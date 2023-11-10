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Муфтий рассказал о значении московского конкурса чтецов Корана - РИА Новости, 10.11.2023
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Религия
 
11:52 10.11.2023 (обновлено: 11:59 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/muftiy-1908606196.html
Муфтий рассказал о значении московского конкурса чтецов Корана
Муфтий рассказал о значении московского конкурса чтецов Корана - РИА Новости, 10.11.2023
Муфтий рассказал о значении московского конкурса чтецов Корана
На западе видны провокации в отношении Корана, но в России его хранят в сердце, и это отношение показывает московский международный конкурс чтецов Корана,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:52
2023-11-10T11:59
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. На западе видны провокации в отношении Корана, но в России его хранят в сердце, и это отношение показывает московский международный конкурс чтецов Корана, сказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Рушан Аббясов на посвященной конкурсу пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Московский международный конкурс чтецов Корана, в котором принимают участие сильнейшие чтецы священного Писания мусульман из 30 стран, стартовал в среду в Соборной мечети Москвы."Мы еще раз миру покажем, как трепетно и бережно мы относимся к священному Корану. Мы видим, к сожалению, что сегодня в западном мире некоторые провокаторы сжигают Коран, очень плохо к нему относятся, а мы трепетно храним Коран в своих сердцах и умах, и, конечно же, показываем красоту священного Корана миру", - сказал зампред ДУМ РФ.Он также отметил, что конкурс - важное духовное мероприятие для всей России. Именно поэтому на него приходит большое количество немусульман. "Им тоже интересно послушать, узнать Коран", - подчеркнул муфтий. Зампред ДУМ РФ сообщил, что все участники проекта получат подарки вне зависимости от того, какое место они займут. А три финалиста поделят между собой призовой фонд в 40 тысяч долларов.Финал Московского международного конкурса чтецов Корана состоится 10 ноября. Проект организован Духовным управлением мусульман и Советом муфтиев Российской Федерации. Генеральный партнер конкурса - университет гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ). Конкурс проходит при поддержке посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации.
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Религия, Россия, ОАЭ, Религия
Муфтий рассказал о значении московского конкурса чтецов Корана

Муфтий Аббясов: конкурс чтецов показывает, что в России Коран "хранят в сердце"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. На западе видны провокации в отношении Корана, но в России его хранят в сердце, и это отношение показывает московский международный конкурс чтецов Корана, сказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Рушан Аббясов на посвященной конкурсу пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Московский международный конкурс чтецов Корана, в котором принимают участие сильнейшие чтецы священного Писания мусульман из 30 стран, стартовал в среду в Соборной мечети Москвы.
"Мы еще раз миру покажем, как трепетно и бережно мы относимся к священному Корану. Мы видим, к сожалению, что сегодня в западном мире некоторые провокаторы сжигают Коран, очень плохо к нему относятся, а мы трепетно храним Коран в своих сердцах и умах, и, конечно же, показываем красоту священного Корана миру", - сказал зампред ДУМ РФ.
Он также отметил, что конкурс - важное духовное мероприятие для всей России. Именно поэтому на него приходит большое количество немусульман. "Им тоже интересно послушать, узнать Коран", - подчеркнул муфтий.
Зампред ДУМ РФ сообщил, что все участники проекта получат подарки вне зависимости от того, какое место они займут. А три финалиста поделят между собой призовой фонд в 40 тысяч долларов.
Финал Московского международного конкурса чтецов Корана состоится 10 ноября. Проект организован Духовным управлением мусульман и Советом муфтиев Российской Федерации. Генеральный партнер конкурса - университет гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ). Конкурс проходит при поддержке посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации.
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