https://ria.ru/20231110/muftiy-1908606196.html

Муфтий рассказал о значении московского конкурса чтецов Корана

Муфтий рассказал о значении московского конкурса чтецов Корана - РИА Новости, 10.11.2023

Муфтий рассказал о значении московского конкурса чтецов Корана

На западе видны провокации в отношении Корана, но в России его хранят в сердце, и это отношение показывает московский международный конкурс чтецов Корана,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:52

2023-11-10T11:52

2023-11-10T11:59

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. На западе видны провокации в отношении Корана, но в России его хранят в сердце, и это отношение показывает московский международный конкурс чтецов Корана, сказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Рушан Аббясов на посвященной конкурсу пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Московский международный конкурс чтецов Корана, в котором принимают участие сильнейшие чтецы священного Писания мусульман из 30 стран, стартовал в среду в Соборной мечети Москвы."Мы еще раз миру покажем, как трепетно и бережно мы относимся к священному Корану. Мы видим, к сожалению, что сегодня в западном мире некоторые провокаторы сжигают Коран, очень плохо к нему относятся, а мы трепетно храним Коран в своих сердцах и умах, и, конечно же, показываем красоту священного Корана миру", - сказал зампред ДУМ РФ.Он также отметил, что конкурс - важное духовное мероприятие для всей России. Именно поэтому на него приходит большое количество немусульман. "Им тоже интересно послушать, узнать Коран", - подчеркнул муфтий. Зампред ДУМ РФ сообщил, что все участники проекта получат подарки вне зависимости от того, какое место они займут. А три финалиста поделят между собой призовой фонд в 40 тысяч долларов.Финал Московского международного конкурса чтецов Корана состоится 10 ноября. Проект организован Духовным управлением мусульман и Советом муфтиев Российской Федерации. Генеральный партнер конкурса - университет гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ). Конкурс проходит при поддержке посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации.

https://ria.ru/20231026/mecheti-1905277038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, оаэ, религия