представителя Подросток 14–18 лет Паспорт подростка, СНИЛС, паспорт родителя или представителя Иностранный гражданин Паспорт, документ, подтверждающий право на пребывание в России (вид на жительство или разрешение на временное проживание), СНИЛС при наличии

Во всех случаях независимо от того, оформляется ли полис впервые или повторно, к пакету документов прикладывают заявление на оформление полиса – его можно заполнить на месте в страховой компании, МФЦ или онлайн на "Госуслугах".

Как восстановить полис ОМС

Полис можно не только потерять, но и испортить – например, случайно постирать его с одеждой или довести до негодности долгим использованием. Восстановить его несложно: нужно обратиться в свою страховую компанию лично или подать заявку через "Госуслуги" в том же разделе "Управление полисом ОМС".

После обращения данные обновляются в системе, а номер полиса при этом сохраняется прежним – новый присваивают только в случае смены страховой компании. "Вам выдадут выписку из Единого регистра со штрихкодом — она имеет полную юридическую силу", – поясняет юрист Александр Стрекалов.

Если при восстановлении гражданин заодно решает сменить страховую компанию, обращаться нужно уже не к прежнему, а к новому страховщику – он и оформит документ.

В каких случаях нужно переоформлять полис ОМС

Несмотря на тот факт, что полис ОМС действует бессрочно, существует ряд случаев, когда данный документ нуждается в замене. Так, получить новый полис нужно тогда, когда:

у гражданина изменилось имя и/или фамилия, а также любые другие личные данные;

в предыдущей версии документа была обнаружена ошибка;

у иностранного гражданина закончился или продлился срок действия документа, дающего право на пребывание в России, – вида на жительство, разрешения на временное проживание или трудового договора.

Во всех этих случаях нужно предоставить документы, которые подтвердят необходимость замены полиса на новый.

"Злоумышленники часто звонят, представляясь сотрудниками страховых компаний или фондов ОМС, и сообщают, что срок действия полиса истек, либо что нужно срочно его заменить. Они просят назвать номер полиса, СНИЛС, паспортные данные, коды из СМС, установить подозрительные приложения. Чтобы не стать жертвой мошенников, запомните правило: полисы ОМС бессрочны, их не нужно "продлевать". Если поступил такой звонок – не сообщайте личные данные, положите трубку и сами перезвоните в свою страховую компанию по официальному номеру", – предупреждает Александр Стрекалов.

Надо ли кого-то уведомлять, если данные полиса изменились

Часть сведений в системе ОМС обновляется автоматически: например, при смене страховой компании не нужно отдельно предупреждать об этом поликлинику или прежнего страховщика. А при изменении личных данных – фамилии, имени, даты рождения – обратиться в свою страховую медицинскую организацию нужно самостоятельно, чтобы она внесла правки в реестр.

Как сменить страховую компанию

По словам Екатерины Березуевой, при смене страховой компании в первую очередь необходимо изучить список страховых медицинских организаций на сайте территориального фонда ОМС региона проживания, а затем – подать заявление в выбранную компанию. Сделать это можно лично, через МФЦ или онлайн через "Госуслуги".

"Сменить страховую медицинскую организацию можно не чаще одного раза в год – заявление нужно подать не позднее 1 ноября. Исключение – переезд в другой регион или ликвидация прежней страховой компании: в этих случаях сменить страховщика разрешают чаще", – уточняет Александр Стрекалов.

Что делать с полисом ОМС при переезде в другой регион

При переезде на длительный срок или на постоянное место жительства первым делом стоит проверить, работает ли текущая страховая компания в новом регионе – реестр страховщиков размещен на сайте Федерального фонда ОМС. Если компания там представлена, достаточно уведомить ее о смене адреса, и она перерегистрирует полис. Если нет – нужно выбрать другого страховщика из числа работающих в регионе и подать заявление на смену компании.

"Если вы не подадите заявление самостоятельно, территориальный фонд ОМС сам распределит вас в одну из компаний, но до завершения этой процедуры могут возникнуть сложности с получением полного объема услуг. После перерегистрации прикрепитесь к поликлинике по новому месту жительства", – поясняет Александр Стрекалов.

Можно ли получать медицинскую помощь без полиса ОМС

Получить медицинскую помощь без полиса ОМС можно только в экстренных случаях.

"Когда речь идет об угрозе жизни и здоровью пациента, помощь оказывают незамедлительно и без документов. Это гарантировано законом – отказать в экстренной помощи нельзя ни при каких обстоятельствах", – уточняет Екатерина Березуева.

В случае планового приема, диспансеризации, плановой госпитализации необходим полис: именно по нему клиника идентифицирует пациента в системе ОМС и получает оплату за оказанные услуги от страховой компании.

Как проверить, действителен ли полис?

Самый быстрый способ проверки действительности полиса – личный кабинет на "Госуслугах": в разделе "Документы и данные" нужно выбрать вкладку "Здоровье" и найти пункт "Полис ОМС". Там отображаются статус документа, его номер, название страховой компании и регион страхования.

"Также можно уточнить информацию напрямую в страховой компании или на сайте территориального фонда ОМС", – дополняет Александр Стрекалов.

Главное о полисе ОМС: кратко о самом важном

Полис ОМС подтверждает право на бесплатную медицинскую помощь по всей России. получить его могут граждане РФ, иностранные граждане, беженцы и другие категории лиц, находящиеся на территории страны.

Что важно знать.

Полис действует бессрочно. Звонки с требованиями "заменить" или "обновить" полис поступают от мошенников.

С декабря 2022 года основной формат – цифровой, но старые бумажные и пластиковые полисы менять не нужно. Кроме того, они остаются действительными.

Оформить, восстановить или сменить полис можно через страховую компанию, МФЦ или "Госуслуги".

Переоформлять полис нужно только при смене личных данных или ошибке в документе — "продлевать" его не требуется.

Экстренную медицинскую помощь оказывают даже без полиса, регистрации и гражданства.

Сменить страховую компанию разрешено раз в год, а при переезде в другой регион – чаще.

Проверить действительность полиса быстрее всего через личный кабинет на "Госуслугах".