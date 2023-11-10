https://ria.ru/20231110/sinagogi-1908700634.html

В российских синагогах прошла акция в память о "Хрустальной ночи"

В российских синагогах прошла акция в память о "Хрустальной ночи" - РИА Новости, 10.11.2023

В российских синагогах прошла акция в память о "Хрустальной ночи"

В российских синагогах в ночь с 9 на 10 ноября оставили включенным свет в память о "Хрустальной ночи" как символический ответ тем, кто 85 лет назад использовал... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:08

2023-11-10T16:08

2023-11-10T16:09

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федерация еврейских общин россии

религия

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В российских синагогах в ночь с 9 на 10 ноября оставили включенным свет в память о "Хрустальной ночи" как символический ответ тем, кто 85 лет назад использовал огонь как разрушающую силу, сказал главный раввин России Берл Лазар."Оставить на ночь свет в синагогах — это очень символично, потому что у света позитивное значение… Маленькая свечка разгоняет тьму, и в то же время, как любое другое творение, огонь можно использовать для хорошего и для плохого. Всевышний подарил его нам, чтобы нам было тепло и светло, чтобы были возможности использовать его для позитивных дел. Но можно также взять этот огонь и, как это было в "Хрустальную ночь", сжигать синагоги", - сказал Лазар, чьи слова приводит пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).По его словам, евреи таким образом стремятся показать, как синагоги наполнены добрым светом, который объединяет. "Это наш ответ тем, кто использовал огонь как силу, которая разрушает. Поэтому я очень положительно смотрю на эту акцию, а тем более — в преддверии шабата, который напоминает нам, что огонь — это дар Всевышнего", - добавил Лазар.По мнению президента ФЕОР раввина Александра Бороды, человечество обязалось хранить память о погромах и Холокосте ради общего будущего. "На сегодняшний день история практически вековой давности снова зазвучала ужасающе актуальной. Наша задача – привлечь к этому максимальное внимание. Мы верим, что при помощи уроков истории можно построить мир и взаимопонимание между людьми", - сказал Борода."Хрустальная ночь", или "Ночь разбитых витрин", произошла в ночь на 10 ноября 1938 года – 85 лет назад – в Германии и Австрии и стала первой массовой акцией физического насилия нацистов по отношению к евреям. Были убиты более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Нацисты назвали эти события "Хрустальной ночью" из-за того, что улицы были усыпаны битыми стеклами от витрин еврейских магазинов и окон домов. Ночь погромов считается началом Холокоста, уничтожившего около 6 миллионов человек.

https://ria.ru/20231025/ravvin-1905267586.html

https://ria.ru/20231109/ravvin-1908296942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, германия, австрия, берл лазар, федерация еврейских общин россии, религия