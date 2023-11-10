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СБУ проверяет храм Московского патриархата в Житомирской области

СБУ проверяет храм Московского патриархата в Житомирской области - РИА Новости, 10.11.2023

СБУ проверяет храм Московского патриархата в Житомирской области

Служба безопасности пришла с проверкой в собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области, сообщило агентство РБК-Украина в своем... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:12

2023-11-10T14:12

2023-11-10T14:12

украина

житомирская область

закарпатская область

служба безопасности украины

московский патриархат

украинская православная церковь

религия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Служба безопасности пришла с проверкой в собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области, сообщило агентство РБК-Украина в своем Telegram-канале. Агентство 7 ноября сообщало, что СБУ проводит проверки в двух храмах УПЦ в Закарпатской области. "СБУ проверяет храм Московского патриархата в Житомирской области. Сегодня проверка проходит в Свято-Николаевском соборе в Радомышле", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231107/proverki-1907904815.html

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житомирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, житомирская область, закарпатская область, служба безопасности украины, московский патриархат, украинская православная церковь