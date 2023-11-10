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СБУ проверяет храм Московского патриархата в Житомирской области - РИА Новости, 10.11.2023
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Религия
 
14:12 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/upts-1908664463.html
СБУ проверяет храм Московского патриархата в Житомирской области
СБУ проверяет храм Московского патриархата в Житомирской области - РИА Новости, 10.11.2023
СБУ проверяет храм Московского патриархата в Житомирской области
Служба безопасности пришла с проверкой в собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области, сообщило агентство РБК-Украина в своем... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:12
2023-11-10T14:12
украина
житомирская область
закарпатская область
служба безопасности украины
московский патриархат
украинская православная церковь
религия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Служба безопасности пришла с проверкой в собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области, сообщило агентство РБК-Украина в своем Telegram-канале. Агентство 7 ноября сообщало, что СБУ проводит проверки в двух храмах УПЦ в Закарпатской области. "СБУ проверяет храм Московского патриархата в Житомирской области. Сегодня проверка проходит в Свято-Николаевском соборе в Радомышле", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, житомирская область, закарпатская область, служба безопасности украины, московский патриархат, украинская православная церковь
Украина, Житомирская область, Закарпатская область, Служба безопасности Украины, Московский Патриархат, Украинская православная церковь, Религия
СБУ проверяет храм Московского патриархата в Житомирской области

РБК-Украина: СБУ пришла с проверкой в собор УПЦ в Житомирской области

© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Служба безопасности пришла с проверкой в собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области, сообщило агентство РБК-Украина в своем Telegram-канале.
Агентство 7 ноября сообщало, что СБУ проводит проверки в двух храмах УПЦ в Закарпатской области.
«
"СБУ проверяет храм Московского патриархата в Житомирской области. Сегодня проверка проходит в Свято-Николаевском соборе в Радомышле", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Сотрудники СБУ возле храма Украинской православной церкви в Закарпатской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
СБУ проводит проверки в храмах канонической УПЦ в Закарпатской области
7 ноября, 14:34
 
РелигияУкраинаЖитомирская областьЗакарпатская областьСлужба безопасности УкраиныМосковский ПатриархатУкраинская православная церковь
 
 
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